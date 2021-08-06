06 августа 2021, 09:27 Фоторепортажи 672 гола в 778 матчах. Карьера Месси в «Барселоне»

Аргентинский нападающий Лионель Месси в четверг покинул футбольный клуб «Барселона». Как сообщила пресс-служба команды, стороны не смогли подписать новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании — лига не регистрирует сделки, если траты клуба превышают доходы.



34-летний Месси был самым высокооплачиваемым футболистом в мире, а теперь является свободным агентом. Его трансферную стоимость этим летом оценивали в 80 млн евро. Месси выступал за каталонский клуб с самого начала своей профессиональной карьеры. Он дебютировал в составе «Барселоны» в октябре 2004 года. Также он провел в составе сборной Аргентины 151 матч и забил 76 голов, став серебряным призером чемпионата мира 2014 года и победителем Кубка Америки-2021.



Рекордные шесть раз Месси получал «Золотой мяч». Девять раз его признавали лучшим игроком чемпионата Испании. Шесть раз становился обладателем «Золотой бутсы».



О карьере Месси — в фотогалерее «Газеты.Ru».