31 июля 2021, 17:37 Фоторепортажи Спортсмены творят историю: все золотые медали России к экватору Олимпиады

Восемь из 16-ти медальных дней Олимпийских игр в Токио уже позади. За это время Россия завоевала 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей и на данный момент занимает четвертое место в медальном зачете.



Впереди – США (16 золотых, 17 серебряных, 13 бронзовых), Япония (17, 5, 8) и лидирующий Китай (21, 13, 12). Однако по общему количеству наград наша сборная – третья. У России 37 медалей, в то время как у США и Китая – по 46.



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