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В Риме начался Чемпионат Европы по футболу

11 июня стартовал чемпионат Европы – 2020. В Риме на арене «Стадио Олимпико» состоялась красочная церемония открытия, которая началась с того, что Две легенды итальянского футбола — Франческо Тотти и Сандро Неста — в центре поля всех поздравили со стартом турнира. Их сменил духовой оркестр.

Не обошлось в церемонии и без компьютерной графики. Вместе с обычными шарами, символизирующими все страны-участницы европейского первенства, в небо над Римом взмыли компьютерные шары. Одним из приглашенных гостей церемонии стал знаменитый тенор Андреа Бочелли продолжит концертную программу исполнением части одной из оперы Пуччини. А после прозвучало онлайн-исполнение гимна турнира, песни «Все мы люди», которую исполнили известный диджей Мартин Гаррикс вместе с солистами U2 Боно и Эджем, не находясь на стадионе.

После этого сразу же начался матч-открытие. Первую встречу на чемпионате Европы – 2020 проводят сборные Турции и Италии.

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Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Итальянский певец Андреа Бочелли во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года Итальянский певец Андреа Бочелли во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Болельщики сборной Италии во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года Болельщики сборной Италии во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Вид на Олимпийский стадион во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года Вид на Олимпийский стадион во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
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Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Итальянский певец Андреа Бочелли во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Болельщики сборной Италии во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
Вид на Олимпийский стадион во время церемонии открытия Евро-2020 в Риме, 11 июня 2021 года
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