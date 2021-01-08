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Футбольный Мерлин: Давиду Сильве — 35

Давид Сильва является воспитанником «Валенсии». Профессиональную карьеру он начал в 2004 году, когда его отдали в аренду «Эйбару». Позднее он также провел год в аренде в «Сельте». Вернувшись в «Валенсию», он на четыре сезона стал лидером «летучих мышей». В 2010-м «Манчестер Сити» приобрёл хавбека за €28,5 млн, что по тогдашним меркам было очень солидной суммой. Статус ключевого футболиста Сильва получил сразу. Спустя девять лет Сильва объявил об уходе из манчестерского клуба и перешел в «Реал Сосьедад».

Сильва не только выиграл множество титулов на клубном уровне — четырехкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Испании, трехкратный победитель Суперкубка Англии и дважды обладаешь Кубка Англии, но и долгое время успешно выступал за сборную Испании. В составе «красной фурии» он провел 125 матчей, выиграл два чемпионата Европы и мундиаль. За свою манеру игры получил прозвище Мерлин — его навыки сравнивают с магией.

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Давид Сильва, июль 2020 года Давид Сильва, июль 2020 года
Давид Сильва (слева) в составе клуба Valencia, 2006 год Давид Сильва (слева) в составе клуба Valencia, 2006 год
Давид Сильва в составе Manchester City, 2011 год Давид Сильва в составе Manchester City, 2011 год
Давид Сильва во время финала Евро 2008 между сборными Испании и Германии. Матч завершился победой Испании со счетом 1:0. Давид Сильва во время финала Евро 2008 между сборными Испании и Германии. Матч завершился победой Испании со счетом 1:0.
Давид Сильва в составе клуба Manchester City, 2016 год Давид Сильва в составе клуба Manchester City, 2016 год
Давид Сильва со своим сыном после победы сборной Испании со счетом 4:0 над сборной Германией в финале Евро 2012 Давид Сильва со своим сыном после победы сборной Испании со счетом 4:0 над сборной Германией в финале Евро 2012
Давид Сильва в составе сборной Испании в отборочном матче к ЧМ-2018 против сборной Израиля, 2017 год Давид Сильва в составе сборной Испании в отборочном матче к ЧМ-2018 против сборной Израиля, 2017 год
Давид Сильва забивает гол во время матча между клубами Manchester City и Burnley, июнь 2020 года Давид Сильва забивает гол во время матча между клубами Manchester City и Burnley, июнь 2020 года
Давид Сильва во время матча между командами Real Sociedad и HNK Rijeka в рамках турнира Лига Европы, декабрь 2020 года Давид Сильва во время матча между командами Real Sociedad и HNK Rijeka в рамках турнира Лига Европы, декабрь 2020 года
Давид Сильва, август 2020 года Давид Сильва, август 2020 года
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Давид Сильва, июль 2020 года
Давид Сильва (слева) в составе клуба Valencia, 2006 год
Давид Сильва в составе Manchester City, 2011 год
Давид Сильва во время финала Евро 2008 между сборными Испании и Германии. Матч завершился победой Испании со счетом 1:0.
Давид Сильва в составе клуба Manchester City, 2016 год
Давид Сильва со своим сыном после победы сборной Испании со счетом 4:0 над сборной Германией в финале Евро 2012
Давид Сильва в составе сборной Испании в отборочном матче к ЧМ-2018 против сборной Израиля, 2017 год
Давид Сильва забивает гол во время матча между клубами Manchester City и Burnley, июнь 2020 года
Давид Сильва во время матча между командами Real Sociedad и HNK Rijeka в рамках турнира Лига Европы, декабрь 2020 года
Давид Сильва, август 2020 года
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