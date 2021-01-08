Футбольный Мерлин: Давиду Сильве — 35
Давид Сильва является воспитанником «Валенсии». Профессиональную карьеру он начал в 2004 году, когда его отдали в аренду «Эйбару». Позднее он также провел год в аренде в «Сельте». Вернувшись в «Валенсию», он на четыре сезона стал лидером «летучих мышей». В 2010-м «Манчестер Сити» приобрёл хавбека за €28,5 млн, что по тогдашним меркам было очень солидной суммой. Статус ключевого футболиста Сильва получил сразу. Спустя девять лет Сильва объявил об уходе из манчестерского клуба и перешел в «Реал Сосьедад».
Сильва не только выиграл множество титулов на клубном уровне — четырехкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Испании, трехкратный победитель Суперкубка Англии и дважды обладаешь Кубка Англии, но и долгое время успешно выступал за сборную Испании. В составе «красной фурии» он провел 125 матчей, выиграл два чемпионата Европы и мундиаль. За свою манеру игры получил прозвище Мерлин — его навыки сравнивают с магией.
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