Back in the USSR: сборная России по хоккею обыграла Канаду в форме СССР

Сборная России по хоккею стартовала с победы на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала. В первом матче в Москве подопечные Алексея Жамнова обыграли Канаду (4:3).

Любопытно, что хоккеисты вышли на матч в советской форме 1956 года — тогда сборная СССР впервые завоевала золото Олимпийских игр.

Эта форма принесла удачу и сборной России: на 5-й минуте Егор Коршков открыл счет. Канадцы смогли сравнять счет лишь во втором периоде усилиями Брэндона Гормли (1:1), однако уже минуту спустя Александр Елесин вновь вывел Россию вперед (2:1).

Под занавес второго периода Никита Нестеров увеличил преимущество (3:1), а на первой минуте заключительного периода Вадим Шипачев сделал счет унизительным (4:1).

Тем не менее канадцы устроили нервную концовку матча, забросив две шайбы, и почти сумели перевести игру в овертайм. Однако Россия с трудом отбилась и сохранила победный счет (4:3).

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