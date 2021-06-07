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Теннисистка и модель: Анне Курниковой — 40

7 июня юбилей празднует бывшая первая ракетка мира в парном разряде, российская теннисистка Анна Курникова — ей исполняется 40 лет. Любовь к теннису Курниковой привила мама, которая работала тренером в этом виде спорта. В пять лет Анна начала тренироваться, а уже в 10 получила право на стипендию знаменитой теннисной академии Боллетьери во Флориде. В 14 лет Курникова перешла в профессионалы, попутно став самой молодой победительницей Кубка Федерации в составе сборной России. Как следствие, по итогам следующего года она была признана лучшим новичком по версии WTA.

За российскую сборную позднее Курникова будет выступать на Олимпийских играх 1996, где, впрочем, до призов не дойдет. Первый серьезный успех к россиянке пришел после выхода в полуфинал Уимблдонского турнира, и в 1998-м она вошла в список топ-20 лучших теннисисток мира. Самые крупные достижения Курниковой выпали на время выступления в парном разряде: вместе с Мартиной Хингис она дважды выигрывала Australian Open и была первой ракеткой мира.

Карьера у Курниковой долгой не получилось, и в 2003 она объявила об уходе из спорта в связи с травмой. После этого теннисистка с головой ушла в модельной бизнес и добилась значимых результатов в этой сфере, став лицом многочисленных крупных компаний. Еще одна глава жизни Курниковой связана с ее личной жизнью: спортсменку с 2001 года связывают отношения с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Сейчас пара воспитывает троих детей, а в 2010-м Курникова получила американское гражданство.

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Анна Курникова в детстве с отцом Анна Курникова в детстве с отцом
Анна Курникова на турнире кубка профессиональной теннисной лиги &laquo;Сокровища России&raquo;, 1994 год Анна Курникова на турнире кубка профессиональной теннисной лиги &laquo;Сокровища России&raquo;, 1994 год
Москва. Теннисистка Анна Курникова с мамой и братом, 1995 год Москва. Теннисистка Анна Курникова с мамой и братом, 1995 год
Мартина Хингис, мэр Москвы Юрий Лужков и Анна Курникова на турнире &laquo;Кубок Кремля&raquo;, 2000 год Мартина Хингис, мэр Москвы Юрий Лужков и Анна Курникова на турнире &laquo;Кубок Кремля&raquo;, 2000 год
В 2000 году Анна Курникова занимала 58-ю строчку в списке знаменитостей журнала Forbes. На тот момент спортсменке было 19 лет. В 2000 году Анна Курникова занимала 58-ю строчку в списке знаменитостей журнала Forbes. На тот момент спортсменке было 19 лет.
С конца 2001 года Курникова состоит в отношениях с певцом Энрике Иглесиасом, с которым она познакомилась во время съёмок его клипа на песню «Escape», в которых она принимала участие. С конца 2001 года Курникова состоит в отношениях с певцом Энрике Иглесиасом, с которым она познакомилась во время съёмок его клипа на песню «Escape», в которых она принимала участие.
Анна Курникова во время благотворительного турнира в Далласе, 2008 год Анна Курникова во время благотворительного турнира в Далласе, 2008 год
В 2002 году читатели журнала FHM поставили Курникову на первую строчку 100 самых сексуальных женщин в мире В 2002 году читатели журнала FHM поставили Курникову на первую строчку 100 самых сексуальных женщин в мире
В 2003 году Анна Курникова получила серьезную травму спины и приняла решение уйти из тенниса. На тот момент спортсменке было всего 22 года. В 2003 году Анна Курникова получила серьезную травму спины и приняла решение уйти из тенниса. На тот момент спортсменке было всего 22 года.
Анна Курникова, 2010 год Анна Курникова, 2010 год
Анна Курникова во время Чемпионат Стэнфорда по теннису, 2008 год Анна Курникова во время Чемпионат Стэнфорда по теннису, 2008 год
Анна Курникова в Лос-Анджелесе, 2011 год Анна Курникова в Лос-Анджелесе, 2011 год
Анна Курникова с ребенком, 2018 год Анна Курникова с ребенком, 2018 год
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Анна Курникова в детстве с отцом
Анна Курникова на турнире кубка профессиональной теннисной лиги «Сокровища России», 1994 год
Москва. Теннисистка Анна Курникова с мамой и братом, 1995 год
Мартина Хингис, мэр Москвы Юрий Лужков и Анна Курникова на турнире «Кубок Кремля», 2000 год
В 2000 году Анна Курникова занимала 58-ю строчку в списке знаменитостей журнала Forbes. На тот момент спортсменке было 19 лет.
С конца 2001 года Курникова состоит в отношениях с певцом Энрике Иглесиасом, с которым она познакомилась во время съёмок его клипа на песню «Escape», в которых она принимала участие.
Анна Курникова во время благотворительного турнира в Далласе, 2008 год
В 2002 году читатели журнала FHM поставили Курникову на первую строчку 100 самых сексуальных женщин в мире
В 2003 году Анна Курникова получила серьезную травму спины и приняла решение уйти из тенниса. На тот момент спортсменке было всего 22 года.
Анна Курникова, 2010 год
Анна Курникова во время Чемпионат Стэнфорда по теннису, 2008 год
Анна Курникова в Лос-Анджелесе, 2011 год
Анна Курникова с ребенком, 2018 год
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