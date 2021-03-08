Профессор для Плющенко и Туктамышевой: Алексею Мишину — 80
8 марта день рождения отмечает Алексей Мишин. Прославленному советскому фигуристу, а также заслуженному тренеру СССР и России исполнилось 80 лет.
В качестве фигуриста Мишин выступал в парном катании. Его дуэт с Тамарой Москвиной в сезоне-1968/69 стал чемпионом страны, а также серебряным призером чемпионата мира и обладателем бронзы первенства Европы.
Тренерский опыт Алексея Мишина составляет более 40 лет. Под его руководством выросли такие прославленные фигуристы, как Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко и Елизавета Туктамышева. Также ради освоения тройного акселя с ним сотрудничала Каролина Костнер.
Интересные факты из жизни прославленного фигуриста и тренера — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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