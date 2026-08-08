Оба без побед: «Локомотив» и «Акрон» сыграли вничью

Два разных тайма: в первом давили «Локомотив», во втором давил он. «Акрон» заслужил как минимум ничью, но и «Локомотив» мог три очка забрать. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Мяч действительно попал Дуду в руку в штрафной «Акрона», но сначала рукой сыграл Ненахов.
Алексей Батраков получил желтую карточку за разговор! Три за три матча. И потом раздался финальный свисток.
Футболисты «Локомотива» показывают, что была игра рукой от защитника «Акрона» в собственной штрафной, но игра продолжилась!
Удар Салтыкова с подбора с левой ноги — неточно.
Батраков достаточно жестко сбил рвавшегося в контратаку Фернандеса, но арбитр не стал показывать желтую карточку. Она бы стала для Алексея третьей в трех матчах.
Шесть минут добавлено ко второму тайму.
У «Акрона» вместо Стефана Лончара и Слободана Тедича вышли Йонуц Неделчяру и Кевин Аревало.
Дуду выбивал мяч на линии своей штрафной после подачи из глубины, а Матвей Ненахов жестко напрыгнул на бразильца — желтая карточка только что вышедшему защитнику «Локомотива».
У «Локомотива» тройная замена: вместо Зелимхана Бакаева, Лукаса Фассона и Ильи Еремеева вышли Александр Коваленко, Никита Салтыков и Матвей Ненахов.
Раков организовал момент, мяч отскочил на угол штрафной, откуда бил Бакаев. Вроде бы без помех, но защитник успел заблокировать.
Жилсон Беншимол получил желтую карточку за фол на фланге.
Гудиев! Потащил удар Сильянова из сердца штрафной в касание после передачи Бакаева!
Илья Еремеев сорвал прорыв Дуду на фланге и получил желтую карточку.
Опасный удар Дуду в дальний угол от угла штрафной — рядом со штангой!
Руденко с замотанной головой вернулся на поле.
У «Акрона» вместо Арсения Дмитриева и Алексы Джурасовича вышли Дуду и Хетаг Хосонов.
Рассечение у Александра Руденко — пытался в подкате пробить после прострела, но столкнулся с Эшковалом.
В перекладину попал мяч у ворот «Локомотива» после навеса с левого фланга!
Вместо Сергея Пиняева у «Локомотива» в игру вступил Александр Руденко. Замена по позиции на левом фланге атаки.
Кристиян Бистрович заменил у «Акрона» Константина Марадишвили.
Беншимол прорвался с мячом в штрафную и пробил, но защитник заблокировал. А угловой «Акрону» ничего не дал.
В атаке «Локомотива» Еремеев принял мяч на подборе на линии штрафной на грудь и вторым касанием опаснейше пробил — Эшковал в подкате принял удар на себя и спас ворота «Акрона»!
«Акрон» отодвинул игру от своих ворот.
«Локомотив» разыграл угловой, но после подачи Бакаева защита «Акрона» выбила мяч.
Бакаев вошел в штрафную правым полуфлангом и пробил — в ногу защитнику.
Вадим Раков заменил у «Локомотива» повисшего на карточке Владислава Голубева.
Позиционная атака «Локомотива» закончилась ударом Батракова из-за штрафной влет — Гудиев поймал в прыжке.
Владислав Голубев жестко сфолил и получил желтую карточку.
Еще удар Голубева из глубины чужой штрафной — в подкате спас защитник!
Голубев вошел с мячом в штрафную «Акрона» левым полуфлангом, убрал к центру и пробил — рядом с дальней девяткой.
Поеееехали! Второй тайм начался.
Скучные первые полчаса и затем веселая концовка. 3(1) — 10(3) по ударам! «Акрон» активнее и был ближе к голу, но забить мог и «Локомотив». Ждем вторую половину.
И она истекла — свисток на перерыв.
Минута добавлена к первому тайму.
После подачи Батракова со штрафного и скидки в центр вратарской Морозов вносил мяч в пустые ворота, но умудрился попасть В ШТАНГУ!
Батраков заработал штрафной на левом фланге.
Опасный удар Дмитриева — рядом со штангой ворот Лантратова.
Стремительная контратака «Акрона», пас Беншимола левым полуфлангом в глубину штрафной «Локо» и удар Марадишвили в падении — ШТАНГА спасла «Локомотив».
«Акрон» явно лучше смотрится по первому тайму, только сейчас «Локомотив» смог немного отодвинуть игру от своих ворот.
Батраков сыграл в воздухе в своей штрафной после подачи углового «Акроном».
Рикошет после удара Беншимола. Будет еще один угловой.
Опять опасная подача углового, но снова не дошло до удара.
Опаснейше в завершении атаки бил из-за штрафной с подбора Марадишвили — Лантратов потянул из-под перекладины в прыжке одной рукой.
Беншимол получил мяч в штрафной «Локомотива», развернулся и бил с острого угла — Сильянов бросился под мяч и заблокировал!
Дмитриев опасно подал угловой, мяч заметался по штрафной «Локомотива», но после серии единоборств на грани «железнодорожники» отбились.
Равный футбол, довольно жесткий, никакого преимущества у фаворита нет.
Бакаев в подкате в центре поля совершил свой седьмой фол за три тура и догнал возглавлявшего до того таблицу нарушителей капитана московского «Динамо» Даниила Фомина.
При этом врачи оказывают помощь не Морозову, а Тедичу — защитник «Локомотива» упал на форварда «Акрона» и придавил тому ногу.
Опасный прострел Беншимола слева из штрафной — Морозов сыграл на опережении, а потом пытавшийся замкнуть Тедич в него врезался. Фол в атаке.
Фернандес зашел с мячом в штрафную площадь, пробежав от центральной линии и не встретив сопротивления. Удар прошел рядом с ближней девяткой.
Сильянов очень активно нагнетает давление у штрафной «Акрона» со своего правого фланга.
Беншимол пробежал на дриблинге с мячом через всю половину поля «Локомотива», но в штрафной его все же остановили.
Не получился удар у Бакаева в позиционной атаке «Локо».
Батраков упал в штрафной «Акрона» после навеса и скидки от Фассона, но фола не было.
Артем Дзюба в компании Леонида Слуцкого наблюдает за матчем с трибуны.
Голубев отдал Бакаеву, тот навесил с угла штрафной, но оборона «Акрона» выиграла воздух.
Дальний удар Лончара по воротам «Локомотива» — неточно.
«Локомотив» забрал мяч, готовит позиционное наступление.
Не успел матч начаться, как «Акрон» заработал угловой. Марадишвили разыграл, но до удара довести дело не удалось. Атака закончилась ударом от ворот.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Цыганком из Владивостока во главе.
А вот стартовый состав тольяттинского «Акрона» от Срджана Благоевича:
Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Эшковал, Фернандес, Джурасович, Лончар, Марадишвили, Беншимол, Тедич, Дмитриев.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов:
Лантратов, Сильянов, Ньямси, Морозов, Фассон, Карпукас, Батраков, Еремеев, Бакаев, Пиняев, Голубев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» принимает на своем поле тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.