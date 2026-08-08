Оба без побед: «Локомотив» и «Акрон» сыграли вничью

Матч окончен

Два разных тайма: в первом давили «Локомотив», во втором давил он. «Акрон» заслужил как минимум ничью, но и «Локомотив» мог три очка забрать. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.