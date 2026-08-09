«Краснодар» пропустил на 2-й минуте, но перевернул матч со «Спартаком» и стал лидером РПЛ

'90+6

Финальный свисток! «Краснодар» одержал третью победу подряд над «Спартаком» на «Лукойл Арене» в Москве. «Быки» пропустили уже на 2-й минуте от Манфреда Угальде, но уже к 11-й минуте вышли вперед усилиями Лукаса Оласы и Жоау Батчи. Матч так и завершился — со счетом 2:1 в пользу «Краснодара». Благодаря этой победе черно-зеленые набрали девять очков за три тура и стали единоличными лидерами РПЛ.

На втором месте — «Зенит» (шесть очков), на третьем — «Спартак» (тоже шесть очков, но уступает по дополнительным показателям).