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«Краснодар» пропустил на 2-й минуте, но перевернул матч со «Спартаком» и стал лидером РПЛ

«Спартак» проиграл «Краснодару» на своем поле в матче 3-го тура РПЛ
Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» проиграл «Краснодару» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Это третье подряд поражение красно-белых от «Краснодара» на своем поле. Благодаря этой победе «быки» обогнали «Зенит» и поднялись на единоличное первое место в таблице РПЛ. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 3-й тур
9 августа 2026, 20:00
Спартак М
Москва, Россия
3' Угальде
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар, Россия
6' Оласа
11' Батчи
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
3′Угальде
6′Оласа
11′Батчи
21′Черников
2-й тайм
79′Фернандеш
77′Вахания
90+4′Жубал
Трансляция
Автообновление
'90+6

Финальный свисток! «Краснодар» одержал третью победу подряд над «Спартаком» на «Лукойл Арене» в Москве. «Быки» пропустили уже на 2-й минуте от Манфреда Угальде, но уже к 11-й минуте вышли вперед усилиями Лукаса Оласы и Жоау Батчи. Матч так и завершился — со счетом 2:1 в пользу «Краснодара». Благодаря этой победе черно-зеленые набрали девять очков за три тура и стали единоличными лидерами РПЛ.

На втором месте — «Зенит» (шесть очков), на третьем — «Спартак» (тоже шесть очков, но уступает по дополнительным показателям).

'90+5

Жубал получил желтую карточку за фол и срыв быстрой атаки «Спартака».

'90+4

Кривцов нанес удар из пределов штрафной, но явно выше ворот.

'90+3

Солари ввел мяч из-за боковой в штрафную «Краснодара», но Жубал вынес мяч головой, а затем Батчи выбил его подальше в поле.

'90+1

Арбитр компенсировал пять минут ко второму тайму.

'90

Даку мощно пробил головой с 11-метровой отметки, но прямо в руки Агкацеву!

'88

Дмитриев нанес удар с линии штрафной, но мяч попал в защитника, взмыл в воздух и приземлился сверху на сетку ворот.

'87

Мирлинд Даку нанес удар с линии вратарской, но получилось очень слабо — и в ногу защитнику.

'86

Замена в составе «Краснодара»: защитник Валентин Пальцев вышел вместо хавбека Кристиана.

'84

Замена в составе «Спартака»: нападающий Игорь Дмитриев вышел вместо Зобнина.

'83

Замена в составе «Краснодара»: Магомед Оздоев вышел вместо Воробьева.

'82

ШТАНГА! Жедсон нанес страшный по силе удар с линии штрафной, и мяч попал в левую штангу! «Спартак» был обязан сравнивать счет сейчас.

'81

«Спартак» заработал угловой. Маркиньос подал в центр штрафной, Мирлинд Даку пытался пробить, но защитники «Краснодара» не позволили и вынесли мяч.

'79

Жедсон схватил Батчи и завалил его на газон, сорвав атаку «Краснодара», за что получил желтую карточку.

'77

Вахания получил желтую карточку за грубый фол против Маркиньоса.

'76

«Краснодар» в два раза превосходит «Спартак» по отборам мяча на данный момент — 30:15.

'75

Замена в составе «Спартака»: Данил Пруцев вышел вместо Угальде.

'75

Момент! Оласа исполнил подачу в центр штрафной, и Тормена пробил головой, но чуть-чуть не попал в дальний угол!

'73

Батчи протащил мяч по левому флангу и прострелил в штрафную. Это привело к угловому.

'70

Момент! Воробьев не сумел подстроиться под мяч в штрафной «Спартака» и пробить в касание. Нападающий яростно ударил кулаком по газону.

'68

Замена в составе «Спартака»: новичок красно-белых Мирлинд Даку вышел вместо Бабича. Болельщики «Спартака» встретили дебютанта аплодисментами.

'66

Замена в составе «Краснодара»: Кевин Ленини вышел вместо Черникова.

'66

Маркиньос исполнил подачу в штрафную «Краснодара», но слишком сильно.

'64

Жубал подал на ближнюю штангу, и Воробьев в касание пробил по воротам, но попал в сетку с внешней стороны.

'62

Моментище! Черников нанес пушечный удар с радиуса штрафной, но Максименко в красивом прыжке спас свою команду — перевел мяч на угловой!

'60

Опасно! «Краснодар» заработал угловой. Вместо подачи Оласа неожиданно прострелил в центр штрафной, и Дуглас Аугусто нанес сильный удар в касание, но мяч попал в сетку с внешней стороный!

'58

Кривцов исполнил подачу на дальнюю штангу, но слишком сильно. Мяч перелетел через всю штрафную и ушел за боковую.

'57

Кристофер Ву толкнул Воробьева и сбил его с ног. «Краснодар» заработал перспективный штрафной.

'55

Черников забрался в офсайд на правом фланге и сорвал атаку «Краснодара».

'53

Вахания ввел мяч из-за боковой в штрафную, но спартаковцы снова вынесли мяч за пределы поля.

'51

Момент! Солари нанес мощный удар с правого края штрафной, но мимо ворот!

'49

Угальде влетел в штрафную и упал в борьбе с Жубалом, однако нарушения правил там не было.

'47

В перерыве произошла замена в составе «Спартака»: Кристофер Мартинс вышел вместо Барко.

'46

Второй тайм начался!

'45+1

Первый тайм завершен! «Краснодар» пропустил уже на 2-й минуте — отличился Манфред Угальде, но затем Лукас Оласа и Жоау Батчи забили на 6-й и 11-й минуте соответственно и вывели черно-зеленых вперед. С нетерпением ждем второго тайма и развязки этого потрясающего матча!

'45+1

Опасно! Маркиньос исполнил подачу в центр штрафной, и Умяров пробил головой в створ, но Агкацев намертво забрал мяч!

'45

Арбитр компенсировал одну минуту.

'44

Маркиньос исполнил мягкую подачу в центр штрафной «Краснодара» на Умярова, однако Тормена опередил спартаковца и вынес мяч.

'43

Угальде толкнул Тормену и нарушил правила в борьбе за верховой мяч.

'41

Жубал наступил сзади на ногу Угальде, но арбитры пропустили этот фол на желтую карточку.

'40

Оласа исполнил подачу на дальнюю штангу, мяч отскочил к Вахании, и тот навесил в штрафную «Спартака», но безадресно. Мяч ушел за лицевую.

'38

Кривцов нанес удар внешней стороной стопы из пределов штрафной, но попал в Умярова!

'36

Жедсон исполнил проникающую передачу в штрафную на Угальде, но тот чуть-чуть не успел добраться до мяча!

'34

Зобнин ввел мяч из-за боковой в штрафную, но «быки» быстро выбили мяч.

'32

«Спартак» заработал угловой. Барко разыграл мяч с Маркиньосом, и тот подал на ближний край штрафной, но краснодарцы вынесли мяч.

'31

Еще один угловой «Краснодара». Батчи навесил на ближнюю штангу, Максименко вышел из ворот и выбил мяч кулаком в поле.

'29

«Краснодар» заработал угловой. Оласа исполнил подачу на дальнюю штангу, но Бабич выбил мяч головой.

'28

Жубал толкнул Угальде и отобрал у него мяч возле штрафной «Краснодара». Судья позволил бороться и не стал свистеть фол.

'26

Воробьев чуть не отобрал мяч у Максименко, но вратарь «Спартака» успел в последнюю секунду расстаться с мячом.

'25

Оласа исполнил подачу на линию вратарской, и Жубал нанес удар головой, но выше ворот!

'24

Воробьев неожиданно нанес удар с линии штрафной, но попал в ногу защитнику. Мяч ушел на угловой.

'23

Максименко неточно вынес мяч из своей штрафной — отправил за боковую.

'21

Черников получил желтую карточку за грубый подкат в ноги Литвинову.

'20

Зобнин схватил руками Тормену и завалил его на газон — это фол в атаке.

'18

Оласа схватил за волосы Солари и не позволил тому разогнаться по флангу. Арбитр свистнул фол, но давать желтую карточку пока не стал.

'16

Литвинов исполнил дальний заброс по правому флангу на Солари, но слишком сильно: мяч ушел за лицевую.

'14

«Спартак» заработал первый угловой. Барко исполнил подачу в центр штрафной, но Кривцов выбил мяч в поле.

'13

Кривцов нанес удар с линии штрафной, но не попал в створ.

'11

ГООООЛ!!! «Краснодар» быстро перевернул игру и вышел вперед — 2:1!

Батчи нанес пушечный удар из-за пределов штрафной в дальний угол — и Максименко не спас!

'9

Опасно! Маркиньос нанес мощный удар с линии штрафной, но немного не попал в дальний угол!

'8

Жедсон прострелил низом в центр штрафной, но защитники «Краснодара» перехватили мяч.

'5

ГОООООЛ!!! «Краснодар» сразу же сравнял счет — 1:1!

Оласа проник в штрафную с левого фланга, получил мяч и нанес страшный по силе удар — точно в дальний угол!

'2

ГОООЛ!!! «Спартак» открыл счет уже на второй минуте — 1:0!

Маркиньос исполнил подачу в центр штрафной «Краснодара», Угальде выскочил из-за спины у Жубала и в касание, с лета направил мяч в створ! Агкацев коснулся мяча, но растерялся и не сумел зафиксировать его в перчатках.

'1

Матч начался!

19:57

У «Спартака», «Краснодара», «Зенита» и «Балтики» сейчас по шесть очков. Однако «Зенит» и «Балтика» уже сыграли свои матчи 3-го тура РПЛ. Поэтому победитель матча «Спартак» — «Краснодар» выйдет на первое место в турнирной таблице.

19:55

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Тормена, Жубал, Дуглас Аугусто, Оласа, Вахания, Черников, Кристиан, Кривцов, Батчи, Воробьев.

19:50

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Ву, Бабич, Зобнин, Литвинов, Умяров, Жедсон Фернандеш, Солари, Барко, Маркиньос, Угальде.

19:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Спартак» играет с «Краснодаром» на своем поле в матче 3-го тура РПЛ. Начало — в 20.00 мск.

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