«Краснодар» пропустил на 2-й минуте, но перевернул матч со «Спартаком» и стал лидером РПЛ

Финальный свисток! «Краснодар» одержал третью победу подряд над «Спартаком» на «Лукойл Арене» в Москве. «Быки» пропустили уже на 2-й минуте от Манфреда Угальде, но уже к 11-й минуте вышли вперед усилиями Лукаса Оласы и Жоау Батчи. Матч так и завершился — со счетом 2:1 в пользу «Краснодара». Благодаря этой победе черно-зеленые набрали девять очков за три тура и стали единоличными лидерами РПЛ.
На втором месте — «Зенит» (шесть очков), на третьем — «Спартак» (тоже шесть очков, но уступает по дополнительным показателям).
Жубал получил желтую карточку за фол и срыв быстрой атаки «Спартака».
Кривцов нанес удар из пределов штрафной, но явно выше ворот.
Солари ввел мяч из-за боковой в штрафную «Краснодара», но Жубал вынес мяч головой, а затем Батчи выбил его подальше в поле.
Арбитр компенсировал пять минут ко второму тайму.
Даку мощно пробил головой с 11-метровой отметки, но прямо в руки Агкацеву!
Дмитриев нанес удар с линии штрафной, но мяч попал в защитника, взмыл в воздух и приземлился сверху на сетку ворот.
Мирлинд Даку нанес удар с линии вратарской, но получилось очень слабо — и в ногу защитнику.
Замена в составе «Краснодара»: защитник Валентин Пальцев вышел вместо хавбека Кристиана.
Замена в составе «Спартака»: нападающий Игорь Дмитриев вышел вместо Зобнина.
Замена в составе «Краснодара»: Магомед Оздоев вышел вместо Воробьева.
ШТАНГА! Жедсон нанес страшный по силе удар с линии штрафной, и мяч попал в левую штангу! «Спартак» был обязан сравнивать счет сейчас.
«Спартак» заработал угловой. Маркиньос подал в центр штрафной, Мирлинд Даку пытался пробить, но защитники «Краснодара» не позволили и вынесли мяч.
Жедсон схватил Батчи и завалил его на газон, сорвав атаку «Краснодара», за что получил желтую карточку.
Вахания получил желтую карточку за грубый фол против Маркиньоса.
«Краснодар» в два раза превосходит «Спартак» по отборам мяча на данный момент — 30:15.
Замена в составе «Спартака»: Данил Пруцев вышел вместо Угальде.
Момент! Оласа исполнил подачу в центр штрафной, и Тормена пробил головой, но чуть-чуть не попал в дальний угол!
Батчи протащил мяч по левому флангу и прострелил в штрафную. Это привело к угловому.
Момент! Воробьев не сумел подстроиться под мяч в штрафной «Спартака» и пробить в касание. Нападающий яростно ударил кулаком по газону.
Замена в составе «Спартака»: новичок красно-белых Мирлинд Даку вышел вместо Бабича. Болельщики «Спартака» встретили дебютанта аплодисментами.
Замена в составе «Краснодара»: Кевин Ленини вышел вместо Черникова.
Маркиньос исполнил подачу в штрафную «Краснодара», но слишком сильно.
Жубал подал на ближнюю штангу, и Воробьев в касание пробил по воротам, но попал в сетку с внешней стороны.
Моментище! Черников нанес пушечный удар с радиуса штрафной, но Максименко в красивом прыжке спас свою команду — перевел мяч на угловой!
Опасно! «Краснодар» заработал угловой. Вместо подачи Оласа неожиданно прострелил в центр штрафной, и Дуглас Аугусто нанес сильный удар в касание, но мяч попал в сетку с внешней стороный!
Кривцов исполнил подачу на дальнюю штангу, но слишком сильно. Мяч перелетел через всю штрафную и ушел за боковую.
Кристофер Ву толкнул Воробьева и сбил его с ног. «Краснодар» заработал перспективный штрафной.
Черников забрался в офсайд на правом фланге и сорвал атаку «Краснодара».
Вахания ввел мяч из-за боковой в штрафную, но спартаковцы снова вынесли мяч за пределы поля.
Момент! Солари нанес мощный удар с правого края штрафной, но мимо ворот!
Угальде влетел в штрафную и упал в борьбе с Жубалом, однако нарушения правил там не было.
В перерыве произошла замена в составе «Спартака»: Кристофер Мартинс вышел вместо Барко.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен! «Краснодар» пропустил уже на 2-й минуте — отличился Манфред Угальде, но затем Лукас Оласа и Жоау Батчи забили на 6-й и 11-й минуте соответственно и вывели черно-зеленых вперед. С нетерпением ждем второго тайма и развязки этого потрясающего матча!
Опасно! Маркиньос исполнил подачу в центр штрафной, и Умяров пробил головой в створ, но Агкацев намертво забрал мяч!
Арбитр компенсировал одну минуту.
Маркиньос исполнил мягкую подачу в центр штрафной «Краснодара» на Умярова, однако Тормена опередил спартаковца и вынес мяч.
Угальде толкнул Тормену и нарушил правила в борьбе за верховой мяч.
Жубал наступил сзади на ногу Угальде, но арбитры пропустили этот фол на желтую карточку.
Оласа исполнил подачу на дальнюю штангу, мяч отскочил к Вахании, и тот навесил в штрафную «Спартака», но безадресно. Мяч ушел за лицевую.
Кривцов нанес удар внешней стороной стопы из пределов штрафной, но попал в Умярова!
Жедсон исполнил проникающую передачу в штрафную на Угальде, но тот чуть-чуть не успел добраться до мяча!
Зобнин ввел мяч из-за боковой в штрафную, но «быки» быстро выбили мяч.
«Спартак» заработал угловой. Барко разыграл мяч с Маркиньосом, и тот подал на ближний край штрафной, но краснодарцы вынесли мяч.
Еще один угловой «Краснодара». Батчи навесил на ближнюю штангу, Максименко вышел из ворот и выбил мяч кулаком в поле.
«Краснодар» заработал угловой. Оласа исполнил подачу на дальнюю штангу, но Бабич выбил мяч головой.
Жубал толкнул Угальде и отобрал у него мяч возле штрафной «Краснодара». Судья позволил бороться и не стал свистеть фол.
Воробьев чуть не отобрал мяч у Максименко, но вратарь «Спартака» успел в последнюю секунду расстаться с мячом.
Оласа исполнил подачу на линию вратарской, и Жубал нанес удар головой, но выше ворот!
Воробьев неожиданно нанес удар с линии штрафной, но попал в ногу защитнику. Мяч ушел на угловой.
Максименко неточно вынес мяч из своей штрафной — отправил за боковую.
Черников получил желтую карточку за грубый подкат в ноги Литвинову.
Зобнин схватил руками Тормену и завалил его на газон — это фол в атаке.
Оласа схватил за волосы Солари и не позволил тому разогнаться по флангу. Арбитр свистнул фол, но давать желтую карточку пока не стал.
Литвинов исполнил дальний заброс по правому флангу на Солари, но слишком сильно: мяч ушел за лицевую.
«Спартак» заработал первый угловой. Барко исполнил подачу в центр штрафной, но Кривцов выбил мяч в поле.
Кривцов нанес удар с линии штрафной, но не попал в створ.
ГООООЛ!!! «Краснодар» быстро перевернул игру и вышел вперед — 2:1!
Батчи нанес пушечный удар из-за пределов штрафной в дальний угол — и Максименко не спас!
Опасно! Маркиньос нанес мощный удар с линии штрафной, но немного не попал в дальний угол!
Жедсон прострелил низом в центр штрафной, но защитники «Краснодара» перехватили мяч.
ГОООООЛ!!! «Краснодар» сразу же сравнял счет — 1:1!
Оласа проник в штрафную с левого фланга, получил мяч и нанес страшный по силе удар — точно в дальний угол!
ГОООЛ!!! «Спартак» открыл счет уже на второй минуте — 1:0!
Маркиньос исполнил подачу в центр штрафной «Краснодара», Угальде выскочил из-за спины у Жубала и в касание, с лета направил мяч в створ! Агкацев коснулся мяча, но растерялся и не сумел зафиксировать его в перчатках.
Матч начался!
У «Спартака», «Краснодара», «Зенита» и «Балтики» сейчас по шесть очков. Однако «Зенит» и «Балтика» уже сыграли свои матчи 3-го тура РПЛ. Поэтому победитель матча «Спартак» — «Краснодар» выйдет на первое место в турнирной таблице.
Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Тормена, Жубал, Дуглас Аугусто, Оласа, Вахания, Черников, Кристиан, Кривцов, Батчи, Воробьев.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Ву, Бабич, Зобнин, Литвинов, Умяров, Жедсон Фернандеш, Солари, Барко, Маркиньос, Угальде.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Спартак» играет с «Краснодаром» на своем поле в матче 3-го тура РПЛ. Начало — в 20.00 мск.