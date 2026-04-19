Во втором тайме мы не увидели забитых мячей, если не считать тех, что были отменены из-за офсайдов. Но главный итог — победа «Спартака», который наконец покидает шестое место и, по крайней мере, временно поднимается на четвертую строчку. Оттуда его может сместить «Балтика», которая сегодня играет с «Краснодаром». «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!
Компенсировано пять минут.
Давно мы не видели на поле Заболотного. Он выходит на поле вместе с Массалыгой и Дмитриевым, а отдыхать отправляются Солари, Угальде и Денисов.
Мартинс пробил рядом со штангой.
И еще один гол «Спартака» не засчитан из-за офсайда, и помощь VAR не понадобилась! Раскатали мяч красно-белые, Солари отправил мяч в сетку, но отдававший ему передачу Жедсон оказался в положении вне игры.
Солари мощно пробил с нескольких метров, но прямо в Ульянова!
Мартинс вышел вместо Маркиньоса.
Продолжают прессинговать хозяева.
А у «Ахмата» Конате меняет Мелкадзе.
Зобнин выходит вместо Ву.
Сидоров сфолил против Барко на желтую.
А вот нет! VAR вмешался, и гол отменен! Оказывается, в атакующей фазе в какой-то момент оказался в офсайде Маркиньос!
Литвинов нанес дальний удар, но попал в Угальде, тот обработал мяч и отправил его в сетку! Есть исторический гол!
ГОЛ!!!
Гадио вместо того, чтобы вынести мяч, подвесил свечку над вратарской. Ульянову пришлось непросто.
Ву получает предупреждение за фол против Мансильи. В контексте сегодняшнего матча это пока не проблема для «Спартака». А вот в перспективе — почти беда: защитник из-за перебора карточек пропустит игру с «Краснодаром».
Двойная замена у грозненцев: Кенжебек и Гадио выходят вместо Пряхина и Мансильи.
Второй тайм!
Первый тайм остался за «Спартаком», но сказать, что полностью, было бы опрометчиво. Об этом говорит и гол «Ахмата», и опасные атаки гостей. Ждем, что будет во второй половине встречи.
Жедсон навесил в штрафную на удобной для удара головой невысокого Угальде высоте. Но Манфред решил сыграть ногой и пробил значительно выше.
А добавлено, к слову, пять минут к первому тайму.
Барко всех перехитрил и вместо удара навесил налево на свободного Джику. Но Маркиньос, освобождавший пространство своему защитнику, нарушил правила — эпизод закончился ничем.
Пряхин у радиуса штрафной сфолил против Маркиньоса. Идеальная позиция для Барко.
Отметим крайне любопытный факт. Никогда в истории встреч «Спартака» с «Ахматом», а ранее — с «Тереком» красно-белые не забивали за одну игру более трех мячей. Таким образом, еще один гол хозяев сегодня — если он состоится — станет историческим.
Но «Спартак», похоже, не может не пропускать. Быстрая атака гостей закончилась ударом Самородова от линии штрафной — рикошет от партнера помешал Максименко дотянуться до мяча!
ГОЛ!!!
Какой шедевр! Маркиньос на фланге у центральной линии пяткой сбросил мяч на ход Жедсону, тот пробежал вперед, сместился ближе к центру и из-за пределов штрафную по невероятной траектории отправил мяч в дальнюю девятку!
ГОЛ!!!
Ситуация на поле не меняется: хозяева полностью доминируют на поле.
И все-таки гол засчитан!
Не все так просто: пауза в игре. Возможно, Солари в развитии атаки оказался в микроскопическом офсайде. Видеоассистенты изучают эпизод.
Солари выгрыз мяч на лицевой, прострелил вдоль линии и Маркиньос пяткой замкнул передачу! Снова от штанги мяч попадает в ворота!
ГОЛ!!!
Продолжают прессинговать красно-белые после забитого мяча.
Барко у левого угла штрафной пытался качнуть соперника, почти потерял мяч, но успел дотянуться и пробил в дальний угол — от штанги мяч влетел в сетку!
ГОЛ!!!
Солари несильно пробил под дальнюю штангу — не проблема для Ульянова.
Пряхин пробил от линии штрафной — совсем рядом со штангой!
С трудом выходит со своей половины поля «Ахмат». Но если это происходит, то выглядит это опасно, поскольку оборона «Спартака» сейчас очень высоко действует.
Классно Солари от фланга подал на дальнюю штангу, Ульянов до мяча не дотянулся, но и замкнуть навес оказалось некому.
А вот и у гостей шанс! Самородов с угла штрафной выходил один на один с Максименко, его успели накрыть защитники, игрок «Ахмата» показал классный дриблинг и сделал передачу влево на Мелкадзе, который нанес удар — справился вратапь «Спартака»!
Мяч пролетел неподалеку от штанги после удара Умярова.
Пока одна команда на поле: «Спартак» буквально поселился на чужой половине поля.
И тут же отличный момент у «Спартака»! Умяров после подачи Маркиньос сделал скидку на Угальде, и тот пробил головой — Ульянов чудом парировал! Но, в любом случае, Угальде оказался в офсайде.
Взлетаем! Главный судья — Рафаэль Шафеев.
«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Жедсон Фернандеш, Угальде.
«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Богосавац, Заремохазабиех, Сидоров, Жемалетдинов, Касинтура, Пряхин, Мансилья, Самородов, Мелкадзе.
Игра начнется в 17:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! Программа 25-го тура РПЛ продолжается в Москве матчем между «Спартаком» и «Ахматом».