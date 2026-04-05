Сложный для обеих команд матч, но он был равным на протяжении практически всей встречи, и в итоге зафиксирована закономерная ничья. «Динамо» она, наверное, устроила больше, чем соперника, но и махачкалинцам нужна была победа. 11(4) — 12(4) по ударам, 46% на 54% по владению мячом. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Финальный свисток.
Опаснейший дальний удар Ильи Петрова — рядом со штангой!
Рядно зарядил с левой — в блок.
«Балтика» заработала угловой. Пока мяч летел через штрафную после подачи Ильи Петрова, калининградцы сфолили в атаке.
Ласерда пробил сквозь защиту «Динамо» из-за штрафной в позиционной атаке — Волк на месте.
Пять минут добавлено ко второму тайму.
МИРО! КАК?! Продавил в штрафной защитника после комбинации с участием Мастури и Сердерова, бил из выгодной позиции, пусть Гассама и пытался помешать, но зарядил над девяткой!
Миро после скидки партнера оказался в штрафной с мячом, но с острого угла пустил мимо.
У «Балтики» Чинонсо Оффор и Юрий Ковалев вышли вместо Брайана Хиля и Ираклия Манелова.
У «Динамо» вместо Гамида Агаларова и Темиркана Сундукова на поле вышли Хазем Мастури и Сердер Сердеров.
Дерик Ласерда бил в борьбе с двумя защитниками по скачущему мячу из вратарской «Динамо»! Опередил Аззи, но отскок был слишком высоким, и форвард пустил мяч выше.
Аларкон тянулся к мячу после подачи со штрафного с левого фланга и скидки, но чуть не смог пробить в пустой угол ворот «Балтики» в подкате!
ГООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Сергей Варатынов — 2:2! А теперь угловой заработал «Балтика». Илья Петров выполнил подачу, Иван Беликов в прыжке сделал головой от ближнего угла вратарской скидку на дальний, откуда набежавший Варатынов легко направил мяч головой в девятку!
Правда, розыгрыш корнера привел к фолу в атаке.
«Динамо» сбегало в атаку, и Аззи заработал угловой.
«Балтика» атакует позиционно, но динамовцы обороняются всей командой и очень плотно.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Гамид Агаларов — 2:1! Угадал Бориско направление удара, но Агаларов пробил слишком точно под штангу!
Быстро посмотрел Кукуляк момент И НАЗНАЧИЛ ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «БАЛТИКИ»!
Кукуляка позвали к монитору! Видеоарбитры считают, что это пенальти!
«Динамо» заработало угловой, но сейчас пауза — VAR смотрит момент!
Агаларов упал в штрафной «Балтики» после единоборства с Гассама, но Кукуляк не считает, что там был фол.
Сразу же удар Ласерды из штрафной после передачи Ильи Петрова — низом почти в угол, но Волк спокойно поймал в падении.
Вместо Николая Титкова у «Балтики» вышел на поле дебютирующий в составе «Балтики» бразильский нападающий Дерик Ласерда.
Прострел Максима Петрова привел к угловому. Но динамовская защита выиграла воздух в своей вратарской.
«Балтика» пытается раскачать динамовскую оборону, но пока что не особенно выходит.
Подача в штрафную в атаке «Динамо» казалась опасной, но в итоге мяч прилетел точно в руки Бориско.
У «Балтики» Михаил Рядно заменил Элдара Чивича.
У «Динамо» Ильяс Ахмедов заменил Джемала Табидзе.
Азии успел убрать мяч от Ивана Беликова, который в итоге наступил сопернику на ногу и получил желтую карточку.
А вот теперь мяч забрала «Балтика», которую ничья никак не устраивает. Впрочем, «Динамо» тоже с удовольствием вырвет победу.
ГОООООООООООООООООЛ! Гамид Агаларов — 1:1! Долгая позиционная атака хозяев закончилась подачей Сундукова с левого фланга, а набежавший Гамид Агаларов продавил Чивича и попал головой точно в угол!
Динамовцы владеют большим территориальным преимуществом, «Балтика» явно играет по счету.
Мрезиг подал с угла поля в штрафную, Бориско пошел на выход, но махнул мимо мяча, однако атака «Динамо» закончилась не ударом, а офсайдом.
«Динамо» заработало первый во втором тайме угловой.
Иван Беликов заменил у «Балтики» после перерыва Тентона Йенне.
Поеееехали! Второй тайм начался.
«Балтика» начала лучше и забила, правда, после грубейшей ошибки Аларкона. И после динамовцы давили. 5(1) — 4(1) по ударам, 47% на 53% по владению. Довольно равная игра. Ждем, что будет во втором тайме.
Свисток на перерыв.
Минута добавлена к первому тайму.
После подачи Аззи Аларкон пробил в руки Бориско.
Мрезиг подал штрафной с правого фланга, калининградцы выиграли борьбу в штрафной, но дальше сфолили на Глушкове на том же правом фланге атаки хозяев, только уже совсем у штрафной.
Ни к чему интересному угловой махачкалинцев не привел.
В позиционной атаке хозяев Сундуков пробил из-за штрафной, попал в спину сопернику и заработал угловой для «Динамо».
У «Динамо» вместо Мохаммада Хоссейннеджада на поле вышел Миро.
Динамовцы достаточно агрессивно давят в последние минуты. Непросто «Балтике» справляться с быстрыми атаками и техничными соперниками.
Аззи прорвался правым флангом и опасно прострелил в штрафную «Балтики» — калининградцы не без труда, но отбились, и удара по воротам Бориско так и не случилось.
Хиль вернулся в игру, врачи обильно использовали замораживающий спрей на голеностопе форварда «Балтики».
Остановлена игра, поскольку Брайан Хиль остался лежать на газоне после столкновения с соперником.
Серия атак махачкалинцев была яростной, но к ударам не привела.
Одной за другой атаками «Балтика» накатывает к штрафной динамовцев, те держатся.
«Балтика» продолжает контролировать мяч на чужой половине поля, динамовцы навязывают борьбу на каждом участке поля.
«Балтика» подала угловой, но Манелов в борьбе с защитником «Динамо» не смог пробить головой.
Хватали друг друга руками Чивич и Аззи, пока мяч летел в воздухе, но делали это оба. Заиграно.
Аззи упал в штрафной «Балтики», но фола нет.
ГОООООООООООООООЛ! Брайан Хиль — 0:1! Грубейшая ошибка Аларкона, который ударом вперед попал в голову игроку «Балтики». Последовала мгновенная передача на ход Хилю, форвард легко убежал от того же Аларкона и катнул под штангу мимо Волка.
Розыгрыш углового балтийцев не привел к остроте, а чуть было не закончился опасной контратакой «Динамо». Она была сорвана в зародыше еще на половине поля хозяев, из-за чего Чивич или Манелов избежали карточки. Но Аззи и другие динамовцы недовольны!
Манелов пробил в атаке «Балтики» из-за штрафной. Глушков принял удар на себя, и мяч улетел на угловой.
«Балтика» разыграла первый в матче угловой, но после подачи Титкова Волк забрал мяч на выходе.
Мяч в основном под контролем у «Балтики», но подобраться к штрафной хозяев пока не получается.
Пока ничего интересного на поле не происходят. Команды борются за инициативу, катают мяч по ширине поля, к воротам не подходят.
Довольно осторожное начало матча. Никто не форсирует события.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Евгением Кукуляком из Калуги во главе.
А вот стартовый состав калининградской «Балтики» от Андрея Талалаева:
Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Чивич, И. Петров, Титков, Манелов, М. Петров, Йенне, Хиль.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев:
Волк, Табидзе, Аззи, Аларкон, Эль-Мубарик, Хоссейннеджад, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 23-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» принимает калининградскую «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.