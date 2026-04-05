Борьба за выживание и медали: махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой»

Александр Вильф/РИА Новости
В матче 23-го тура Российской премьер-лиги ведущее борьбу за выживание махачкалинское «Динамо» на своем поле принимало калининградскую «Балтику». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 23-й тур
Окончен
05 апреля 16:30
Динамо Мх
Махачкала, Россия
53' Агаларов
72' Агаларов
2 : 2
Балтика
Калининград, Россия
13' Хиль
81' Варатынов
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
1-й тайм

13' Хиль

2-й тайм

53' Агаларов

72' Агаларов

58' Беликов

81' Варатынов

Матч окончен

Сложный для обеих команд матч, но он был равным на протяжении практически всей встречи, и в итоге зафиксирована закономерная ничья. «Динамо» она, наверное, устроила больше, чем соперника, но и махачкалинцам нужна была победа. 11(4) — 12(4) по ударам, 46% на 54% по владению мячом. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

90+6'

Финальный свисток.

90+5'

Опаснейший дальний удар Ильи Петрова — рядом со штангой!

90+4'

Рядно зарядил с левой — в блок.

90+3'

«Балтика» заработала угловой. Пока мяч летел через штрафную после подачи Ильи Петрова, калининградцы сфолили в атаке.

90+1'

Ласерда пробил сквозь защиту «Динамо» из-за штрафной в позиционной атаке — Волк на месте.

90+1'

Пять минут добавлено ко второму тайму.

89'

МИРО! КАК?! Продавил в штрафной защитника после комбинации с участием Мастури и Сердерова, бил из выгодной позиции, пусть Гассама и пытался помешать, но зарядил над девяткой!

88'

Миро после скидки партнера оказался в штрафной с мячом, но с острого угла пустил мимо.

86'

У «Балтики» Чинонсо Оффор и Юрий Ковалев вышли вместо Брайана Хиля и Ираклия Манелова.

85'

У «Динамо» вместо Гамида Агаларова и Темиркана Сундукова на поле вышли Хазем Мастури и Сердер Сердеров.

84'

Дерик Ласерда бил в борьбе с двумя защитниками по скачущему мячу из вратарской «Динамо»! Опередил Аззи, но отскок был слишком высоким, и форвард пустил мяч выше.

83'

Аларкон тянулся к мячу после подачи со штрафного с левого фланга и скидки, но чуть не смог пробить в пустой угол ворот «Балтики» в подкате!

81'

ГООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Сергей Варатынов — 2:2! А теперь угловой заработал «Балтика». Илья Петров выполнил подачу, Иван Беликов в прыжке сделал головой от ближнего угла вратарской скидку на дальний, откуда набежавший Варатынов легко направил мяч головой в девятку!

80'

Правда, розыгрыш корнера привел к фолу в атаке.

79'

«Динамо» сбегало в атаку, и Аззи заработал угловой.

76'

«Балтика» атакует позиционно, но динамовцы обороняются всей командой и очень плотно.

73'

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Гамид Агаларов — 2:1! Угадал Бориско направление удара, но Агаларов пробил слишком точно под штангу!

72'

Быстро посмотрел Кукуляк момент И НАЗНАЧИЛ ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «БАЛТИКИ»!

72'

Кукуляка позвали к монитору! Видеоарбитры считают, что это пенальти!

72'

«Динамо» заработало угловой, но сейчас пауза — VAR смотрит момент!

71'

Агаларов упал в штрафной «Балтики» после единоборства с Гассама, но Кукуляк не считает, что там был фол.

70'

Сразу же удар Ласерды из штрафной после передачи Ильи Петрова — низом почти в угол, но Волк спокойно поймал в падении.

69'

Вместо Николая Титкова у «Балтики» вышел на поле дебютирующий в составе «Балтики» бразильский нападающий Дерик Ласерда.

67'

Прострел Максима Петрова привел к угловому. Но динамовская защита выиграла воздух в своей вратарской.

66'

«Балтика» пытается раскачать динамовскую оборону, но пока что не особенно выходит.

63'

Подача в штрафную в атаке «Динамо» казалась опасной, но в итоге мяч прилетел точно в руки Бориско.

61'

У «Балтики» Михаил Рядно заменил Элдара Чивича.

60'

У «Динамо» Ильяс Ахмедов заменил Джемала Табидзе.

58'

Азии успел убрать мяч от Ивана Беликова, который в итоге наступил сопернику на ногу и получил желтую карточку.

56'

А вот теперь мяч забрала «Балтика», которую ничья никак не устраивает. Впрочем, «Динамо» тоже с удовольствием вырвет победу.

53'

ГОООООООООООООООООЛ! Гамид Агаларов — 1:1! Долгая позиционная атака хозяев закончилась подачей Сундукова с левого фланга, а набежавший Гамид Агаларов продавил Чивича и попал головой точно в угол!

52'

Динамовцы владеют большим территориальным преимуществом, «Балтика» явно играет по счету.

49'

Мрезиг подал с угла поля в штрафную, Бориско пошел на выход, но махнул мимо мяча, однако атака «Динамо» закончилась не ударом, а офсайдом.

48'

«Динамо» заработало первый во втором тайме угловой.

46'

Иван Беликов заменил у «Балтики» после перерыва Тентона Йенне.

46'

Поеееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

«Балтика» начала лучше и забила, правда, после грубейшей ошибки Аларкона. И после динамовцы давили. 5(1) — 4(1) по ударам, 47% на 53% по владению. Довольно равная игра. Ждем, что будет во втором тайме.

45+2'

Свисток на перерыв.

45+1'

Минута добавлена к первому тайму.

45'

После подачи Аззи Аларкон пробил в руки Бориско.

44'

Мрезиг подал штрафной с правого фланга, калининградцы выиграли борьбу в штрафной, но дальше сфолили на Глушкове на том же правом фланге атаки хозяев, только уже совсем у штрафной.

42'

Ни к чему интересному угловой махачкалинцев не привел.

41'

В позиционной атаке хозяев Сундуков пробил из-за штрафной, попал в спину сопернику и заработал угловой для «Динамо».

40'

У «Динамо» вместо Мохаммада Хоссейннеджада на поле вышел Миро.

38'

Динамовцы достаточно агрессивно давят в последние минуты. Непросто «Балтике» справляться с быстрыми атаками и техничными соперниками.

34'

Аззи прорвался правым флангом и опасно прострелил в штрафную «Балтики» — калининградцы не без труда, но отбились, и удара по воротам Бориско так и не случилось.

32'

Хиль вернулся в игру, врачи обильно использовали замораживающий спрей на голеностопе форварда «Балтики».

30'

Остановлена игра, поскольку Брайан Хиль остался лежать на газоне после столкновения с соперником.

28'

Серия атак махачкалинцев была яростной, но к ударам не привела.

25'

Одной за другой атаками «Балтика» накатывает к штрафной динамовцев, те держатся.

22'

«Балтика» продолжает контролировать мяч на чужой половине поля, динамовцы навязывают борьбу на каждом участке поля.

20'

«Балтика» подала угловой, но Манелов в борьбе с защитником «Динамо» не смог пробить головой.

18'

Хватали друг друга руками Чивич и Аззи, пока мяч летел в воздухе, но делали это оба. Заиграно.

17'

Аззи упал в штрафной «Балтики», но фола нет.

14'

ГОООООООООООООООЛ! Брайан Хиль — 0:1! Грубейшая ошибка Аларкона, который ударом вперед попал в голову игроку «Балтики». Последовала мгновенная передача на ход Хилю, форвард легко убежал от того же Аларкона и катнул под штангу мимо Волка.

13'

Розыгрыш углового балтийцев не привел к остроте, а чуть было не закончился опасной контратакой «Динамо». Она была сорвана в зародыше еще на половине поля хозяев, из-за чего Чивич или Манелов избежали карточки. Но Аззи и другие динамовцы недовольны!

12'

Манелов пробил в атаке «Балтики» из-за штрафной. Глушков принял удар на себя, и мяч улетел на угловой.

10'

«Балтика» разыграла первый в матче угловой, но после подачи Титкова Волк забрал мяч на выходе.

9'

Мяч в основном под контролем у «Балтики», но подобраться к штрафной хозяев пока не получается.

6'

Пока ничего интересного на поле не происходят. Команды борются за инициативу, катают мяч по ширине поля, к воротам не подходят.

3'

Довольно осторожное начало матча. Никто не форсирует события.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

16:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Евгением Кукуляком из Калуги во главе.

16:25

А вот стартовый состав калининградской «Балтики» от Андрея Талалаева:

Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Чивич, И. Петров, Титков, Манелов, М. Петров, Йенне, Хиль.

16:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев:

Волк, Табидзе, Аззи, Аларкон, Эль-Мубарик, Хоссейннеджад, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов.

16:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 23-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» принимает калининградскую «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

