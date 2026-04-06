Перерыв! «Сочи» — «Рубин» — 0:1!
К основному времени первого тайма добавлена одна минута.
Кузяев налетел на Федорова и зацепил коленом ногу соперника.
Мухин цепляет руками Тесленко, игра приостановлена.
Игнатов бьет с левой ноги слегка мимо створа, было близко на самом деле.
Фуртадо здорово пробил под правую от Ставера штангу, носок бутсы Вуячича помешал мячу заскочить в сетку.
Мяч попадает после удара Волкова в грудь Безрукову, сбито дыхание у Руслана.
Федоров фолит против Тесленко, игра приостановлена.
Кузяев просто чудовищным образом теряет мяч на ровном месте и дарит Мухину возможность реализовать ситуативный выход один на один, но Ставер успел сократить угол обстрела и ногой отбить удар!
Мухин внешней стороной стопы пытался выдать пас на Федорова, но на перехвате надежно сыграл Ставер.
Гол! Открывает счет «Рубин» благодаря прекрасной атаке через правый край — длинный пас на Арройо прошел из глубины, после чего Безруков в одно касание переправил мяч, воспользовавшись прострелом вдоль ворот, 0:1!
Арройо и Заика столкнулись друг с другом в центре поля, футболисту казанской команды довольно больно попало по ноге.
В Грицаенко попадает мяч после удара Игнатова, издали Михаил на удачу решил пробить.
Подача с правого фланга в направлении Арройо не дошла до адресата.
Продолжают казанцы контролировать мяч, держа его внизу, сочинцы пассивно обороняются.
Солдатенков в красивом подкате выбивает мяч из-под ног Безрукова.
Начало игры остается за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Арройо, Рожков, Безруков, Сааведра, Грипши, Кузяев, Ходжа.
«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Литвинов, Марсело, Заика, Волков, Мухин, Коваленко, Игнатов, Федоров, Фуртадо.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В заключительном матче 23-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» на стадионе «Фишт» принимает «Рубин» из Казани. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.