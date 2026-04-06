Лакомство для эстетов: «Сочи» принимает «Рубин». LIVE

Футбол. РПЛ. 23-й тур. «Сочи» — «Рубин». ОНЛАЙН

Эпизод матча «Рубин» - «Сочи»

Официальный сайт «Рубина»
В заключительном матче 23-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» на стадионе «Фишт» принимает «Рубин» из Казани. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 23-й тур
Перерыв
06 апреля 19:30
Сочи
Сочи, Россия
0 : 1
Рубин
Казань, Россия
19' Безруков
Стадион «Фишт», Сочи, Россия
1-й тайм

19' Безруков

2-й тайм
45+1'

Перерыв! «Сочи» — «Рубин» — 0:1!

45'

К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

43'

Кузяев налетел на Федорова и зацепил коленом ногу соперника.

40'

Мухин цепляет руками Тесленко, игра приостановлена.

37'

Игнатов бьет с левой ноги слегка мимо створа, было близко на самом деле.

35'

Фуртадо здорово пробил под правую от Ставера штангу, носок бутсы Вуячича помешал мячу заскочить в сетку.

32'

Мяч попадает после удара Волкова в грудь Безрукову, сбито дыхание у Руслана.

29'

Федоров фолит против Тесленко, игра приостановлена.

26'

Кузяев просто чудовищным образом теряет мяч на ровном месте и дарит Мухину возможность реализовать ситуативный выход один на один, но Ставер успел сократить угол обстрела и ногой отбить удар!

23'

Мухин внешней стороной стопы пытался выдать пас на Федорова, но на перехвате надежно сыграл Ставер.

20'

Гол! Открывает счет «Рубин» благодаря прекрасной атаке через правый край — длинный пас на Арройо прошел из глубины, после чего Безруков в одно касание переправил мяч, воспользовавшись прострелом вдоль ворот, 0:1!

17'

Арройо и Заика столкнулись друг с другом в центре поля, футболисту казанской команды довольно больно попало по ноге.

14'

В Грицаенко попадает мяч после удара Игнатова, издали Михаил на удачу решил пробить.

11'

Подача с правого фланга в направлении Арройо не дошла до адресата.

8'

Продолжают казанцы контролировать мяч, держа его внизу, сочинцы пассивно обороняются.

5'

Солдатенков в красивом подкате выбивает мяч из-под ног Безрукова.

3'

Начало игры остается за гостями.

19:32

Игра началась! Поехали!

19:25

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Арройо, Рожков, Безруков, Сааведра, Грипши, Кузяев, Ходжа.

19:20

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Литвинов, Марсело, Заика, Волков, Мухин, Коваленко, Игнатов, Федоров, Фуртадо.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В заключительном матче 23-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» на стадионе «Фишт» принимает «Рубин» из Казани. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

