«Ростов» перепасовывается на своей половине поля, после чего закидывает мяч к штрафной длинной передачей и там довольно успешно навязывает борьбу. Было опасно, но до удара из глубины штрафной дело все же не дошло.
Ятимов играет на выходе и забирает мяч в руки после навеса Марина.
Офсайда нет — ГОЛ ЗАСЧИТАН.
VAR проверяет эпизод на офсайд.
ГООООООООООООООЛ! Брайан Мансилья — 1:1! Караташ шикарно закинул в штрафную, а Мансилья опередил и защитника, и Ятимова, и пробил в дальний угол! Счет сравнялся!
Голенков пробил головой из штрафной «Оренбурга», но в руки Сысуеву.
ГООООООООООООООООО! Максим Осипенко — 0:1! Осипенко пробил во вратарский угол, а вот Николай Сысуев как-то не очень удачно занял позицию по центру и не смог отбить удар!
Да, решение изменено! Андрей Малых получает желтую карточку вместо красной за срыв перспективной атаки!
VAR проверяет момент. Будет ли красная карточка? Позвали Бобровского смотреть момент!
Ого! Андрей Малых сбил Комличенко перед штрафной. Зевнула оборона «Оренбурга» выход к воротам, и это лишение явной возможности забить! Красная карточка!
Джимми Марин получил желтую карточку за срыв атаки.
Голенков сблокировал попытку удара с лета от Малых на подборе за штрафной после аута.
57% времени пока владеет мячом «Оренбург». Но «Ростову» достаточно комфортно в обороне.
Немного отодвинул «Ростов» игру от своих ворот, начал поддавливать на ворота Сысуева.
Очень резво начал встречу «Оренбург», непросто «Ростову» в гостях на старте матча. Но команда Слишковича и в Москве против «Спартака» хорошо смотрелась по игре.
Обменялись неудачными угловыми команды.
Снова хозяева разыграли угловой, но ничего с него не добились.
Мансилья выскочил после передачи из глубины на Ятимова. Защитник догонял, но Мансилья успел пробить — Ятимов отразил удар!
«Оренбург» сразу же заработал угловой, разыграл его, и Башич то ли бил, то ли навешивал, но защита «Ростова» сняла.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга во главе.
А вот стартовый состав «Ростова» от Джонатана Альбы:
Ятимов, Осипенко, Вахания, Мелехин, Сутормин, Кучаев, Комаров, Шанталий, Комличенко, Голенков, Роналдо.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович:
Сысуев, Малых, Татаев, Прохин, Хотулев, Караташ, Рыбчинский, Башич, Марин, Мансилья, Гюрлюк.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 20-го тура занимающий последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги «Оренбург» принимает на своем поле пытающийся догнать лидеров «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.