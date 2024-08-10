Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Ивановым во главе.
А вот стартовый состав московского «Динамо» от Марцела Лички:
Лунев, Лаксальт, Бальбуэна, Майсторович, Даса, Фомин, Чавес, Нгамале, Бителло, Гладышев, Тюкавин.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак:
Латышонок, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Глушенков, Кассьерра, Педро.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче 4-го тура РПЛ, в котором сражаются главные фавориты и лидеры текущего сезона санкт-петербургский «Зенит» и «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.