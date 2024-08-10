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Спорт

Битва лидеров: «Зенит» принимает «Динамо». LIVE

РПЛ. 4-й тур. «Зенит» — «Динамо». ОНЛАЙН

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press
В центральном матче четвертого тура Российской премьер-лиги чемпион страны «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает своего главного конкурента — московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
Матч не начался
10 августа 17:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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17:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Ивановым во главе.

17:25

А вот стартовый состав московского «Динамо» от Марцела Лички:

Лунев, Лаксальт, Бальбуэна, Майсторович, Даса, Фомин, Чавес, Нгамале, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

17:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак:

Латышонок, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Глушенков, Кассьерра, Педро.

17:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче 4-го тура РПЛ, в котором сражаются главные фавориты и лидеры текущего сезона санкт-петербургский «Зенит» и «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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