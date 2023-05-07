'13

ГОООООООООООООООООЛ! Ох, как же ошибся Саша Селихов! Хотел он выбить мяч из штрафной вперед, но набежал на него Клаудиньо и выставил ногу — именно в нее попал Александр, после чего уже в пустые ворота заскочил мяч. 1:0!