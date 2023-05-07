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Спорт

Селихов дарит чемпионство «Зениту»: «Спартак» уступает в Петербурге. LIVE

Футбол. РПЛ. 26-й тур. «Зенит» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА «Новости»
В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» играет с московским «Спартаком». Сине-бело-голубые станут чемпионами, если одержат победу в этой игре. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
1-й тайм
07 мая 18:00
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
13' Клаудиньо
1:0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм

13' Клаудиньо

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'17

Соболев на удачу бьет с лета с дальней дистанции, мимо игровой снаряд улетает.

'16

Чуть отдали инициативу хозяева после забитого мяча, с мячом возятся спартаковцы. Преимущественно на своей половине поля.

'13

ГОООООООООООООООООЛ! Ох, как же ошибся Саша Селихов! Хотел он выбить мяч из штрафной вперед, но набежал на него Клаудиньо и выставил ногу — именно в нее попал Александр, после чего уже в пустые ворота заскочил мяч. 1:0!

'11

Кассьерра подхватил мяч, продвинулся чуть вперед, обыграв Дуарте, и пробил с правой ноги сильно выше ворот.

'9

Стелется в подкат Соболев, попадает ему в лицо мячом Барриос.

'8

Теперь Зиньковский выигрывает единоборство против Дугласа Сантоса.

'7

Мартинс подстраховал Зиньковского, выбив мяч из-под ног прорывавшегося к воротам Кассьерры.

'5

Клаудиньо исполнил угловой с левого края, разыграв мяч с Малкомом, в итоге мяч из штрафной без проблем вынес Роман Зобнин.

'3

Cтартовые минуты игры проходят под контролем хозяев.

18:04

Игра началась! Поехали!

17:49

«Спартак»: Селихов, Чернов, Тавареш, Дуарте, Зобнин, Зиньковский, Денисов, Мартинс, Промес, Соболев, Бальде.

Запасные: Максименко, Волков, Джикия, Маслов, Классен, Рыбус, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Мозес, Николсон.

17:42

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Малком, Кассьерра. Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Вендел, Мантуан, Сергеев.

17:35

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

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