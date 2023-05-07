Соболев на удачу бьет с лета с дальней дистанции, мимо игровой снаряд улетает.
Чуть отдали инициативу хозяева после забитого мяча, с мячом возятся спартаковцы. Преимущественно на своей половине поля.
ГОООООООООООООООООЛ! Ох, как же ошибся Саша Селихов! Хотел он выбить мяч из штрафной вперед, но набежал на него Клаудиньо и выставил ногу — именно в нее попал Александр, после чего уже в пустые ворота заскочил мяч. 1:0!
Кассьерра подхватил мяч, продвинулся чуть вперед, обыграв Дуарте, и пробил с правой ноги сильно выше ворот.
Стелется в подкат Соболев, попадает ему в лицо мячом Барриос.
Теперь Зиньковский выигрывает единоборство против Дугласа Сантоса.
Мартинс подстраховал Зиньковского, выбив мяч из-под ног прорывавшегося к воротам Кассьерры.
Клаудиньо исполнил угловой с левого края, разыграв мяч с Малкомом, в итоге мяч из штрафной без проблем вынес Роман Зобнин.
Cтартовые минуты игры проходят под контролем хозяев.
Игра началась! Поехали!
«Спартак»: Селихов, Чернов, Тавареш, Дуарте, Зобнин, Зиньковский, Денисов, Мартинс, Промес, Соболев, Бальде.
Запасные: Максименко, Волков, Джикия, Маслов, Классен, Рыбус, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Мозес, Николсон.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Малком, Кассьерра. Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Вендел, Мантуан, Сергеев.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».