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Борьба за место в тройке: «Ахмат» принимает «Ростов». LIVE

Футбол. РПЛ, 15-й тур. «Ахмат» (Грозный) — «Ростов». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Ростов» - «Ахмат»

Эпизод матча «Ростов» - «Ахмат»

РИА Новости
Грозненский «Ахмат» в матче 15-го тура дома играет с «Ростовом» и в случае успеха может сравняться по очкам с командой Валерия Карпина. Ростовчане, в свою очередь, имеют шанс вернуться в первую тройку команд. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
Матч не начался
29 октября 16:30
Ахмат
Грозный
0:0
Ростов
Ростов-на-Дону
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:25

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Конате.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Миронов, Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко.

16:15

Добрый день, уважаемые читатели! «Ахмат» принимает «Ростов» в матче 15-го тура РПЛ, «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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