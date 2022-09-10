Матч окончен! Одерживает трудовую победу команда под руководством Михаила Галактионова и отдаляется от зоны вылета, попутно опережая «Ахмат» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бериша зарабатывает фол у левого углового флага, однако стандарт толком исполнить не удается хозяевам.
Сулейманов получает предупреждение за опасный подкат в центр поля под Трошечкина, который на полной скорости бежал к воротам оппонента.
Продолжают гости атаковать, несмотря на комфортное преимущество в счете, в то время как у хозяев пока не очень получается организовать какой-то внятный навал на ворота Гоцука.
Бериша очень сильную передачу в направлении Тимофеева отдал, подстроиться под мяч было физически невозможно.
ГОООООООООООООООЛ! Что творит «Пари НН»?! Кирилл Гоцук в день своего 30-летия замыкает подачу Калинского со штрафного и увеличивает преимущество своей команды! 3:1!
ГООООООООООООООООЛ! Буквально в ответной атаке Сулейманов делает дубль, замыкая в пустые ворота прострел Милсона! 2:1 в пользу «Пари НН»!
ГОООООООООООООООООЛ! Ильин выиграл воздух после подачи углового и скинул мяч на свободное пространство, куда вбежал Журавлев — 1:1!
Рыбчинский получает предупреждение за фол на Берише у периметра штрафной площади. Опасный штрафной могут исполнить грозненцы.
Садулаев здорово с правого края прострелил, но Агаларов не прочитал идею партнера и не подстроился под мяч.
Перерыв! Получается пока у «Пари НН» удерживать соперника, однако «Ахмат» с каждой минутой давит все сильнее и сильнее. Второй тайм будет очень интересным и непредсказуемым.
Агаларов аккуратно кивком головы скинул мяч на Беришу, который допустил технический брак при приеме мяча. Атака оказалась прервана, так толком и не начавшись.
Еще раз Харин оказался на ударной позиции после стандарта, но попытка прошить голкипера «Пари НН» не вышла удачной.
Продолжают хозяева стремиться к тому, чтобы отыграться — на сей раз по воротам Горло наносил удар Харин.
Трошечкин неумышленно фолит на Калинском, досталось игроку «Пари НН» локтем при попытке развернуться.
ГООООООООООООООООООООЛ! Тимур Сулейманов воспользовался ошибкой Георгия Шелии, который вышел из ворот и поскользнулся на газоне, и закрутил мяч с острого мяча! 0:1, нижегородцы выходят вперед!
Забивает мяч Агаларов, но в момент удара зацепил он мяч опорной ногой, что позволяет арбитру зафиксировать свободный удар в пользу защищающейся команды!
Пенальти в ворота «Пари НН»! Дмитрий Стоцкий проиграл позицию Садулаеву, после чего фолить пришлось потерявшему равновесию Масоэро. Фол по неосторожности, если можно так сказать.
Стоцкий руками вцепился в Беришу, но Бернард ушел не только от него, но и еще от двух игроков «Пари НН».
«Пари НН»: Гойло, Гоцук, Масоэро, Агапов, Юлдошев, Стоцкий, Калинский, Рыбчинский, Майга, Кротов, Сулейманов.
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Журавлев, Быстров, Харин, Швец, Тимофеев, Бериша, Трошечкин, Садулаев, Агаларов.