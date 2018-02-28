Беломестных: не допущенная до Игр Никитина могла бы стать олимпийской чемпионкой

Российская бобслеистка Юлия Беломестных выразила мнение, что россиянам не хватило лидеров команды для того, чтобы показать успешный результат на Олимпийских играх 2018 года. По мнению спортсменки, скелетонистка Елена Никитина могла бы завоевать золотую медаль, если бы она была допущена до участия в Играх.

«Очень плохо, что Александр Касьянов со своим экипажем не смог здесь выступить. Уверена, что они показали бы достойный результат. Странно, что с них сняли обвинения, но на Олимпиаду не пригласили. То же самое со скелетонисткой Еленой Никитиной. Она вообще могла здесь победить!» — сказала Беломестных в беседе со специальным корреспондентом «Газеты.Ru» Дмитрием Окуневым.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), в результате чего отечественные спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых правил, смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.

1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.

После этого выездная панель CAS полностью отказала в апелляции россиян, которым МОК отказал в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.