Бобслеистка Беломестных: было бы глупо отказываться от своих первых Игр

Российская бобслеистка Юлия Беломестных поделилась впечатлениями от выступления на Олимпийских играх 2018 года. Россиянка в паре с Александрой Родионовой заняли 17-е место в женских соревнованиях двоек.

«Все очень круто. Думаю, если я здесь, значит, сильная. Смогла пройти все трудности, отобралась в команду и показала себя. Мы хорошо прошли третий заезд. В целом могли выступить и лучше, конечно. Но за старт я рада. Будем расти физически и прибавлять в опыте. Считаю, ситуация еще поменяется в лучшую сторону. Очень надеюсь на следующую Олимпиаду», — сказала Беломестных в беседе со специальным корреспондентом «Газеты.Ru» Дмитрием Окуневым.

Она также заявила, что решение добровольно отказаться от участия в Олимпиаде было бы неверным.

«Что до меня, я в этом спорте всего три года. А олимпийский сезон начинала как запасная. Сумела попасть в состав по итогам контрольных тренировок. Тренеры увидели во мне перспективу. Как я могла отказаться от своей первой Олимпиады? Это глупо. Если тренеры в меня поверили, надо было ехать и бороться», — добавила спортсменка.

Ранее Беломестных рассказала о взаимоотношениях с иностранными спортсменами на Играх-2018.