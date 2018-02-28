Бобслеистка Беломестных: иностранцы на Олимпиаде желали нам удачи

Российская бобслеистка Юлия Беломестных рассказала о взаимоотношениях с иностранными спортсменами на Олимпийских играх 2018 года.

«К нам подходили и поддерживали. Желали удачи. Очень приятно, что нас не считают изгоями. Выступать без гимна и флага — это не очень, но со стороны соперников неприятных слов или жестов не было. Может, они что-то и говорят о нас за спиной, но в лицо точно нет. Как общались? В диалог входят те, кто знает английский. Я пока нет. Могу разве что жестом показать: «Все классно!» или пожелать удачи», — сказала Беломестных в беседе со специальным корреспондентом «Газеты.Ru» Дмитрием Окуневым.

Беломестных в женских соревнованиях двоек в паре с Александрой Родионовой заняли 17-е место на Олимпийских играх в Пхенчхане.