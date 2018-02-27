Глава Федерации фигурного катания: спортсмены показали очень хороший результат

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков в интервью «Газете.Ru» подвел итоги выступления спортсменов на Олимпийских играх в Южной Корее.

«В последний день личных соревнований девочки Алина Загитова и Евгения Медведева создали нам праздник, их выступление вызывает только гордость.

Также я хотел бы поговорить о нашем серебре в командном турнире. Оно было завоевано в начале Игр, и о нем уже начали забывать, а я хотел бы напомнить. Это очень серьезная победа — особенно в том составе команды, который у нас был.

Мы остались без пар Ксения Столбова / Федор Климов и Александра Степанова / Иван Букин, которые не получили приглашения на Олимпиаду. В такой ситуации второе место — это был максимальный результат, которого мы могли добиться», — сказал Горшков.

Также он отметил, что все участвовавшие в Играх фигуристы — за исключением соревновавшихся в танцах на льду Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева — были дебютантами.

«В таких условиях одно золото и два серебра — это очень хороший результат», — добавил Горшков.

Ранее сообщалось, что Медведева возглавила медиарейтинг спортсменов из России на Олимпиаде.