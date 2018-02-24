Глава делегации российских спортсменов рассказал о теплой встрече с Бахом

Глава делегации российских спортсменов на Олимпиаде-2018 Станислав Поздняков рассказал о встрече с президентом МОК Томасом Бахом. Слова Позднякова приводит специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

«Только что мы с фигуристкой Евгенией Медведевой вернулись с заседания исполкома МОК. В числе вопросов был и «наш» вопрос. Присутствовали там порядка 10 минут.

За это время рассказали членам исполкома, чего мы добились за прошедший период, как прошли Олимпиаду. Наша позиция — мы твердо считаем, что полностью выполнили условия, выдвинутые исполкомом 5 декабря.

Нас тепло встретил глава МОК Томас Бах, начав речь с поздравлений Медведевой с успехом в одиночном турнире. Это было самое посещаемое состязание в Пхенчхане-2018. Поздравляю Евгению и Алину Загитову с заслуженными наградами.

В своем выступлении я обратил внимание, что допинговая система в России полностью реструктурирована. Многое сделано, еще больше предстоит сделать. Борьба за интересы «чистых» спортсменов — наше общее дело, которому мы следовали и будем следовать.

Как глава делегации я принес всем атлетам и членам других делегаций извинения за случаи обнаружения допинга у наших спортсменов. Надеюсь, все понимают, что здесь нет системности, и факты применения запрещенных веществ не носят злой умысел.

В завершении своего выступления я обратил внимание на то, что все мы, спортсмены и тренеры, считаем лучшим подарком восстановление ОКР в правах и возвращение флага России», — рассказал Поздняков.

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