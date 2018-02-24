Выигравший бронзу россиянин разочаровался отсутствием праздника на Олимпиаде

Российский лыжник Андрей Ларьков прокомментировал свою бронзовую медаль в марафоне на Олимпиаде. Слова спортсмена приводит специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

«Если честно, от этой Олимпиады ожидал большего — на Кубке мира временами интереснее бывает. Слабенько как-то.

Может быть, это сугубо мое ощущение — просто я ожила здесь какого-то праздника, а на деле почти никаких особых отличий и нет.

В Сочи в этом плане чувствовался размах, а в Пхенчхане в этом плане все хуже.

С иностранцами здесь общаемся в обычном режиме — но никто ничего плохого не говорит про нас.

Когда похолодало, стал мысленно прощаться с медалями. Но потом надежды вернулись», — рассказал Ларьков.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены выиграли две медали в лыжном марафоне.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции предпоследнего дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».