Фигуристка Загитова намерена выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине

Российская фигуристка Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль Олимпийских игр 2018 года, рассказала о намерении выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Очень рада этой медали и сейчас испытываю чувство полного удовлетворения. Могу сказать, что до следующей Олимпиады точно буду кататься», — цитирует Загитову специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

Ранее Загитова заявила, что готова нести флаг страны на церемонии закрытия Олимпиады.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 14-го дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».