Оргкомитет Олимпиады-2018 отменил рукопожатия из-за вспышки норовируса

Оргкомитет Олимпийских игр 2018 года принял решение отменить церемонию предматчевых и послематчевых рукопожатий послей многочисленных случаев заболевания норовирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

«Организационный комитет ОИ 2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков. Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене!» — говорится в сообщении.

Ранее в оргкомитете Игр-2018 сообщили, что 45 заболевших норовирусом остается на карантине.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции восьмого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».