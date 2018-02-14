Фигурист Рогонов: когда узнал о нашей поездке на Игры, особых чувств не испытал

Российский фигурист Алексей Рогонов прокомментировал короткую программу спортивных пар на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Слова спортсменки передает спецкор «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

«Очень легко катается на этой арене, чувствуется поддержка зрителей. Это заряжает эмоциями, которые сразу же хочется воплотить. Когда стало известно о нашей поездке на Игры, каких-то особых чувств я не испытал. Все же надо брать во внимание обстоятельства, при которых это произошло.

Но мы первые запасные и всегда должны быть готовы. Собрались и поехали на сборы. При этом жалко всех ребят, с которыми так обошлась судьба... Особенно жаль Ваню Букина, который вообще мимо пробегал», — сказал Рогонов.

Ранее Астахова и Алексей Рогонов установили личный рекорд в короткой программе.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции пятого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».