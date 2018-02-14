Фигуристка Астахова поделилась впечатлениями от короткой программы на ОИ-2018

Российская фигуристка Кристина Астахова подвела итоги короткой программы спортивных пар на Олимпийских играх в Пхенчхане. Слова спортсменки передает спецкор «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

«Каталось достаточно легко. Лед хороший. Естественно, присутствовало сильное волнение. Но мы старались бороться, каждый делал свою работу», — сказала Астахова.

Ранее Астахова и Алексей Рогонов установили личный рекорд в короткой программе.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции пятого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».