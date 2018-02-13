У российских болельщиков на Олимпиаде отбирают «флаг c Лениным»

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У российских болельщиков, наблюдающих за соревнованиями лыжников на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, отбирают флаг с изображением Владимира Ленина (флаг Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи — «Газета.Ru»), передает специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

«Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть. Эти флаги не запрещены, мы читали правила и спрашивали у русских волонтеров», — заявил один из «пострадавших», как он сам себя назвал, «Алексей с Колымы».

Ранее стало известно, что на Олимпиаде-2018 у российского болельщика хотели отобрать национальный флаг.

Следить за развитием событий четвертого дня Олимпиады вы можете в трансляции «Газеты.Ru».