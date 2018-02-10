Быков: де Кубертен уже не раз перевернулся в гробу от ситуации с допингом

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков выразил мнение, что члены Международного олимпийского комитета (МОК) ведут политику двойных стандартов в отношении спортсменов, которые могут быть уличены в нарушении антидопинговых правил.

«Допинг — мировое зло, которое кто-то скрывает хорошо. Кого-то просто скрывают хорошо. А других просто вычеркивают, исходя из своих политических амбиций. Пьер де Кубертен (основатель современных Олимпийских игр — Прим. «Газеты.Ru»), думаю, уже не раз перевернулся [в гробу] от всего этого», — цитирует специалиста «Р-Спорт».

Быков также подчеркнул, что до последнего момента надеялся на то, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет положительное решение в отношении отстраненных российских спортсменов и допустит их до участия в Олимпиаде-2018.

«Я верил в светлое, в справедливость. Ни в какие рамки не лезет то, что теперь наши спортсмены должны доказывать, что они «чистые». Они боятся просто. Это такая болезнь, она заразная. Один заразил другого — и все, пошло. Боязнь — это политическое давление», — отметил он.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), в результате чего отечественные спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых правил, смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.

1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.

Ранее сообщалось, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) полностью отказала в апелляции россиян, которым Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.