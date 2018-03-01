Крушельницкий заявил о непричастности своей бывшей девушки к допингу

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова планируют выступить на следующей зимней Олимпиаде, которая пройдет в 2022 году в Пекине.

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На пресс-конференции в Санкт-Петербурге Александр отметил, что на предстоящих Играх пара постарается полностью реабилитироваться за произошедшее с ней в Пхенчхане.

«Мы хотим, и я думаю, что будем выступать на следующей Олимпиаде. Мы будем тренироваться — эта ситуация с допинговым скандалом стала для нас большим шоком, но мы будем тренироваться и доказывать в следующем олимпийском сезоне, что это была нелепая случайность.

Мы постараемся полностью реабилитироваться и показать еще лучший керлинг»,

— передает слова Крушельницкого ТАСС.

Он также рассказал о своих эмоциях от первых известий об обнаружении в его допинг-пробе запрещенных веществ.

«Эмоции, я думаю, всем должны быть понятны — шок в первую очередь. Я думал, это шутка сначала, потому что никаких запрещенных веществ у меня по своей воле оказаться никак не могло», — подчеркнул спортсмен.

Кроме того, Александр заявил о непричастности его бывшей девушки к попаданию запрещенного мельдония в его пробу.

«Это было настолько давно, что не стоит и вспоминать об этом. Моя бывшая девушка никак не связана с допингом»,

— заявил керлингист.

Как признался Крушельницкий, он чувствовал вину за то, что российской сборной не вернули флаг в преддверии церемонии закрытия Олимпиады-2018 — восстановлен в своих правах Олимпийский комитет России (ОКР) был уже лишь после окончания Игр в Южной Корее.

«Это случилось со мной и моей командой, поэтому я чувствовал свою ответственность за то, что России не вернули флаг», — сказал он.

Ранее президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев, говоря о ситуации с допингом Крушельницкого, призвал Брызгалову на время отстранения Александра найти себе другого партнера — по его словам, именно так спортсменке нужно поступить в преддверии чемпионата мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 21 по 28 апреля.

«Мое мнение, что в турнире должна участвовать Брызгалова с партнером, которого ей должны определить. Тренеры со мной не согласны, но им и решать, а исполкому утверждать», — отметил он.

Позднее руководитель федерации несколько изменил свое мнение.

«Понятно, что у Анастасии сейчас не то психологическое состояние, чтобы играть с кем-то в дабл-миксте. Ведь для того, чтобы найти ей нового партнера, нужно разбивать чью-то пару. К тому же здесь все не так просто — поставил и играйте. Люди должны притереться друг к другу, сыграться. За две недели до чемпионата мира это не сделать. Пока Анастасия сыграет в женском турнире на чемпионате России, а дальше будем смотреть», — передает слова Свищева RT.

Сама Брызгалова, комментируя предложение главы ФКР, заявила, что не будет менять партнера до вынесения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по сроку дисквалификации Крушельницкого, ее супруга.

«Было предложение сыграть на чемпионате мира с другим партнером, но это было бы не очень красиво по отношению к другим парам, которые весь сезон готовились к отбору на соревнования. Да и голова сейчас забита совершенно другим, мне было бы сложно выступить. Тем более что таких партнеров, как мой, больше нет», — объяснила Анастасия.

Напомним, что на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане дуэт Брызгалова / Крушельницкий завоевал бронзовые медали в дабл-миксте, одолев в матче за третье место норвежскую пару в составе Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена.

Для отечественного керлинга эта медаль стала исторической — ранее на Олимпиадах на пьедестал в этом виде спорта наши спортсмены не попадали никогда.

При этом уже всего спустя пару дней в допинг-пробе партнера был обнаружен запрещенный мельдоний — впоследствии и сам Крушельницкий признал факт наличия в его организме допинга, отметив, что не знает, как он там оказался, а медаль у дуэта была отобрана.

В данный момент по делу керлингиста ведется следствие — одной из основных версий называется чье-то коварство, посредством которого запрещенное вещество Александру было подброшено.

На Олимпиаде-2018 сборная России в результате допингового разбирательства по Играм в Сочи выступала под нейтральным флагом, заняв итоговое 13-е место в общекомандном зачете.

Золото в Пхенчхане сумели взять лишь фигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная сборная.

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