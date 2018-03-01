На награждении российских олимпийцев перепутали ключи от автомобилей

В последний день зимы в Екатерининском зале столичного Кремля президент страны Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев наградили российских олимпийцев, выигравших в Пхенчхане медали, государственными наградами.

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Высшие чины государства отметили 46 атлетов, прославивших страну, пусть без национальной символики и в статусе «Олимпийских атлетов из России», на зимней Олимпиаде в Южной Корее.

Спортсмены, собравшиеся в зале для церемонии, получили ордена «За заслуги перед Отечеством», а лыжники Александр Большунов и Денис Спицов, ставшие в Пхенчхане неоднократными призерами Олимпиады, были удостоены ордена Дружбы каждый.

Напомним, что Спицов завоевал на Олимпийских играх три награды, взяв серебряные медали в лыжной эстафете и командном спринте, где представлял Россию как раз в паре с Большуновым, а также бронзу в личной гонке на 15 км.

Что касается Большунова, то кроме серебра в эстафете и командном спринте он завоевал в Пхенчхане бронзу в спринте личном и серебряную медали в лыжном марафоне на 50 км.

«Вы достойно выдержали и спортивные, и околоспортивные нагрузки, эмоциональное испытание, проявили свои лучшие качества — и спортивные, и человеческие, и показали бойцовский характер. Мы знаем, как непросто каждому из вас было, насколько сложен был этот марафон. Другие спортсмены выступали и сказали, что у нас много чего забрали, — обратился президент страны к спортсменам.

— Действительно, забрать можно все, что угодно, любую атрибутику, но характер забрать невозможно. И вы это доказали своими выступлениями, своим отношением к делу, к стране.

И это было все очень ярко, красиво. И чувство гордости возникало, когда смотрели на ваши выступления».

Во время торжественной части мероприятие состоялось также вручение призерам Олимпиады ключей от иномарок разного класса, в зависимости от достоинства выигранных спортсменами олимпийских медалей.

«Приятно, что это вообще-то хоть и машина иностранной марки, но собирается она в России. Поэтому это наша машина», — подчеркнул вручавший ключи Дмитрий Медведев.

Не обошлось на церемонии без казусов. Так, были перепутаны ключи фигуристки Екатерины Бобровой и Александра Большунова, а также у некоторых представителей хоккейной сборной, которые тут же и обменялись ими, чтобы восстановить справедливость.

Судьба призовых иномарок по традиции уже стала предметом пересудов, ведь зачастую спортсмены перепродают подаренные им государством за спортивные успехи автомобили, что неоднозначно встречается общественностью.

В этом году, правда, многие награжденные атлеты заявили, что собираются оставить иномарки себе, а уже заявившая о грядущей перепродаже подарка та самая фигуристка Боброва отметила, что часть денег, вырученных за иномарку, отправит на благотворительность.

«У нас колоссальная поддержка фонда олимпийцев. Нам делают просто потрясающие подарки, я просто счастлива, — цитируют Боброву РИА «Новости».

— К счастью, у меня есть своя машина, поэтому я собираюсь продавать эту, чтобы часть денег пустить на благотворительность, как я делала после Сочи. Я счастлива, что у меня есть возможность помогать людям».

О том, что он собирается сам ездить на подаренном внедорожнике, заявил один из главных героев Игр Большунов.

«У меня машины сейчас нет, поэтому этот подарок очень крутой. Права есть. Планирую ездить на подаренном автомобиле, потому что так я еще долго не куплю машину, — отметил спортсмен.

— Надписи с машины никакие стирать не буду. Сейчас эмоций нет никаких. Нужно уезжать отсюда и начинать тренироваться».

«Дмитрий Анатольевич Медведев сказал наслаждаться подарком. Я планирую ездить на машине, в ближайшее время точно не буду продавать машину. Буду ездить по правилам.

Еще не свыкся с тем, что являюсь олимпийским чемпионом», — рассказал и один из главных творцов олимпийской хоккейной победы Никита Гусев.

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