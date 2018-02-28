Как Путин вручал госнаграды призерам Олимпиады

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды российским призерам Олимпийских Игр — 2018 в Пхенчхане в Екатерининском зале в Кремле. Медали и ордена получили 46 спортсменов. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, серебряный призер Евгения Медведева, сборная России по хоккею, завоевавшая золото Игр впервые за 26 лет, а также неоднократные призеры Олимпиады лыжники Александр Большунов и Денис Спицов были удостоены ордена Дружбы.

Остальные спортсмены были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени.

Глава государства выступил на церемонии с поздравительной речью.

Реклама

«Вы достойно выдержали и спортивные, и околоспортивные нагрузки, эмоциональное испытание, проявили свои лучшие качества — и спортивные, и человеческие, и показали бойцовский характер. Мы знаем, как непросто каждому из вас было, насколько сложен был этот марафон. Другие спортсмены выступали и сказали, что у нас много чего забрали.

Действительно, забрать можно все, что угодно, любую атрибутику, но характер забрать невозможно. И вы это доказали своими выступлениями, своим отношением к делу, к стране.

И это было все очень ярко, красиво. И чувство гордости возникало, когда смотрели на ваши выступления», — сказал президент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время торжественной встречи вручил медалистам ключи от автомобилей.

Всего было подарено 46 дорогих иномарок разного класса, в зависимости от ценности медали, завоеванной на Олимпийских играх.

Не обошлось и без казусов. Как выяснилось, были перепутаны награды некоторым спортсменам. Так, при вручении футляра с ключами фигуристке Екатерине Бобровой, завоевавшей серебро в командных соревнованиях, произошла заминка, после чего стало известно, что организаторы церемонии перепутали футляры Бобровой и лыжника Большунова. В конечном итоге после дополнительной проверки все спортсмены получили свои награды.

Во время церемонии Путин также затронул тему борьбы с допингом и отметил, что Россия продолжит тесное сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК) после восстановления членства Олимпийского комитета России (ОКР).

«Мы продолжим, безусловно, оказывать нашим атлетам самую широкую правовую поддержку, тесно взаимодействовать с международными спортивными структурами,

с Международным олимпийским комитетом для того, чтобы спорт, олимпийское движение укрепляли свою независимость, чтобы четко соблюдались принципы равноправия, справедливости, а система противодействия допингу обрела единые правила, стала наконец понятной и абсолютно прозрачной», — подчеркнул глава государства.

В долгу не остались и сами атлеты. Двукратный серебряный призер Игр фигуристка Медведева выразила слова благодарности в адрес Путина за возможность принять участие в Олимпийских играх 2018 года.

«От лица всей команды хотела бы поблагодарить вас за возможность выступить на Играх.

Это соревнования, к которым мы готовились всю жизнь. Эти медали завоевывали для нашей родины, мы чувствовали поддержку страны», — сказала Медведева.

Также главу государства поблагодарил капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк.

«Мы достойно защитили честь страны благодаря русскому характеру.

Спасибо за вашу поддержку и возможность доказать, что русский характер не сломлен и никогда не будет сломлен», — отметил хоккеист.

Напомним, что после декабрьского решения МОК об участии россиян в Олимпиаде в качестве нейтральных спортсменов поднялась волна призывов бойкотировать Игры. Однако после слов Путина о том, что никто не будет препятствовать российским атлетам выступить в Пхенчхане, тема быстро сошла на нет.

Со словами благодарности выступил и самый ценный игрок хоккейного олимпийского турнира Илья Ковальчук.

«Когда впервые были у вас, было нервозно, сегодня прекрасная атмосфера. Спасибо, что вы благословили нас перед поездкой в Пхенчхан.

Наша задача была — вернуть флаг.

Пару часов назад мы узнали о восстановлении ОКР, поэтому теперь наши спортсмены могут выступать под своим флагом и слушать гимн после побед», — заявил Ковальчук.

Нападающий также подарил главе государства красный хоккейный свитер под номером 11. Известно, что Путин играет в рамках Ночной хоккейной лиги именно под этим номером.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».