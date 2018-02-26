Российские олимпийцы вернулись в Москву с Игр в Пхенчхане

25 февраля в Пхенчхане погас олимпийский огонь, и 26-го вечером внушительная делегация с российскими хоккеистами, лыжниками, фигуристами, бобслеистами и фристайлистами прилетела домой.

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Информация о грядущем возвращении атлетов, размещенная в публичных источниках, гласила, что спортсменов стоит ждать к 18.00 мск, и потому к назначенному времени терминал, в котором должны были появиться олимпийцы, был забит под завязку.

Помимо входящих в «обязательную программу» волонтеров в красных одеяниях и журналистов с камерами и фотоаппаратами наперевес, в длинном продолговатом зале можно было встретить школьников с распечатанным на белых футболках изображением фристайлиста Ильи Бурова, завоевавшего в Пхенчхане бронзовую медаль в лыжной акробатике (кто-то даже надел защитный шлем для колорита).

Еще более многочисленная группа подростков в темно-синих свитерах, на которых бордовым цветом была выведена надпись «Самбо-70», пыталась пробиться ближе к расчищенной специально для прибытия спортсменов площадке.

Это были юные спортсмены, обучающиеся в той же спортивной школе, что и олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова и серебряный призер Евгения Медведева.

Правда, дети, кажется, были не очень довольны своим присутствием в толпе встречающих.

— Вы сюда всем классом приехали встречать?

— Нет. Только те, кого заставили, — бойко ответил мальчуган, держащий в одной руке голубовато-белый флаг с эмблемой «Самбо-70».

— Но вас тоже когда-то будут так приветствовать...

— Ну конечно! — паренек переглянулся с девочкой с тем же голубоватым флагом в руках, прижатой в толпе метром левее, и рассмеялся, после чего обратился уже к своим ровесникам: — Был бы здесь спецкласс «Самбо», давно бы пробились в первые ряды. Когда мы самбистов во Внуково встречали, и то повеселее было.

Одноклассники поддакивали задорному товарищу.

— Ну, зачем я приехала сюда? Лучше бы на тренировку по борьбе сходила — у меня должны были быть две сегодня, — страдальческим тоном произнесла крепкая на вид девушка.

— У меня рука уже отсохла флаг держать, — вторила ей другая.

Но, конечно же, большинство в аэропорту составляли болельщики разных возрастов, приехавшие встречать олимпийцев абсолютно добровольно. Так, в толпе отыскался болельщик из Мордовии, чьей мечтой было повидать «свою любовь в хоккее», как он выразился, — Павла Дацюка.

Были там и девушки в хоккейных свитерах сборной России, местами подписанных какими-то игроками, которые уверяли, что являются женской футбольной командой, и периодически кричали «Футбол и хоккей! Вместе мы сильней!»

Группа из трех мужчин с маленьким мальчиком также прибыла в аэропорт из Одинцово с целью повидать хоккеистов. В ожидании спортсменов они время от времени подсаживали себе на плечи девушек-«футболисток» из хоккейной группы поддержки, позволяя им немного заглянуть за горизонт толпы и нетерпеливо спрашивая: «Ну что, идут?». Но никто не появился ни в 18.00, ни 19.00, ни в 20.00.

— Мы хотели вообще в три выехать, чтобы быть здесь в четыре, спортсмены же в шесть должны были прилететь, — рассказывали мужчины. — Хорошо, что передумали. Ну что ж, 26 лет ждали, и еще немного подождем (намек на 26-летнее ожидание золота в хоккее на Олимпийских играх. — «Газета.Ru»).

В столпотворении находились и страстные фанаты лыжников, которые сотворили настоящую сенсацию на Играх, завоевав восемь медалей сборной России из 17-ти.

— Я Дениса Спицова увижу — вообще офигею, — восторженно проговорил юноша в зимней шапке и с цветными лыжными очками на лбу. — Спицов и Алексей Червоткин — вот что главное!

Оказалась в толпе и колоритная группа татар родом из Казани, которые приехали специально, чтобы встретить Загитову — татарку по национальности.

Казанцы подготовились основательно: у них был и баннер «Алина! Мы тебя любим!» на татарском языке, и национальные костюмы.

Людей становилось все больше, и вскоре стало невозможно увидеть конец довольно длинного терминала.

В тесноте встречающих сновали девушки в темно-синих пиджаках с эмблемой ЦСКА на сердце и раздавали флажки с соответствующим символом, а также специальные продолговатые «хлопушки», которыми надо было бить друг об друга для создания шума.

Поначалу болельщики с энтузиазмом принимали бесплатные дары, однако вскоре держать их становилось в тягость, и некоторые предметы завершили свой путь под ногами толпы.

Прибытие олимпийцев задержалось на два часа по сравнению с ожидаемым. За это время болельщики перешли от стадии вдохновения, когда они начинали стихийно кричать «Россия! Россия!» и исполнять национальный гимн, к саркастическому юмору.

— Что они так долго? Мельдоний, может так действует? — предполагали мужчины из Одинцово.

— Хоккеисты! Я готова вас встречать! — провозглашала на весь терминал одна из девушек-«футболисток».

Личный фанат Дацюка пытался разогреть публику обращением к молчаливой «галерке» — встречающим, которые разместились с относительным комфортом на втором этаже терминала и спокойно взирали на творящийся внизу хаос.

— Эй! Верхний ярус! Вы что молчите? Давайте все вместе: «Россия!». Не, ну опять молчат… Вы что, за немцев болели, что ли? — в шутку расстраивался задорный фанат. Галерка молчала.

Позднее парень попытался запеть «Я выбираю жить в кайф» Макса Коржа, не постеснявшись даже исполнить рэпом куплет, но это не особенно раззадорило уставшую публику.

Как рассказал впоследствии сноубордист Влад Хадарин, специальный рейс спортсменов был задержан и прибыл с опозданием. Некоторые из атлетов даже приняли решение лететь обыкновенным самолетом, который прибыл в Москву чуть раньше,

однако к публике их выпустили, судя по всему, одновременно со всеми остальными.

Так что — несмотря на новость о прибытии атлетов, появившуюся в 19:00 — ждать их выхода пришлось еще час.

При этом несколько раз объявлялся «фальстарт», когда несколько болельщиков внезапно начинали скандировать «Россия!», что воспринималось остальными, как знак появления атлетов.

Когда олимпийцы, наконец, действительно начали понемногу заполнять расчищенную для них площадку посреди толпы, многие не сразу осознали, что это не «ложная тревога».

Однако тут с первых рядов передали «Идут! Идут!» — и в воздух взметнулись уставшие руки с гаджетами, «футболистки» взлетели на спины своих новоиспеченных друзей из Одинцово, а весь полк заждавшихся болельщиков в едином порыве закричал «Россия!», словно не веря своему счастью.

«Они вернулись чемпионами!» — провозгласил голос ведущего откуда-то из колонок, и масса фанатов торжествующе взревела.

Короткую речь произнес президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, отметивший, что «золото в хоккее завоевала сборная России, а не какая-то другая команда», поблагодарил болельщиков за поддержку глава отечественной делегации на Играх Станислав Поздняков. За глухим шумом толпы голос чиновников раздавался из динамиков нечетко, доносясь отдельными фразами: «Сложно передать эмоции… наши фигуристы – лучшие в мире… Будущее -— за Россией… Спасибо!».

Толпа улавливала ключевые фразы и реагировала на них иногда неожиданными возгласами «Молодцы! Молодцы!».

Одним из самых ярких моментов прибытия олимпийцев стало, безусловно, предложение руки и сердца, которое совершенно внезапно получили лыжницы Анна Нечаевская и Анастасия Седова.

Публика на секунду обомлела, когда после официальных речей ведущий вдруг объявил, что в этот момент «решаются не только спортивные судьбы, но и человеческие», а мужчины опустились на колено перед своими избранницами. Не зная, что кричать (уже привычное «Россия! Россия!» здесь явно не подходило), толпа лишь одобрительно загудела.

Новоиспеченных невест вскоре окружили любопытные журналисты.

Нечаевская призналась, что у нее все еще дрожат ноги от волнения, и отказалась сравнивать эмоции от полученного предложения с радостью от завоеванной бронзовой медали в женской эстафете — слишком разные вещи.

Жених Анны отметил, что давно планировал такой сюрприз, и решил, что триумфальное возвращение суженой их Пхенчхана с наградой — идеальный момент.

После официальной части спортсмены в целом разбрелись по терминалу, и становились «добычей» журналистов то там, то здесь. Сложнее всего приходилось хоккеистам, которых буквально прижимали к стенам терминала с расспросами.

Лыжник Алексей Червоткин с увесистой серебряной медалью, завоеванной в эстафете, с нежностью смотрел на свою девушку, когда его оторвали от возлюбленной журналисты.

Отвечая на вопросы, спортсмен показал на длинную полосу в виде российского флага, которая спускалась вдоль светло-серой куртки.

— Как только приземлился, сразу оторвал с этого места белый шарф с надписью «Олимпийцы из России», нашитый на место нашего флага. Так гораздо лучше, — отметил Червоткин.

А вот сноубордист Хадарин довольно долго стоял один. Время от времени к нему подбегали болельщики с просьбой оставить автограф, на что тот отвечал: «Я не призер. У меня нет медали».

С таким самокритичным настроем практически нет сомнений, что спустя четыре года в Пекине спортсмен должен улучшить свои результаты.

Да и с чувством юмора у Влада все в порядке. Когда один из просивших автограф спросил его имя, то получил в ответ краткое «Александр». А журналист с микрофоном, обратившийся к Хадарину с просьбой об интервью и назвавший его при этом «Никитой», был тут же отправлен обратно словом «нет» и вежливой улыбкой.

Постепенно спортсмены разошлись с багажом по залу и затерялись в цветастой толпе прибывающих и убывающих пассажиров — кто-то отбивался от журналистов и фанатов, а кто-то, как Хадарин, иронично отшучивался.

Однако еще долго в разных кафе аэропорта сидели люди и переговаривались: «Я так хотел увидеть Василия Кошечкина! А я – Дацюка!».

Сборная России вернулась домой.

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