МПК допустил 30 российских паралимпийцев на Игры в Пхенчхане

Международный паралимпийский комитет (МПК) огласил список россиян, которые смогут выступить на предстоящих зимних Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщает пресс-служба МПК, в список организации попали 30 спортсменов:

сноубордисты Владимир Игушкин, Михаил Слинкин и Александр Цыганков, лыжницы Акжана Абдикаримова, Наталья Братюк, Надежда Федорова, Марина Галицына, Ирина Гуляева, Мария Иовлева, Наталья Кочерова, Юлия Михеева, Анна Миленина, Екатерина Мошковская, Екатерины Румянцева и Марта Зайнуллина, горнолыжники Александра Францева, Анастасия Хорошева, Мария Папулова, Сергей Александров, Александр Алябьев, Алексей Бугаев, Иван Францев, Алексей Микушин, Валерий Редкозубов и Александр Ветров, а также керлингисты Константин Курохтин, Марат Романов, Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков.

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Кроме того, к Играм были допущены шесть сопровождающих, а также 39 человек из числа тренеров и персонала.

Напомним, что в конце января МПК принял решение о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР), объявив, что в Пхенчхане под нейтральным флагом смогут выступить лишь те россияне, которых организация сочтет абсолютно «чистыми» и попадающими под все критерии.

В самом ПКР, комментируя список МПК, подчеркнули, что его окончательная версия появится лишь 1 марта, когда пройдет регистрация участников Игр-2018.

«Мы получили список спортсменов, допущенных МПК к Играм, но он еще окончательный. Организация, по нашей информации, еще рассматривает несколько кандидатур, все будет окончательно ясно к 1 марта, когда в Пхенчхане пройдет регистрация спортсменов»,

— отметили в пресс-службе комитета.

Любопытно, что глава ПКР Владимир Лукин еще ранее отмечал, что в своем большинстве россияне хотят принять участие в южнокорейской Паралимпиаде.

«Предварительные беседы с основными тренерами и наиболее известными спортсменами-паралимпийцами приводят меня к мысли, что большинство из них считает необходимым принять участие в Играх», — передает его слова ТАСС.

Как и в случае с российскими олимпийцами, накануне завершивших Игры-2018 на 13-м месте в общекомандном зачете с двумя золотыми наградами, отечественным паралимпийцам на соревнованиях в Пхенчхане будет запрещено использовать национальные гимн, флаг и цвета триколора на форме.

За нарушение россиянам грозит дисквалификация.

«Это вопрос не МПК, а оргкомитета и корейской полиции, которая будет жестко отслеживать этот момент. Если же будет доказано, что появлению флага способствовали члены исполкома ПКР или члены российской делегации, то может быть отстранение всей нашей команды с аннулированием всех результатов», — рассказал первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Для тех паралимпийцев, которых не окажется в итоговом списке МПК, в России будут проведены специальные соревнования — такое же решение было, напомним, принято и по отношению к не получившим приглашений в Пхенчхан отечественным олимпийцам.

«Будем проводить открытые всероссийские соревнования, чтобы спортсмены получили соответствующие вознаграждения. Сейчас мы прорабатываем этот момент», — сообщал в начале февраля Рожков.

Ожидается, что в итоговый список МПК не попадут российские лыжники, тогда как лыжницы уже получили свои приглашения. При этом ранее их немецкие соперники пригрозили отказом от участия в соревнованиях, если там все-таки выступят представители России.

«Мы не можем повлиять на решение МПК, но между командами ведется дискуссия о том, чтобы отказаться от женской эстафеты в случае допуска нейтральных атлетов из России.

Некоторые спортсмены, безусловно, чисты, но они являются частью той допинговой системы, которая существовала в стране, и если мы оставим этот факт без внимания, мы никогда не сможем контролировать проблему допинга», — сокрушался тренер немцев Ральф Ромбах.

Добавим, что Пхенчхан-2018 станет уже второй кряду Паралимпиадой, на которой официально не будет российского флага — в отличие от Олимпийского комитета России (ОКР), который был дисквалифицирован лишь в минувшем декабре, МПК лишен лицензии с 2016 года, из-за чего на предыдущих летних Играх в Бразилии отечественных паралимпийцев не было вовсе.

Паралимпийские игры — 2018 в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта.

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