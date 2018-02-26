Эксперт: феерия наших хоккеистов в финале — крутое завершение Игр

— Сборная России завоевала на Играх 17 медалей. Это рабочий результат для нас или можно считать его чудом в отсутствие многих лидеров?

Реклама

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Николай Круглов: Учитывая все, что происходило накануне Олимпиады, я считаю, что 17 медалей — это огромное достижение. Команда была лишена лидеров по многим видам спорта. Мы не досчитались определенного количества медалей, но это не умаляет заслуг тех ребят, которые завоевали награды, часть которых мы, откровенно говоря, не ждали.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков: Могу сказать, что на завершившихся Играх почти во всех видах спорта — в том числе и в фигурном катании — выступали дебютанты. И эта необстрелянная молодежь сумела завоевать достаточное количество медалей, с чем я и поздравляю своих коллег — президентов других федераций зимних видов спорта.

Все мы волновались, все хотели медалей, безумно переживали.

Сегодня прочитал информацию о том, что скоро должны восстановить Олимпийский комитет России (ОКР). Я считаю, что так и должно быть.

Если говорить именно о фигурном катании, то в последний день личных соревнований девочки Алина Загитова и Евгения Медведева создали нам праздник, их выступление вызывает только гордость.

Также я хотел бы поговорить о нашем серебре в командном турнире. Оно было завоевано в начале Игр, и о нем уже начали забывать, а я хотел бы напомнить. Это очень серьезная победа — особенно в том составе команды, который у нас был.

Мы остались без пар Ксения Столбова / Федор Климов и Александра Степанова / Иван Букин, которые не получили приглашения на Олимпиаду. В такой ситуации второе место — это был максимальный результат, которого мы могли добиться.

Все участвовавшие в Играх фигуристы — за исключением соревновавшихся в танцах на льду Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева — были дебютантами. В таких условиях одно золото и два серебра — это очень хороший результат.

Если считать медали только в фигурном катании, то мы заняли второе место после канадцев, совсем немного им уступив: у них два золота и две бронзы.

— В фигурном катании у нас две медали в женском одиночном турнире. Алина Загитова взяла золото, а Евгения Медведева — серебро. В танцах на льду, в спортивных парах и в соревнованиях мужчин при этом у России нет ни одной награды. Это стечение неудачных обстоятельств?

А. Г.: В любом случае каждый отдал свой максимум. В спортивных парах лидерами России были Евгения Тарасова / Владимир Морозов. До Олимпиады они выступали только на трех чемпионатах мира, в то время как их соперники были гораздо опытнее. Например, для Алены Савченко, которая взяла золото в паре с Бруно Массо, это была пятая Олимпиада. Китайская пара Суй Вэньцзин / Хань Цун — действующие чемпионы мира, канадская пара Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд — двукратные чемпионы мира.

Вы представляете, как непросто было нашим ребятам? Но об этом как-то не особенно говорят.

В танцах на льду похожая ситуация. Это четырехлетие сложилось для Бобровой и Соловьева довольно тяжело. В 2015 году они не выступали из-за травмы Димы, в 2016 году не приняли участия в чемпионате мира из-за скандала с мельдонием в пробах Кати. Потом все обвинения сняли, но соревнования уже прошли, а перед парой даже не извинились.

На создание своего авторитета перед Играми у Бобровой и Соловьева был только последний сезон. А в соперниках у них были французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которые выступали все эти годы на чемпионатах мира, а также олимпийские чемпионы Тесса Вирту и Скотт Мойр.

— Восемь медалей из 17-ти России завоевали лыжники, причем по большей части проявить себя удалось молодым спортсменам — 21-летним Александру Большунову и Денису Спицову, 23-летним Юлии Белоруковой и Анастасии Седовой. У вас есть какое-то объяснение тому, что молодежи удалось выстрелить?

Н. К.: То, что наши лыжники продемонстрировали в Корее, — это настоящий спортивный подвиг. Мне видится, что их результаты — показатель правильной работы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в целом и того, что были расставлены правильные акценты в последнее время.

Конечно, в этом успехе есть и стечение обстоятельств. Олимпиада — это соревнование психологии по большей части, и когда люди находятся не в ранге главных фаворитов и на них не давят очень серьезные ожидания, выступать проще. Но все это не имеет никакого значения, если спортсмен не готов.

В данной ситуации лыжная команда продемонстрировала потрясающую готовность не только лидеров, но и ближайшего резерва. Надо отдать должное руководству федерации — они вовремя сориентировались и не потеряли квоту, заявив молодежь на Игры.

— Какая медаль россиян показалась вам наиболее невероятной на этих Играх?

Н. К.:

Каждая медаль, завоеванная на этих Играх, была сюрпризом.

Лично меня, как я уже сказал, больше всех порадовали лыжники, потому что в других видах спорта мы еще как-то могли рассчитывать на хорошее выступление, но в лыжах ни один эксперт не назвал бы нашу команду в числе фаворитов.

Также я отметил бы наших фигуристок. Перед Женей Медведевой нужно снять шляпу, хоть она и завоевала серебряную медаль, а не золотую. Все мы знаем, каким был ее путь к этой Олимпиаде, что ее активно привлекали к решению вопроса о допуске россиян на Игры.

Несмотря на серьезную травму и те психологические условия, в которых Медведева находилась, она сумела продемонстрировать свою готовность на 100%. Пусть ей и не удалось завоевать золото, но здесь уже не все от нее зависело. А вообще — можно перечислить хоть всех призеров Игр. На мой взгляд, все они совершили спортивный подвиг.

Но особенно порадовали успехи моих земляков — нижегородцев Натальи Ворониной, завоевавшей бронзу в конькобежном спорте, и Анастасии Седовой, занявшей третье место в составе женской лыжной эстафетной четверки.

А. Г.: Я бы сказал, не неожиданным, но долгожданным стало для нас золото в хоккее. Мы очень переживали за наших ребят и очень рады, что им удалось одержать победу. Молодцы! Я уже поздравил смской своего коллегу и друга Владислава Третьяка. Мы с ним дружим уже много лет, и я очень рад за него.

— А что больше всего вас расстроило на этих Играх?

Н. К.: Ребята — огромные молодцы, что приняли решение ехать и подарили нам этот спортивный праздник. У меня нет разочарования ни от одного вида спорта — учитывая те события, которые предшествовали стартам в Корее,

было сложно рассчитывать на сколь бы то ни было успешное выступление российских спортсменов. Но ребята сделали свою работу на отлично.

— Российские хоккеисты взяли золото в самый последний день Игр. Как вы восприняли это достижение, учитывая, что россияне являлись явными фаворитами Олимпиады в отсутствие игроков из НХЛ?

Н. К.:

Феерия нашей хоккейной сборной в последний день Игр — это крутое завершение Олимпиады.

Сам факт того, что Россия впервые за 26 лет выиграла олимпийское золото — это прекрасное достижение, несмотря ни на что. Все были в равных условиях. То, что игроки НХЛ не выступали в Пхенчхане — это их проблемы, их решение, а не обстоятельства, в которых они были вынуждены функционировать, как это произошло, например, с лидерами российских сборных, не получивших приглашения на Олимпиаду.

— Совсем не сложилось выступление в биатлоне у тех четырех спортсменов, которых допустили до Олимпиады — Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Ульяны Кайшевой и Татьяны Акимовой. Почему им не удалось проявить себя, как это получилось у тех же лыжников?

Н. К.: Да, мы не ждали от молодых лыжников медалей на этих Играх, но в то же время ребята показывали, что находятся на подступах к основной команде. В биатлоне, к сожалению, ситуация оказалась хуже. В нынешнем сезоне мы не видели ярких выступлений ни наших лидеров, ни ближайшего резерва.

Я убежден, что это скорее просчеты в подготовке, допущенные тренерским штабом. Факт на лицо, но надо еще разбираться в причинах.

При самом хорошем раскладе мы могли рассчитывать на успешное выступление лишь нескольких биатлонистов, но они не получили приглашений на Игры.

Возникает другой вопрос: почему мы не воспользовались имеющейся квотой и не дозаявили тех ребят, которые могли бы поехать? Ту же молодежь, как поступили лыжники? Хотя бы не с целью завоевания медалей, а для получения бесценного олимпийского опыта?

Мы не слышали комментариев на этот счет. К тому же биатлонная команда была серьезно обескровлена — помимо спортсменов, на Игры не смогли поехать некоторые представители сервис-группы и обслуживающего персонала, тренеры… В таких условиях соревноваться крайне сложно.

Надо задать вопрос тренерскому штабу — что же все-таки произошло? Конечно, мы понимаем, что изначально не имели права рассчитывать на какие-либо медали в биатлоне, но и это не оправдание 60-м и 80-м местам, которые порой занимали наши спортсмены.

Не справились, не подготовились, так что имеем то, что имеем. Сейчас самое главное — провести детальный анализ всего произошедшего, сделать правильные выводы, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».