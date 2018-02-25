В Пхенчхане погасили огонь зимних Олимпийских игр

Не прошло и получаса после золотого броска Кирилла Капризова в хоккейном финале, как почти все объекты олимпийского парка тотально обезлюдели. Полностью «вымер» ледовый зал «Кёнпхо», где проходили фигурное катание и шорт-трек (единственная арена, стабильно собиравшая аншлаги). Исчез даже персонал из здешнего пресс-центра.

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Люди побросали свои вещи и просто ушли. Волонтеры, в начале Игр улыбчивые и любезные, заканчивали, как говорится, на автомате. Изнурительный марафон не каждому по плечу.

Если отбросить все формальности с названиями и обстоятельствами, Россия заняла 13-е место в общемедальном зачете с двумя золотыми, шестью серебряными и девятью бронзовыми наградами.

С Сочи-2014 сравнивать некорректно сразу по нескольким причинам, а худшему до сих пор показателю Ванкувера-2010 мы уступили две строчки в табели и одно золото. Правда, всего призовых мест сейчас больше на два – 17 против 15.

Утром МОК объявил о том, что право пронести флаг на церемонии закрытия России все-таки не дадут. Частичная амнистия ожидается в ближайшие дни, а национальное знамя на олимпийском стадионе доверили обычному волонтеру. Впрочем, сами спортсмены – участники торжества — не сильно горевали по данному поводу.

Вице-чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию в командном турнире Екатерина Боброва (в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьевым) в разговоре с «Газетой.Ru» обрадовалась уже самому факту приезда российской делегации на Олимпиаду.

«Всего этого могло и не быть. Нужно радоваться тому, что мы имеем сейчас. Спорт не терпит сослагательных наклонений. Есть так, как оно есть. И это счастье», — резюмировала Боброва.

По ее словам, отказ МОК вернуть флаг с учетом последних событий неожиданностью не стал.

«Я уже после первой нашей допинговой истории подозревала, что этим все и кончится, — призналась фигуристка. — Тем не менее мы вместе с Медведевой идем на закрытие. В первую очередь, из-за Жени: она очень хочет, а я не могу ее бросить.

Ну и вообще: закрытие Олимпийских игр — это круто. Круто, что есть возможность посетить церемонию, посмотреть, посидеть и померзнуть.

Многие атлеты, мечтавшие о том же, лишены этого шанса, поскольку уже уехали из Кореи и будут наблюдать лишь по телевизору».

Началось все постановкой «Свет гармонии». Под звонкую музыку традиционного корейского струнного инструмента геомунго, гармонично перекликающегося с электрогитарой на заднем плане, на 40-метровой наклонной сцене исполнили гипнотизирующий цикличный танец наряду с традиционным «Танцем весеннего соловья» с его утонченными и изящными движениями, создавая баланс.

Когда на сцену опустилась и зажглась молитвенная пагода, сердца всех зрителей как бы слились в одной молитве, свет окутал Пхенчхан мерцающим заревом, возвышающимся над традиционным и современным, Востоком и Западом, спокойным и энергичным.

После исполнения гимна Кореи и вступительной части на арену олимпийского стадиона вынесли национальные флаги. Возглавляло процессию желто-голубое полотнище Украины, неподалеку развевалось на ветру «наше» олимпийское знамя с пятью кольцами.

Атлеты проследовали по периметру и разместились на специально оставленной для этого пустой трибуне. Колонна россиян насчитывала приблизительно 50 человек — тех, кто не побоялся морозца и прибыл за впечатлениями.

Образовалась пауза, которую заполнили несколько десятков голосов с трибуны, неожиданно для всех затянувшие хором: «Россия, Россия!» Украинцы вокруг недовольно переглянулись, критически оценив импровизацию географических соседей...

Парад стал самой продолжительной частью церемонии. Затем зрителей ждало представление под названием «Ось новой эпохи». Этот динамичный современный танцевальный номер слился с мощным медиа-искусством, выражая свободу воли человечества и рождение новой эпохи, объяснялось в сценарии постановки.

В абсолютной темноте гигантская ось времени поднялась оттуда, где рухнула ранее существовавшая эпоха, выраженная цифрами двенадцатеричной и шестидесятеричной систем исчисления.

Черное обратилось в белое, тьма в свет, хаос в порядок, точки в линии и поверхность. Неудержимые движения танцоров символизировали человеческую волю, отказывающуюся сдаваться, несмотря на препятствия, и будто повели в новую эпоху.

Организаторы не забыли поблагодарить за работу волонтеров. Эти люди, не претендуя на оплату своего труда, день и ночь дежурили на объектах, в сотый раз растолковывая гостю Олимпиады, на какой автобус надо сесть или как пройти на правильный сектор. Труд добровольцев на Играх, конечно, неоценим, хотя в Пхенчхане многие из них поразили абсолютным незнанием английского языка.

Прямо посреди церемонии закрытия состоялась процедура награждения призеров мужского и женского марафонов по лыжным гонкам — это давняя традиция.

На вторую и третью ступени вынесенного в центр площадки пьедестала заступили наши Александр Большунов и Андрей Ларьков.

Их награждали глава МОК Томас Бах с президентом Международной лыжной федерации Джанфранко Каспером. В честь ребят взмыли ввысь олимпийские флаги, которые накрепко теперь ассоциируются с Россией.

Мероприятие не останавливалось. Настал черед музыкальной программы «Песня страсти». Ведущие исполнители корейской эстрады CL и EXO вышли на сцену, чтобы продемонстрировать мощные и креативные интерпретации прошлого и будущего.

CL, которую очень любят в стране, выступила с командой танцоров, державших фонарики, и исполнила песню с посланием о том, что все являются победителями.

Группа EXO, совмещая музыку и визуальное искусство, вышла на сцену с танцорами и предметами, символизирующими будущее. По задумке режиссеров, они должны были дать захватывающее шоу.

Следом состоялось водружение флага Китая, который примет следующие зимние Игры. Презентацию Пекина-2022 представили конькобежцы, совершившие различные маневры на льду в компании двух медведей на коньках. Чтобы действующие лица были различимы в темноте, их костюмы оснастили фонариками. Выглядело эффектно.

Наконец, дошло до торжественных речей. На большом экране заслушали послание китайского лидера Си Цзиньпина. Глава оргкомитета завершившейся Олимпиады Ли Хим Бом взял слово дальше, передав эстафету Баху. Тот говорил много дежурных фраз, а оживление на стадионе вызвали его реплики на корейском: президент МОК тепло поблагодарил главу Кореи Муна Джэ Ина, всю принимающую сторону и особенно волонтеров.

%Чтобы объявить Игры-2018 закрытыми, Бах пригласил заметных участников с пяти континентов,

в том числе французского биатлониста Мартена Фуркада, американскую горнолыжницу Линдси Вонн, корейского скелетониста Юна Суна Бина, нигерийскую бобслеистку и улыбчивого парня из Тонги, прославившегося могучим торсом и страстью его прилюдно обнажать.

Олимпийский огонь погас, и начались танцы. На арену пригласили олимпийцев. Под энергичную электронную музыку диджея-виртуоза из Голландии Мартина Гаррикса и красочные огни, осветившие ночное небо Пхенчхана, в окружении юношей и девушев со светодиодными шарами в руках все присутствующие лицезрели финал церемонии и Олимпиады в целом.

Зимние Игры, прошедшие без официального российского флага, окончены. Можно перевести дух.

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