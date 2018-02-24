Сборная России по хоккею сыграет в финале Олимпиады с Германией

Россия - Германия (24 февраля, начало в 7.10 мск)

В последний день Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане за первое в своей новейшей истории золото Игр сразится хоккейная «Красная машина».

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На тернистом пути подопечных Олега Знарка к долгожданным наградам остался лишь один противник — и это внезапно не Канада, а сенсационная Германия, как раз таки и огорчившая родоначальников хоккея в полуфинале (4:3).

Говорить о необходимости этого золота как для самих хоккеистов, так и для всех «Олимпийских атлетов из России» кажется излишним: для представителей самого мужественного вида спорта оно станет первым с 1992 года (тогда, к слову, команда тоже выступала под олимпийским флагом), тогда как всей сборной, в активе которой пока что лишь одна победа в Пхенчхане, поможет улучшить свои позиции в медальном зачете, где у россиян так много подиумов, но только одно первое место Алины Загитовой в фигурном катании.

Впрочем, вопрос тернистости пути этой сборной России к олимпийскому золоту — как минимум дискуссионный.

Получается, что четыре года Федерация хоккея России и непосредственно менеджерско-тренерский состав национальной команды издевались над Континентальной хоккейной лигой, чтобы в плей-офф — куда выходят все участники Олимпиады — «Красная машина» раздавила своим катком норвежцев, чехов и немцев?

Ладно бы, с Чехией играли хотя бы за победу в турнире, но это был только полуфинал. Президент ФХР Владислав Третьяк пытался придать веса такому олимпийскому турниру, успев до начала матча канадцев с немцами сказать, что мы хотим в финале «кленовых листьев».

И действительно, была бы возможность повлиять на этот результат у нашей федерации, Канада бы играла с нами в финале, но в спорте под названием «хоккей» выиграла Германия.

Сначала у Швеции в четвертьфинале, потом у Канады в полуфинале. Такой вот олимпийский хоккей в Пхенчхане.

И ведь, по большому счету, никакой сенсации. Вообще-то мастеров калибра Денниса Зайденберга (831 игра и 246 очков в НХЛ, а также выигранный Кубок Стэнли и финал Кубка мира в составе сборной Европы) и Кристиана Эрхоффа (789 игр и 340 очков в НХЛ) в составе Швеции и Канады не особенно отыщешь.

Вряд ли Германия была сильнее этих сборных, но в целом уровни сопоставимы и победы Бундестим сенсациями являются не в полной мере.

Выход в финал — да, это большая неожиданность, но как показатель общего уровня и значения этих Олимпийских игр в мире хоккея, он особенно нагляден.

Кстати, Германия, само собой, никогда не играла в мужских хоккейных олимпийских финалах, и потому понятно, что хоккеисты желто-черной сборной будут биться в главном матче изо всех сил.

Насколько этих сил хватит? Мощная, сыгранная и заряженная общей идеей Чехия смогла навязать России в полуфинале борьбу. Вот только «Красная машина» все равно выиграла уверенно и с запасом.

С другой стороны, олимпийская победа — всегда будет олимпийской победой. Недаром же звание олимпийского чемпиона — единственное в спорте, которое остается актуальным всегда.

То есть можно быть экс-чемпионом мира, экс-чемпионом Европы, но олимпийским чемпионом любой спортсмен всегда остается в настоящем времени.

Так что сборная России выйдет 24 февраля в 7.10 утра по московскому времени играть главный матч своего четырехлетнего цикла.

Именно к этому тренерский штаб Олега Знарка вел команду на протяжении этих сезонов при полной поддержке ФХР и КХЛ, и когда до цели остается один шаг, команде нет смысла думать о том, что соперник в решающей игре мог быть и «повкуснее».

Ну а тренеры, безусловно, должны настроить своих игроков на бой, чтобы те избежали недооценки.

Команда у сборной России собрана такая, что разговор об этой самой недооценке кажется кощунственным. В конце концов, Павел Дацюк и Илья Ковальчук, если что, расскажут не игравшим в НХЛ партнерам, кто такие Зайденберг с Эрхоффом.

На этих Олимпийских играх «гарантированных» золотых медалей у сборной России было только две. Алина Загитова дело в фигурном катании сделала, теперь слово предоставляется хоккеистам.

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