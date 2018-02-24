Медведева: этой ночью решила вести дневник

Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова встретились с журналистами, чтобы «на свежую голову» поделиться эмоциями от выступления на Играх. По словам вице-чемпионки Пхенчхана-2018, олимпийская действительность ее немного разочаровала. Все прошло спокойнее, чем ожидала Медведева.

Реклама

«Разные истории слышала про Игры от опытных олимпийцев, — призналась она. — Говорили, это праздник, но очень нервный.

Для меня соревнования прошли спокойнее, чем чемпионаты Европы и мира и даже этапы Гран-при. Преодолела всю дистанцию без сожаления, чем довольна».

Медведевой задавали вопросы, на которые она уже отвечала не раз – и вновь Евгения находилась с ответом. Интересовались и сокровенным. Например, фигуристка приоткрыла тайну своих талисманов.

«Это очень личное, — сразу оговорилась она. — Верю в такие вещи, но раскрывать секретики не хотелось бы. Соцсети? За время Олимпиады у меня прибавилось около 200 тысяч подписчиков, к чему я оказалась не готова. Не знаю, как возобновлять там активность, ведь долго отсутствовала. С чего вновь начинать писать?»

По словам Медведевой, она хочет «остаться еще на один олимпийский цикл и участвовать на Олимпиаде в Пекине-2022». За финиширующие Игры ей не в чем себя упрекнуть, уверена суперзвезда.

«Главный мой страх перед Олимпиадой был – уехать из Пхенчхана с чувством нереализованности, — призналась Медведева. — Жалела бы потом много лет. Но такого нет и в помине. Понимаю, что сделала все, что только могла. По ходу сезона были сложности. Но рядом всегда оказывались люди, помогавшие справляться с этим. Ощущала, что я не одна. Для меня было важно выполнить свой максимум. Ни о чем не жалею. У меня теперь есть две медали – близняшки».

Интересовались у Евгении и особенностями работы с тренером Этери Тутберидзе, которая одновременно готовит и Загитову.

«Тутберидзе меня вырастила. Уже 11 лет тренируюсь под ее началом. Много черт характера перешло ко мне от нее. В хорошем смысле жесткость, упорство – это от Тутберидзе. Она требует идти вперед и не сдаваться, — пояснила спортсменка. И продолжила: — Спала этой ночью очень мало, три часа.

Очень много над чем удалось подумать. Например, решила начать вести дневник. Это помогло мне устаканить бурю эмоций. Провела время с пользой, себе не навредила».

В свою очередь, Загитова призналась в собственной суеверности. Впрочем, таковым является абсолютное большинство спортсменов, убеждена она.

«Например, на лед всегда выхожу с правой ноги, — рассказала Алина. — Рада, что мной интересуется большое количество людей, но стараюсь не обращать внимание на то, что меня сейчас считают звездой. Хочу стремиться к следующим достижениям».

Сообщила она и о самом важном:

«Я почувствовала себя олимпийской чемпионкой только, когда проснулась на следующее утро. Это непередаваемое чувство».

Понятное дело, юную чемпионку пытали и вопросом о наставнике.

«Какая из себя Тутберидзе? В первую очередь Этери Георгиевна очень любит фигурное катание, отдает всю себя нашему виду спорта. Она умеет находить особый подход в каждому спортсмену. Это дает результат», — констатировала Загитова.

В заключение победительницу спросили о новой мечте. Ответ был предсказуемый, но любопытный.

«Удержать ту планку, которую я подняла. Мне разрешили съесть мороженое, кстати. Правда, только одно», — закончила выступление Загитова.

Хореограф обеих спортсменок Даниил Глейхенгауз поведал об обстоятельствах рождения номера Медведевой для произвольной программы, который многих потряс в олимпийском Пхенчхане.

«Как родилась идея Анны Карениной для Медведевой? Сначала мы задумали эту программу как показательный номер для шоу в Японии. Ставили ночами на сборе в Новогорске.

Настолько он пошел, настолько было приятно работать, что очень легко и быстро все поставилось. Принят номер был замечательно», — заверил специалист.

Если верить Глейхенгаузу, тренерам команды удается распределять внимание между Загитовой и Медведевой поровну.

«Все проблемы могут идти лишь от слухов и сплетен», — подчеркнул он.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».