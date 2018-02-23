Бобслеистка Сергеева сдала положительную допинг-пробу на Играх-2018

Лыжные гонки

Мужчины, 50 км, классический ход

За кого болеть: Александр Большунов, Денис Спицов, Андрей Ларьков и Алексей Червоткин.

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Когда: 08:00 мск.

Самый богатый на медали вид спорта для России на Олимпийских играх в Пхенчхане — лыжные гонки — может преподнести отечественным болельщикам еще один сюрприз.

В мужском масс-старте на 50 км классическим стилем примут участие четверо наших лыжников, причем все из них уже приносили медали в копилку России.

Александр Большунов порадовал бронзой в спринте, Денис Спицов — в гонке на 15 км, вместе они добыли серебро в командном спринте, в котором принимают участие два спортсмена, а в компании с Андреем Ларьковым и Алексеем Червоткиным еще и стали вторыми в мужской эстафете.

Теперь эта «фантастическая четверка» примет участие в масс-старте, в котором каждый будет выступать сам за себя. Соперники у россиян не из простых — тут и легендарный швейцарец Дарио Колонья, и грозные норвежцы Мартин Сундбю и Ханс Холунд.

Единственным послаблением станет то, что в гонке отказался участвовать еще один представитель Норвегии Йоханнес Клэбо, который уже завоевал три золота Пхенчхана и, по его словам, потерял мотивацию.

Но даже если бы такой сильный соперник принимал участие в масс-старте, Россия все равно надеялась бы на медали от Спицова и Большунова. Теперь же мы ждем их в обязательном порядке.

Сноуборд

Мужчины, параллельный гигантский слалом, квалификация и финал; биг-эйр, финал

Женщины, параллельный гигантский слалом, квалификация и финал

За кого болеть: Вик Уайлд, Андрей Соболев, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Логинов, Алена Заварзина, Екатерина Тудегешева, Наталья Соболева и Милена Быкова.

Когда: квалификация у мужчин в слаломе — в 03:27 мск, финал — в 08:37, главный финал в биг-эйре — в 05:00; квалификация у женщин в слаломе — в 03:00, финал — в 08:37.

В сноуборде начинаются соревнования по параллельному гигантскому слалому, в которых выступят знаменитые супруги Вик Уайлд и Алена Заварзина.

На Играх в Сочи — 2014 Уайлд взял в этой дисциплине золото, а Алена — бронзу, так что у россиян определенно есть повод для оптимизма.

Также в этой дисциплине вполне может проявить себя Екатерина Тудегешева — опытная 30-летняя спортсменка, которая является двукратной чемпионкой мира и многократной победительницей этапов Кубка мира. Стоит обратить внимание и на Андрея Соболева, завоевавшего малый хрустальный глобус в сезоне-2015/16 именно в параллельном гигантском слаломе.

Также в сноуборде в этот день состоится финал в биг-эйре, но россиян там, к сожалению, не будет, так что можно лишь поболеть за честную борьбу.

Горные лыжи

Командные соревнования

За кого болеть: Анастасия Силантьева, Екатерина Ткаченко, Александр Хорошилов и Иван Кузнецов.

Когда: 1/8 финала — в 05:00 мск, финал — в 06:34.

В горных лыжах состоятся командные соревнования — дисциплина, которая дебютирует на этих Олимпийских играх.

Двое мужчин и две женщины будут выступать в слаломе и супергиганте, соревнуясь с другими командами на выбывание.

Российскому коллективу с Анастасией Силантьевой, Екатериной Ткаченко, Александром Хорошиловым и Иваном Кузнецовым в составе на этапе 1/8 финала будет противостоять команда Норвегии.

Бобслей

Мужчины, четверки, первые две попытки

За кого болеть: Максим Андрианов, Василий Кондратенко, Алексей Зайцев и Руслан Самитов.

Когда: первый заезд — в 03:30 мск, второй — в 05:07.

В бобслее состоятся две первых попытки в соревнованиях четырехместных экипажей. Россиянам стоит поболеть за команду Максима Андрианова — единственных представителей нашей страны в данной дисциплине.

Награды будут распределены 25 февраля, по итогам третьего и четвертого заездов (время всех попыток суммируется), и очень важно обеспечить себе хороший задел уже в первых попытках.

Учитывая, что до этого никто из российских бобслеистов не смог принести медали в копилку России на Играх в Пхенчхане, четверка Андрианова — последний коллектив, который может исправить эту ситуацию.

Хоккей

Мужчины, матч за бронзу

За кого болеть: кто приглянется, россияне сыграют позже в другом матче — за золото.

Когда: 15:10 мск.

В мужском хоккее состоится матч за бронзовые награды, в котором схлестнутся канадцы, неожиданно уступившие немцам в полуфинале (3:4), и чехи, вполне предсказуемо проигравшие россиянам (0:3).

Напомним, противостояние за золотые медали состоится 25 февраля, в последний день Игр. В этой встрече сойдутся сборные России и Германии.

Керлинг

Мужчины, матч за золото

Женщины, матч за бронзу

За кого болеть: кто приглянется, россияне не добрались до этих стадий.

Когда: матч за золото у мужчин — в 09:35 мск, матч за бронзу у женщин — в 14:05.

В женском керлинге также состоится матч за бронзу — в нем встретятся Великобритания и Япония. К сожалению, россиянки во главе со скипом Викторией Моисеевой до этой стадии не добрались, выбыв по итогам группового этапа, в котором они одержали всего две победы.

В мужском керлинге уже наступило время решающего матча за звание олимпийских чемпионов. Сборная России даже не пробилась в групповую стадию Игр, так что любителям керлинга придется наблюдать за «золотой» борьбой шведов и американцев.

Конькобежный спорт

Мужчины, масс-старт, полуфинал и финал

Женщины, масс-старт, полуфинал и финал

За кого болеть: кто приглянется, россиян не будет.

Когда: полуфинал у женщин — в 14:00 мск, у мужчин — в 14:45, финал у женщин — в 15:30, у мужчин — в 16:00.

Масс-старт в конькобежном спорте дебютирует на Олимпийских играх в Пхенчхане.

К сожалению, российские спортсмены не примут участия в «открытии» этой дисциплины олимпийскому миру.

Однако любителям данного вида спорта будет определенно интересно взглянуть на противостояние многократного чемпиона мира в беге на роликах Барта Сингса, олимпийского чемпиона по шорт-треку на 10000 м Ли Сын Хуна и чемпиона Европы по шорт-треку Харальдса Силовса.

Допинг

Возможно продолжение неприятной истории с положительным допинг-тестом российской бобслеистки Надежды Сергеевой. На данный момент неизвестно, как будет расследоваться это дело и последуют ли разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ясно лишь одно — в пробах спортсменки нашли триметазидин, схожий по производимому эффекту с мельдонием и запрещенный еще в 2014 году.

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