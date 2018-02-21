Медведева рассказала об отношении к побившей ее рекорд фигуристке

По прошествии 2/3 Олимпиады у российской команды сохранялся унылый ноль в графе «золото», что позволяло занимать лишь 20-ю строчку в медальном зачете. Одной из немногих надежд открыть-таки счет побед оставался женский одиночный турнир по фигурному катанию. На фоне в целом посредственного выступления в этом виде спорта именно девушки должны были несколько сгладить ситуацию, благо конкуренток им в мире сегодня просто нет.

Теоретически по своему нынешнему уровню Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова могли бы сформировать чисто российский пьедестал.

Однако ни в коем случае нельзя было сбрасывать со счетов влияние момента на неокрепшую психику. Наши фигуристки по-прежнему юны и только дебютируют на Играх. Одно дело, выигрывать на домашнем этапе Гран-при или чемпионате Европы в Москве, совсем другое – выдержать немыслимое для хрупких девичьих плеч давление Олимпиады, когда на трибунах аншлаг, а руководство федерации, да и вся страна требует наград.

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Вплоть до проката не было ясно, как повлиял на Загитову инцидент с допинг-офицерами на тренировке. Те бесцеремонно завалились на каток прямо в разгар занятия, фактически его сорвав и парализовав интенсивную работу по подготовке к старту. Некоторые поспешили уже обвинить Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в неоправданно жестком отношении к российским спортсменам. Однако опытная фигуристка Екатерина Боброва, отвечая на соответствующий вопрос, подчеркнула, что подводных камней в конкретной ситуации искать не стоит.

По ее словам, в течение Игр ответственные за забор анализов для допинг-проб лица применяют тактику внезапного появления по отношению абсолютно ко всем: от их действий уже «пострадали» итальянцы, испанцы и турки.

«Пусть лучше уж так, зато потом претензий не будет», — справедливо резюмировала Боброва.

В отличие от Сотсковой, Медведева и Загитова уже имели возможность почувствовать олимпийский лед Пхенчхана-2018 (или Каннына, если придерживаться географической пунктуальности). На старте Игр обе шикарно выступили в командном турнире – Евгения в короткой программе, Алина – в произвольной, позволив не переживать за второе итоговое место.

Затем фигуристки вернулись на сбор в Японию, откуда повторно прилетели в Корею уже вместе с Сотсковой. Та единственная из трио решилась на развернутые комментарии перед личным выступлением. Как пояснила Мария, на Олимпиаде ни при каких обстоятельствах не удастся прыгнуть выше головы, то есть показать больше, чем умеешь, а устраивать войну за медали тоже никто не собирается. Надо качественно прокатать в свою силу, добавила она, и затем ждать судейских оценок.

Жеребьевка причудливо распорядилась со стартовыми номерами.

Все россиянки попали в сильнейшую разминку, так что состязаться им пришлось после четырехчасового марафона с участием одиночниц существенно ниже классом.

Причем Медведевой выпало открывать выступление финальной группы, а Сотсковой – закрывать.

Евгения провела прокат на одном дыхании, продемонстрировав свой лучший уровень. Здесь хватало сложнейших элементов как по отдельности, так и в каскадах, однако сама спортсменка осталась не слишком довольна выступлением.

«Могла бы и получше», — сухо резюмировала она, несмотря на установление нового мирового рекорда – 81,61!

Впрочем, достижение продержалось не более 15 минут, пав под натиском Загитовой. После Медведевой свои программы предъявили на суд зрителям японка Сатоко Мияхара и канадка Кетлин Осмонд. А затем юная россиянка учинила настоящую феерию на льду, от которой публика еще долго не могла прийти в себя.

82,92: Алина вновь обыграла свою приятельницу по группе тренера Этери Тутберидзе. Похоже, Медведева потихоньку начинает сдавать корону наследнице, хотя все решит, конечно, произвольная программа.

Вообще обе девушки достойны золота на этих Играх. Будет крайне несправедливо, что одна из них так и не станет олимпийской чемпионкой..

Восхождение на третью позицию Осмонд в условиях «битвы титанов» осталось практически незамеченным (78,87).

Российских болельщиков разочаровало выступление Сотсковой, вернее оценка ее проката судьями.

Те, не поскупившиеся на двух других наших, явно сэкономили на номинально третьем номере страны: 63,86 – это до обидного мало даже с учетом падения Марии.

Произвольная программа состоится в пятницу, 23 февраля.

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