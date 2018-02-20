Фигуристы Вирту и Мойр стали олимпийскими чемпионами в третий раз

Победу в танцах на льду одержали канадцы Тесса Вирту / Скотт Мойр (122,40 балла за произвольную программу, 206,07 в сумме). Россияне Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев остались пятыми (111,45; 186,92), повторив результат Сочи-2014.

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— Мы сделали все, что могли, но этого не хватило, к сожалению, — сказала Боброва.

— Действительно, мы отдали все свои силы, — подтвердил Соловьев. — Еще в начале сезона пообещал себе, что положу на алтарь успеха все здоровье, буду готовиться так, как только могу. В случае завоевания медали очень хотелось подтвердить самому себе: мы работали на максимуме и не покладая рук, нигде не схалявили и не поддались своим чувствам. В общем, сделали все, что могли.

Нисколько не сожалеем о том, что сейчас мы не в призовой тройке. Хотя это ужасно обидно, конечно, поскольку каждый спортсмен работает для того, чтобы занимать самые высокие места.

— Показалось, судьи могли оценить вас щедрее?

Д. С.: Ой, мы очень не любим об этом рассуждать и сами себя оценивать. Вокруг пусть говорят, если хотят. Не нам судить... Вы знаете, мы идеалисты. Смотрим собственную работу и придираемся. Каждый раз кажется, что все очень плохо. Полагаю, это нормальное состояние для любого человека. Каждый раз мы стремимся к лучшему.

— У вас уже была награда на чемпионате мира. Чего все-таки не хватило на Играх?

Е. Б.: Шансы, безусловно, имелись. Другое дело, нельзя сравнивать разные соревнования. В прошлые разы и у нас, и у соперников были другие программы, а в жюри сидели другие судьи. Это все равно что сравнить лыжные гонки и летний биатлон.

Д. С.: Ну и потом, никто не стоит на месте, все работают и хотят добиться успеха. Если мы хорошо прокатали, то и ребята выступили лучше, чем раньше.

— Вы и в Сочи-2014 остались пятыми. Когда получилось обиднее?

Д. С.: Да, держал этот момент в голове. Думал после короткого танца: надо прогрессировать по сравнению с предыдущими Играми. Хотелось сделать все, и возможность вроде бы была... Когда начали катать программу, забыли обо всех мыслях, сидевших внутри, и просто стали одним целым. Это даже не назвать работой, это творческий процесс.

Е. Б.: Мы уже абсолютно другие люди, нежели были в Сочи. Но как я чувствовала себя тогда и как сейчас — четыре года назад было обиднее. И по оценкам, и по всему прочему награда тогда маячила перед нами.

Сейчас же, повторюсь, мы сделали все, что могли. Обижаться или расстраиваться нам не из-за чего.

Если бы какой «косяк» допустили, одно дело. Но здесь мы катались идеально. Не за что себя корить.

— После домашних Игр вы пропустили чемпионат мира и следующий сезон. Сложно было возвращаться?

Д. С.: Еще как! Такое не может не повлиять. Пришлось выкарабкиваться с далеких мест. Наверстывать и в чем-то начинать заново.

— У вас остались в Пхенчхане-2018 какие-то дела?

Е. Б.: Хотим — и будем! — болеть за девочек. Прогнозов не даем, только желаем им откататься так, чтобы сами остались довольны.

— Вы слышали о том, как допинг-офицеры вломились на тренировку Алины Загитовой, сорвав занятие? Многие ищут тут политический подтекст...

Е. Б.: Неправда, пробы забирали абсолютно у всех.

Просто за русскими сейчас такое внимание, что как только к нам приходят, все сразу начинают искать предвзятость.

Но тут и турка, и испанца, и итальянца проверяли. Нормально. Кстати, им также сорвали тренировки. Знаете, и хорошо, что так много проб берут. Потом не будет, к чему придраться.

— В чемпионской разборке вы были за французов Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон или за Вирту / Мойр?

Д. С.: За канадцев! Очень мне нравятся эти ребята своим отношением к фигурному катанию. Каждому фигуристу надо этому поучиться. Все, что они делают, для меня это круто.

Молодой дуэт Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро занял 13-е место (95,77 балла за произвольный танец и 162,24 в сумме).

— Эмоций масса, буря восторга, — признался Гурейро. И продолжил: — Не обошлись, конечно, без ошибочек, но в общем и целом своим прокатом довольны. Мы старались на совесть, честно. Если суммировать обе программы, это наш самый лучший турнир. Произвольную мы откатали хорошо.

Увы, сейчас посмотрели протокол и узнали, что у нас первый уровень за поддержку в элементе, который мы в принципе не сорвали. Хочется понять, почему.

Все сделали правильно. В душе надеемся, что это технический сбой. Поэтому тренер звонит сейчас в Москву другим тренерам. Может, они что видели по телевизору. Ладно, все это мелочи. Главное, соревнования закончились, чему мы очень рады.

— Довольны результатом, или хотели большего?

— Всегда хочется... Так получилось, что мы здесь всего три дня. Но даже за такой срок получили просто море удовольствия. Удалось повидаться с нашими друзьями по фигурному катанию из разных стран. Плюс увиделся с приятелями из других видов спорта. В 2009 году мы проводили в Турции восстановительный сбор.

Познакомился тогда с керлингисткой Галей Арсенькиной и хоккеистом Колей Прохоркиным. И здесь вдруг встретились в столовой!

Девять лет назад только мечтали о попадании на Олимпиаду, и вот теперь все мы здесь. Игры — настоящая сказка.

— Так почему бы тогда не задержаться подольше, если здесь так хорошо?

— Нам купили обратные билеты уже на следуюший день... Правда, может, нас пригласят на показательные выступления. Тогда точно останемся.

— Ну хоть до вечера планы имеются?

— Хотели поехать в Пхенчхан, но коллеги уже начали переубеждать: мол, там нечего делать, у нас в олимпийской деревне есть, чем заняться. Есть желание погулять по Канныну, посмотреть дома разных стран. Начнем с чешского.

— Чем еще запомнится Пхенчхан-2018?

Т. З.: Тяжело сказать, потому что событий так много, а времени так мало. Много чувств внутри.

Д. Г.: Знаете, вчера ехали в автобусе, и у нас были одинаковые мысли. Все поражались размаху события и внутренним ощущениям.

Не понимали, почему не чувствуешь то же самое, например, на этапе Кубка России. Может, это олимпийские кольца так влияют?

— Помните эмоции, когда узнали, что отправитесь на Олимпиаду вместо Александры Степановой и Ивана Букина?

Т. З.: Тренироваться стали быстрее и лучше. Настоящая концентрация, мобилизация всех сил. В итоге соревноваться было очень легко. Думаю, позитивные эмоции сохранятся еще надолго.

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