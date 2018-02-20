Фигуристы Вирту и Мойр стали трехкратными олимпийскими чемпионами

В последние дни на Олимпиаде случилось сразу несколько спорных ситуаций с судейством с претензией на скандальность. Очень неоднозначно представители этой профессии отработали на матче российских хоккеисток с канадками, позволяя соперницам безнаказанно грубить и, в частности, оставив без наказания удар клюшкой в горло.

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Еще одну тему «необъективного» судейства озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, работавшие на квалификации в лыжной акробатике члены жюри сговорились в том, чтобы не пропустить в финальную стадию чемпиона Сочи-2014 Антона Кушнира.

В ангажированности против атлета из этой страны глава государства обвинил арбитров из Швейцарии, Китая и России.

Лукашенко не ограничился устным заявлением и направил ноту протеста главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, для чего ночью поднял по тревоге белорусское представительство в Корее.

В танцах на льду подобного резонанса не было и в помине, однако характерная расстановка дуэтов после короткой программы позволила экспертам предположить, что фигуристов оценивали больше не по конкретному выступлению, а по имеющимся регалиям. Мол, уже заранее было распределено, кто и какие места займет.

Когда миновала первая часть «двоеборья» танцоров, стало понятно, что в личных турнирах, скорее всего, на медаль остается рассчитывать лишь у девушек. Больно уж низким получился показатель Екатерины Бобровой / Дмитрия Соловьева для того, чтобы штурмовать одну из ступеней на пьедестале почета.

Россияне сделали свой прокат качественно, хоть и без супершика в духе канадцев Тесса Вирту / Скотт Мойр. Тождественно ли шестое место выступлению, виднее специалистам, конечно.

Для сравнения, четыре года назад Боброва / Соловьев стали пятыми и в коротком танце, и по сумме баллов, поднявшись по сравнению с Ванкувером-2010 на десять строчек.

В комментариях прессе отечественные спортсмены не стали унывать, а, во-первых, порадовались улучшению оценки по сравнению с командным турниром (там они дважды были третьими), а, во-вторых, назвали образовавшееся отставание от третьего места «незначительным». Всерьез ли Боброва / Соловьев собирались бороться за медаль с шестого места, или только на словах, — это могли показать только перипетии произвольной программы.

Сперва выступил наш второй дуэт Джонатан Гурейро / Тиффани Загорски, получивший место Александры Степановой / Ивана Букина после отстранения партнера Международным олимпийским комитетом.

Все, кто прежде был незнаком с этими танцорами, оказались просто поражены их обаянием, открытостью и по-хорошему юношеской непосредственностью. Уроженец Сиднея Гурейро освоил русский язык лучше 90% коренных россиян, обладает шикарным набором слов и заряжен позитивом. Видно, что ему очень нравится фигурное катание, да и вообще олимпийская атмосфера.

А если еще и знать его спортивную биографию – Джонатан в подростковом возрасте перебрался на ПМЖ в Россию ради возможности заниматься любимым, но экзотическим на родине делом, — уважения к нему только добавляется.

Как и к Загорски, которая вполне сносно изъясняется по-русски, несмотря не относительно недолгий срок пребывания в этом дуэте.

В общем, эти приятные ребята – наглядный пример многим нашим легионерам, которые за годы работы в России порой не удосуживаются выучить и пары-тройки слов, кроме матерных.

Дебютанты Игр сделали то, что и планировали: откатались чисто, без видимых недочетов. Как признались Тиффани и Джонатан журналистам, олимпийское выступление получилось для них самым лучшим — то ли в сезоне, то ли в карьере вообще.

95,77 за произвольную программу и 162,24 в сумме – неплохой задел для развития.

Матерые Боброва / Соловьев, как понятно, изначально претендовали на принципиально иные баллы. Из-за низкого результата в коротком танце им пришлось кататься не в сильнейшей разминке, однако сами спортсмены не стали делать из этого трагедию.

Екатерина как всегда была очень выразительна на льду, а Дмитрий надежен. Показалось, что они действовали чуть медленнее, чем бы могли, но в комплексе их выступление выглядело весьма убидетельно.

Фигуристы долго ждали вердикта в компании со своим тренером Александром Жулиным, Соловьев складывал руки в молитвенном жесте, но судьи, как стало понятно по выражению лиц ребят, их порядком разочаровали: 111,45 за произвольный танец и 186,92 суммарно — такой результат почти не оставлял надежд на призовое место.

В заочной борьбе Боброва / Соловьев все же отыграли одну позицию. Опережавшие их после первого дня итальянцы Анна Каппеллини / Лука Ланотте финишировали вслед за ними (108,34 и 184,91). Однако остальные таких подарков делать не собирались.

Надежды россиян оказались очень недолгими. После объявления оценок для дуэта из США Майа Шибутани / Алекс Шибутани (114,86 и 192.59) стало ясно, что медалей Бобровой / Соловьеву не видать: дальше оставались супергранды.

Французы Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон, накануне взбудоражившие публику инцидентом с костюмом партнерши, из-за которого полуобнажилась грудь, откатались монолитно и без намека на возможность сбоя (123,35; 205,28).

Предпоследними выступили американцы Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью. Уступать место россиянам они не собирались, подтвердив собственные притязания, но место на подиуме все-таки потеряли (109,94; 187,69).

Итак, бронза досталась дуэту Шибутани, серебро — французам, золото — предсказуемо канадцам Вирту / Мойр, которые одержали вторую победу на Играх-2018 и были, чего уж скрывать, просто неподражаемы.

Их показатель равен 122,40 за произвольный танец и 206,007 суммарно.

Боброва / Соловьев повторили свой результат Сочи — пятое место. Состязания по фигурному катанию продолжатся заключительным видом программы — женским одиночным турниром.

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