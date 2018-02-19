Пхенчхан-2018. Америка требует отстранения российского хоккеиста. LIVE
Онлайн-трансляция 11-го медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане
Неожиданные известия из мира биатлона: три российских спортсменки, обвиненные Международным олимпийским комитетом (МОК) в употреблении допинга и пожизненно отстраненные от Олимпиад, Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина подадут в суд на информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Об этом сообщила газета The New York Times.
К слову о хоккее: защитник сборной России Владислав Гавриков рассказал о том, как допинг-офицеры неожиданно пришли к нему для забора проб. «Меня во второй день в Канныне подняли в семь утра, чтобы сдать допинг-пробу. Но ничего страшного в этом нет. Это не мешает тренировкам, а сдавать тесты на допинг — наша обязанность. Мы все это знаем.
На чемпионатах мира пробы обычно берут после игр, и в семь утра не приходят. У меня, по крайней мере, такого не было», — цитирует хоккеиста «СЭ».
Хоккей. Словенцы открыли счет уже на седьмой минуте матча. Ян Урбас с передачи Яна Муршака поразил ворота Норвегии. Неужели России придется играть со Словенией?
Французская фигуристка Габриэлла Пападакис, завоевавшая серебро в паре с Гийомом Сизероном, поделилась впечатлениями от своего выступления.
«Мы понимали, что выиграть золото реально, и очень этого хотели. Мы сделали все, что могли, и жалеть нам не о чем. Я чувствую, что расплачусь, если вы просто скажете, что собака вашей бабушки умерла. Я испытываю так много эмоций сейчас. Думаю, у нас будет немало времени, чтобы всё осознать и прочувствовать», — передает слова Пападакис Олимпийский канал.
Заседание CAS по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого предварительно назначено на четверг, 22 февраля. Об этом сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.
«Сегодня мы практически полным составом Федерации керлинга России вылетаем в Пхенчхан на заседание CAS, которое предварительно назначено на четверг, — передает слова Свищева ТАСС. — Но я не исключаю, что оно может пройти и завтра, поэтому мы хотим прилететь в Пхенчхан заранее».
Теперь пару слов о проходящих сейчас и предстоящих соревнованиях. Помимо мужского матча Словения — Норвегия в хоккее идет и женское противостояние: Швейцария в матче за пятое место переигрывает японок — 1:0. Уже в час дня начнутся предварительные забеги в шорт-треке: женщины побегут на 1000 метров, мужчины — на 500. Вишенкой на торте станут финалы женской эстафеты на 3000 метров, правда, наша команда здесь попала только в финал В.
В мужском керлинге в 14:05 стартуют еще три матча: Швейцария — США, Норвегия — Италия и Дания — Япония.
В 14:15 стартует смешанная эстафета в биатлоне, в которой будет участвовать и российская сборная.
В 14:50 пройдут квалификационные заезды в женском бобслее.
В 15:10 начнутся два хоккейных матча в 1/8 финала мужского турнира: Финляндия — Корея и Швейцария — Германия.
В 15:45 медали разыграют двоеборцы, и на этом основная программа дня в сущности завершится..
В женском керлинге китаянки только что победили Канаду — 7:5, Корея взяла верх над американками — 9:6, а Великобритания справилась с Японией — 8:6.
Стартовала встреча Словении и Норвегии! Скоро Россия узнает своего соперника по четвертьфиналу.
Российский фристайлист Павел Чупа занял 24 место в ски-хайфпайпе и не смог выйти в решающую стадию соревнований. Медали в этой дисциплине будут разыграны 22 февраля.
Не только россиян ловят на допинге. CAS сообщает, что нападающий сборной Словении Жига Еглич сдал положительный допинг-тест на Играх. Хоккеист «Нефтехимика» будет вынужден пропустить оставшуюся часть Олимпиады. Такие вот неприятные известия прямо перед матчем Словении с норвежцами.
Легендарный биатлонист и экс-глава СБР Александр Тихонов, комментируя выступление российских лыжников на Олимпиаде, заявил, что в биатлоне назрели перемены.
«Хочу еще раз поздравить с успешным выступлением российскую лыжную команду — с серебром в мужской эстафете и бронзой в женской. На фоне этого результаты в биатлоне выглядят жалко, но логично. Девять лет биатлон разваливается и никаких решений не принимается. Никто не обращает ни на что внимания. В биатлоне надо разбираться сейчас, а не ждать конференций и начинать сезон с новым коллективом», — написал Тихонов на своём официальном сайте.
Стало известно, что слушания в CAS по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого 20 февраля не состоятся. Об этом сообщил журналист AP Джеймс Эллингворт.
Екатерина Боброва в свою очередь подчеркнула, что никакого особого давления со стороны допинг-офицеров россияне на Играх не ощущают.
«Пробы забирали абсолютно у всех. Просто за русскими сейчас такое внимание, что как только к нам приходят, все сразу начинают искать предвзятость. Но тут и турка, и испанца, и итальянца проверяли. Нормально. Кстати, им также сорвали тренировки», — заметила Боброва.
Тем временем появились комментарии российских танцоров на льду. Дмитрий Соловьев заявил, что пара сделала все, что могла, для завоевания медалей.
«Мы отдали все свои силы, — подтвердил Соловьев. — Еще в начале сезона пообещал себе, что положу на алтарь успеха все здоровье, буду готовиться так, как только могу. В случае завоевания медали очень хотелось подтвердить самому себе: мы работали на максимуме и не покладая рук, нигде не схалявили и не поддались своим чувствам. В общем, сделали все, что могли.
Нисколько не сожалеем о том, что сейчас мы не в призовой тройке. Хотя это ужасно обидно, конечно, поскольку каждый спортсмен работает для того, чтобы занимать самые высокие места».
Напомним, что очень скоро, в 10:40 мск, стартует важный для россиян матч 1/8 финала в мужском хоккейном турнире — Словения — Норвегия. Победитель этой дуэли станет соперником сборной России по четвертьфиналу Игр.
У ОКР тоже пока нет данных по допинг-пробе В керлингиста Крушельницкого. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ, вице-президент ОКР Игорь Левитин. «Мы ждем. Последней информации по пробепока нет, когда она будет — будет понятно. Конечно, очень жаль, что это произошло. Теперь федерации необходимо будет разобраться, как это могло произойти», — заявил Левитин.
Федерация хоккея России в Твиттере призвала фанатов не обращать внимания не провокации в СМИ, явно имея в виду «кампанию», развернутую против Войнова. «Благодарим всех болельщиков и СМИ за поддержку сборной на Олимпийских играх и призываем не подхватывать провокационные темы. Все наши игроки продолжают планомерную подготовку к четвертьфиналу, а пресс-служба готова отвечать на все вопросы о жизни команды».
При этом журналисты Los Angeles Times уверяют, что испытательный срок Войнова, по решению американского суда, остается в силе до июля 2018 года.
В американских СМИ также появился ответ Международного олимпийского комитета на вопрос о том, почему Войнова допустили до участия в Играх. «Олимпийский комитет России заверил нас, что в отношении Войнова никогда не выносилось никакого постановления суда, которое бы помешало ему выступать на международных соревнованиях на тех же правах, что и другие спортсмены.
Также было подчеркнуто, что постановление суда, вынесенное в отношении господина Войнова в США, было полностью выполнено», — заявили в МОК.
В американской газете Los Angeles Times появилась статья о хоккеисте Войнове, которого СМИ США требуют отстранить от Олимпиады.
В материале напомнили, что в 2014 году хоккеист, выступавший тогда за клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», получил обвинения в домашнем насилии над женой. Спортсмен отказался оспаривать обвинение и провел два месяца за решеткой.
После этого ему было запрещено выступать в НХЛ.
В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали проход России под своим флагом на церемонии закрытия Олимпиады.
«Не постыдно ли это, что в закрытии Олимпиады примет участие российская делегация? Мы уже неоднократно объясняли, почему мы выбрали такой путь. Спортсмены из России должны получить шанс участия в Олимпийских играх, — заявил представитель МОК Марк Адамс. — Они в них приняли участие, доказали, что они чистые.
Мы прошли почти все этапы этого процесса, и если в конце Игр все будет соответствовать требованиям, российские спортсмены смогут принять участие в церемонии под своим флагом. Будет ли это бросать тень на церемонию? Мое мнение: нет. В любом случае, это будет грандиозное событие».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался недоволен оценками, которые поставили судьи из России, Китая и Швейцарии белорусскому фристайлисту Антону Кушниру.
«Кушнир прыгает без ошибок. Железобетонный мужик. Они поняли, что это не просто финалист, это опять чемпион Олимпийских игр. Принято решение. Кем? Прежде всего, судьями. Все они протащили в финал своих спортсменов.
Они понимали: пусти Антона в финал — труба. И опять белорусы два золота, как и на прошлой Олимпиаде, могут завоевать», — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.
Глава Белоруссии пообещал «растрясти сонное политизированное царство», если Международный олимпийский комитет не примет правильного решения.
Помните, американский журналист потребовал отстранить российского хоккеиста Вячеслава Войнова от Олимпиады за домашнее насилие? Федерация хоккея России (ФХР) отреагировала на это заявление в своем твиттере.
«Войнов имеет право участвовать во всех международных турнирах. Войнов и его жена живут вместе в счастливом браке. Мы просим СМИ уважать частную жизнь спортсмена и немедленно прекратить спекуляции по этому вопросу», — гласит заявление ФХР.
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что Россия должна добиться олимпийской медали в танцах на льду на следующих Играх.
«Я считаю, что Боброва и Соловьев сделали на этих Играх максимум того, что могли. И мы их с этим поздравляем. Дебютанты Олимпийских игр Загорски и Гурейро молодцы, но сегодня им не удалась поддержка.
Мы будем работать над тем, чтобы к следующим Играм у нас обязательно была медаль в танцах. У нас есть профессиональные тренеры и замечательные спортсмены, которые позволяют на это рассчитывать», — заявил Горшков.
Чупа объяснил свое 24-е место нервами.
«Сегодня в квалификации мне помешали техника, нервы. Возможно, я перегорел сегодня, не дотерпел с вылетом, не хватило сил. Если бы я чисто выполнил все свои трюки, я мог бы выйти в финал. В десятку лучших возможно было попасть», — отметил спортсмен.
Сам Чупа оценил свое выступление критически.
«Очень позитивные впечатления от Олимпийских игр, комфортные условия для выступления. Но так как я не смог выступить нормально, то настроение сейчас так себе. Утром перед стартом я не волновался, спал как обычно. Я долго шел к этой Олимпиаде.
У меня была мечта – выступить на Олимпиаде и не облажаться. Но я не смог показать нормальный результат. Надеюсь, на следующих Олимпийских играх у меня все получится», — приводит слова Чупы «Р-Спорт».
Новости фристайла: россиянин Павел Чупа, к сожалению, не квалифицировался хафпайпа на Олимпиаде.
Лучшим результатом Чупы стал 46,80 балла, с которым он занял 24-е место из 27-ми, а надо было попасть в том-12.
Финал состоится 22 февраля.
Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет рассматривать дело подозреваемого в допинге россиянина Крушельницкого сегодня, 20 февраля, как об этом сообщалось ранее.
«На сегодня слушания не запланированы. В ближайшее время мы сообщим на официальном сайте, когда могут пройти слушания», — приводит ТАСС заявление представителя суда.
Снова к фигурному катанию: тренер пары Боброва / Соловьев Александр Жулин прокомментировал завершение работы с этими фигуристами.
«Подводя итог нашего сотрудничества, могу сказать — было настоящим удовольствием работать с ними, это просто замечательные люди, опытные спортсмены.
Вряд ли я могу повлиять на их решение сделать паузу и уж тем более на их решение вернуться на лед. Это они должны решать сами.
Я очень горжусь ими и их выступлением здесь, в Пхенчхане. Они безошибочно прокатали свои программы и на командном, и на индивидуальном турнирах, в отличие от американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донахью, ставших четвертыми в индивидуальном турнире с грязным катанием, без вращения.
Наши ребята выглядели просто замечательно, и это дорогого стоит», — отметил специалист.
Российская фристайлистка Валерия Демидова поделилась впечатлениями от выступления в финале олимпийских соревнований по хафпайпу.
«Для меня это был хороший результат, я выступила сегодня лучше, чем в квалификации (девятое место -- «Газета.Ru»). Но нет предела для совершенства. Тем не менее я считаю, что выступила здесь очень хорошо. Но если могла бы подняться еще выше, то было бы еще круче», — цитирует спортсменку ТАСС.
По поводу пробы B российского керлингиста Крушельницкого, подозреваемого в употреблении допинга, все еще нет известий, хотя они должны были появиться сегодня, 20 февраля, утром по южнокорейскому времени (сейчас там уже три часа дня).
Этот факт прокомментировал пресс-атташе сборной России Константин Выборнов.
«Новой информации на данный момент по результатам вскрытия пробы B нет, штаб нашей команды ожидает, как и все, официальных сообщений», – цитирует его «Р-Спорт».
А в мужском хоккее тем временем сборная США одолела словаков со счетом 5:1 в дополнительном квалификационном раунде и пробилась в четвертьфинал Олимпиады, где встретится с чехами. Матч 1/4 финала состоится 21 февраля.
Немного женского хоккея: объединенная команда двух Корей уступила шведкам со счетом 1:6 и заняла последнее место на Олимпийских играх.
в матче за седьмое место на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Таким образом, сборная Корей, в которой 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 — из КНДР, проиграла все пять матчей на Олимпиаде.
Неожиданные новости из сноуборда. Финальные соревнования в дисциплине биг-эйр среди женщин на Олимпиаде состоятся на день раньше — они были перенесены с 23 на 22 февраля.
Отмечается, что причиной данного решения стали опасения организаторов за безопасность спортсменов и зрителей из-за сильного ветра.
К сожалению, представительница России Софья Федорова в решающую стадию турнира выйти не смогла.
Немного отойдем от новостей фигурного катания. В лыжном хафпайпе завершилась первая попытка квалификации, по итогам которой российский фристайлист Павел Чупа стал, к сожалению, только 18-м с результатом 46,80.
Но в данный момент идет вторая попытка! Чупе надо постараться войти в топ-12 — в этом случае он пройдет в финал.
Стало известно, под какими номерами будут выступать российские фигуристки Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова в короткой программе одиночниц.
Медведева начнет первой в группе фаворитов под 25 номером. Загитова выступит 28-й, а Мария Сотскова завершит короткую программу 30-й.
Начало соревнований — 21 февраля в 4:00 по московскому времени.
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказала мнение по поводу итогового пятого места Бобровой и Соловьева в танцах на льду на Олимпиаде-2018, а также оценила обладателей золотых и серебряных наград.
«Мне жаль наших ребят. Короткий танец у них неважный, его надо было менять еще в сентябре. Канадцы и французы? Они небожители — нужно четыре золотые медали давать. Видно было, что Тесса Вирту каждым шагом отдает все на завоевание золота. Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, не считая ее вчерашнего раздевания, тоже прекрасно выступили», — заявила Тарасова.
Также Боброва поделилась планами по поводу участия в чемпионате мира по фигурному катанию, который состоится с 19 по 25 марта в Милане:
«Есть усталость. После 17 лет, когда выходные по две недели в год, хочется отпустить это, подумать. По чемпионату мира пока нет решения».
Российская фигуристка Екатерина Боброва, в паре с Дмитрием Соловьевым ставшая пятой на олимпийском турнире в танцах на льду, рассказала о допинг-тестах в Южной Корее. «Перед личным турниром ко мне приходили допинг-офицеры, и сейчас один зашел за мной. Но допинг берут у всех. К итальянской паре тоже приходили. Хорошо, что его берут в больших количествах у всех, чтобы не к чему было придраться», — приводит слова Бобровой ТАСС.
Международный олимпийский комитет (МОК) сделал новое заявление о расследовании возможного употребления мельдония российским керлингистом Александром Крушельницким.
«Ведется расследование, и, конечно, разочаровывает, когда это происходит на Олимпиаде, — заявил представитель МОК Марк Адамс. — С другой стороны, это показывает, что наша система работает.
Что касается церемонии закрытия (на которой Россия должна была пройти под своим флагом. — «Газета.Ru»), рабочая группа МОК учтет все аспекты и 24 февраля вынесет свои рекомендации исполкому.
Мы находимся в регулярном контакте с российской делегацией. Пока неизвестно, будут ли какие-то слушания и в какой форме, это пока не определено. Мне также неизвестно, вернул ли Крушельницкий уже аккредитацию. Специальных правил, куда и как ее возвращать, не существует, но у меня пока нет такой информации», — цитирует Адамса «СЭ».
Также Соловьев высказал удовлетворение работой, проделанной в олимпийский сезон.
«Действительно, мы отдали все свои силы. Еще в начале сезона пообещал себе, что положу на алтарь успеха все здоровье, буду готовиться так, как только могу. В случае завоевания медали очень хотелось подтвердить самому себе: мы работали на максимуме и не покладая рук, нигде не схалявили и не поддались своим чувствам.
В общем сделали все, что могли. Нисколько не сожалеем о том, что сейчас мы не в призовой тройке. Хотя это ужасно обидно, конечно, поскольку каждый спортсмен работает для того, чтобы занимать самые высокие места», — признался Соловьев.
И снова к фигурному катанию: спецкор «Газеты.Ru» в Южной Корее Дмитрий Окунев передает слова Дмитрия Соловьева после оглашения оценок в танцах на льду. Напомним, Соловьев в паре с Екатериной Бобровой стал пятым.
«Судьи могли оценить нас щедрее? Ой, мы сами очень не любим об этом говорить и сами себя оценивать. Вокруг пусть говорят, если хотят. Не нам судить... Вы знаете, мы идеалисты.
Смотрим собственную работу и придираемся. Каждый раз кажется, что все очень плохо. Полагаю, это нормальное состояние для любого человека. Каждый раз мы стремимся к лучшему», — заверил фигурист.
Американский журналист предложил отстранить российского хоккеиста Вячеслава Войнова от Олимпиады прямо во время пресс-конференции представителя Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса.
Мотивом к отстранению журналист назвал обвинение Войнова в домашнем насилии, предъявленное ему в 2014 году.
В ответ Адамс заявил, что решать этот вопрос должна Международная федерация хоккея (ИИХФ).
Мини-новости из мира мужского олимпийского керлинга, где россиян также нет — в матче предварительного раунда турнира в Пхенчхане сборная Великобритании одолела Норвегию со счетом 10:3.
Следующим образом выглядело награждение призеров в танцах на льду. Жаль, что россиян на нем не оказалось.
С заявлением относительно непонятной ситуации со срывом тренировки российской фигуристки Алины Загитовой нетерпеливыми допинг-офицерами выступили в Международном олимпийском комитете (МОК). По словам директора по коммуникациям МОК Марка Адамса, во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) стараются не поступать подобным образом, но «иногда такое случается». «Я не знаю этого конкретного случая. К сожалению, такое иногда возникает, это не уникальная ситуация. WADA делает все, чтобы тестирование не проходило во время тренировок, но иногда такое случается. Следует обращаться в WADA за комментарием по этому делу», — заявил он.
Тем временем прямо сейчас завершился второй период в матче 1/8 финала мужского хоккейного турнира между сборными США и Словакии — по его итогам американцы ведут со счетом 3:1 и уже одной ногой находятся в четвертьфинале. Впрочем, в существовании крепкого духа у словаков сомнений нет никаких — российская сборная подтвердит. А значит, может произойти здесь всякое.
К слову, совсем чуть-чуть продержался новый мировой рекорд в сумме в танцах на льду — буквально десять минут он просуществовал, после чего его сместило еще более внушительное достижение канадской пары.
Что же касается россиян, то они финишируют пятыми и 13-ми соотвественно.
Таким образом, становятся олимпийскими чемпионами Пхенчхана канадцы, французы — вторые! Бронза достается американскому дуэту Майя Сибутани / Алекс Сибутани!
А вот и баллы!
Вот это эмоции, вот это битва! Ярчайшее выступление канадцы сейчас продемонстрировали — хоть и можно в нем к чему-то придраться все-таки. Судьбу золота, вероятно, решат сотые балла.
Завершится олимпийский турнир в танцах на льду, конечно же, невероятными канадцами. Вирту и Мойр на льду. Смотрим.
Вне пьедестала в итоге остаются американцы — 187,69 балла у них в сумме. Боброва и Соловьев в свою очередь сегодня будут пятыми.
С одной стороны, качественно выступили представители США. С другой — на фоне танцевавших прямо до них французов смотрелось все это крайне средне. Не очень, вероятно, Мэдисон и Закари рады, что именно таким их стартовый номер оказался.
Предпоследними сегодня выступят американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью.
123.35; 205,28; два мировых рекорда. Особые комментарии тут не нужны.
Вау! Даже относительно инопланетного уровня французов этот прокат был просто невероятным. Лишь Вирту с Мойром с таким смогут бороться, конечно.
На экваторе сильнейшей разминки радовать южнокорейскую публику будут фантастические французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.
Эх, без медалей, похоже, остаются россияне — 114,86 и 192,59 балла получают американцы. Почти гарантирована им теперь бронза.
Очень сильный в техническом плане прокат получился у представителей США — крайне чисто все здесь было. Возможно, чуть не хватило здесь эмоций, однако решать это судьям.
Прямо сейчас на южнокорейском льду выступают американцы Майя Сибутани и Алекс Сибутани.
Остаются первыми россияне! 184,91 балла у итальянцев в сумме (108,34 за произвольный прокат). Расстроены они этим явно.
Кажется, что могли чуть лучше выступить итальянцы — были тут некоторые шероховатости, да и по эмоциям все-таки явно уступили они россиянам. Посмотрим, что скажут на это судьи.
На старте сильнейшей разминки выступит опытный итальянский дуэт Анна Каппеллини / Лука Ланотте.
На арене прямо сейчас заключительная разминка. Сверхсобранными выглядят все ее участники — это и понятно.
Хорошие оценки! 111,45 балла за прокат россияне получили! И в сумме у них теперь 186,92 балла — на данный момент они лидируют в турнире. Теперь остается лишь смотреть за выступлениями конкурентов. Есть у Екатерины и Дмитрия шансы на бронзу.
Молодцы, россияне! Можно выдохнуть! Попросту идеально по эмоциям выступили Боброва и Соловьев. Была здесь, конечно, и техника, но это и не главное — эмоции и эстетика, повторимся, были в их прокате просто эталонные. Ждем оценок.
А на льду Боброва и Соловьев. Болеем, переживаем, верим!
Это их личная трагедия, конечно — лишь 100,13 и 175,58 балла в сумме получила пара. Крайне грустный для американцев сюжет.
При этом показали характер представители США — и до падения они очень ярко выступали, и, что куда более важно, после оного не впали в уныние, очень сильно докатав свою программу.
Ничего себе... Падают на абсолютно ровном месте спортсмены — без вращения они вовсе остаются.
Следующими будут выступать Мэдисон Чок и Эван Бэйтс из США, вполне себе реальные претенденты на бронзу, а значит, прямые конкуренты Бобровой и Соловьева. Танцевать им предстоит под Джона Леннона.
А в танцах на льду в лидеры вырвались канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже — не самым идеальным у них получился произвольный прокат (107,65), однако по сумме у них все хорошо (181,98).
Пришли итоговые результаты из хафпайпа — победила там, как и ожидалось, канадка Кесси Шарп. Что касается Демидовой, то она в конце концов стала шестой — это очень и очень достойный результат, надо сказать.
Тем временем над Южной Кореей в очередной раз прозвучала Muse — поблагодарить за это нужно британскую пару Пенни Кумс / Николас Баклэнд. Много ошибок у дуэта было, однако судьи почему-то частично закрыли на это глаза, поставив спортсменам 101,96 балла за прокат. В сумме у них теперь 170,32 балла и промежуточное третье место.
«Хотелось ли большего? Всегда хочется... — продолжает Джонатан. — Так получилось, что мы здесь всего три дня. Но даже за такой срок получили просто море удовольствия. Удалось повидаться с нашими друзьями по фигурному катанию из разных стран. Плюс увиделся с приятелями из других видов спорта. В 2009 году мы проводили в Турции восстановительный сбор. Познакомился тогда с керлингисткой Галей Арсенькиной и хоккеистом Колей Прохоркиным. И здесь вдруг увиделись в столовой! Девять лет назад только мечтали о попадании на Олимпиаду, и вот теперь все мы здесь. Игры – настоящая сказка» .
Да, мощные баллы! 107,31 и 176,91 балла в сумме — конечно же, первые они теперь. Очень счастлива партнерша такому исходу.
Вернемся к канадцам и их танцу — крайне уверенным и эмоциональным получился прокат пары под нетленную мелодию. Огромное количество оригинальных ходов в их выступлении было, плюс все это чистым оказалось. Большие шансы у представителей Канады побить личный рекорд сейчас.
«Эмоций масса, буря восторга, — говорят всегда позитивные Тиффани и Джонатан после своего танца корреспонденту «Газеты.Ru». — Не обошлись, конечно, без ошибочек, но в общем и целом своим прокатом довольны. Мы старались на совесть, честно. Если суммировать обе программы, это наш самый лучший турнир. Произвольную мы откатали хорошо. Увы, сейчас посмотрели протокол и узнали, что у нас первый уровень за поддержку в элементе, который мы в принципе не сорвали. Хочется понять, почему. Все сделали правильно. В душе надеемся, что это технический сбой. Поэтому тренер звонит сейчас в Москву другим тренерам. Может, они что видели по телевизору. Ладно, все это мелочи. Главное, соревнования закончились, чему мы очень рады».
Открывают разминку канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье. За короткую программу они получили 69,6 балла. Под музыку из «Джеймса Бонда» они будут выступать.
На льду, к слову, уже третья разминка — в ее ходе, напомним, выступят и россияне Боброва и Соловьев. Последними, если быть точными.
Перенесемся ненадолго во фристайл, в котором в эти минуты проходит финал в хафпайпе — там среди прочих выступает 17-летняя россиянка Валерия Демидова. По итогам двух попыток они занимает очень достойное пятое место.
А вот и Тиффани с Джонатаном. К сожалению, едва ли окажутся они в итоге в десятке сегодня.
А тем временем у нас — пока еще не стартовала третья разминка — прямое включение из Южной Кореи: специальный корреспондент «Газеты.Ru» показывает, где будет проходить жеребьевка женского турнира одиночниц, в котором за золото сразятся россиянки Евгения Медведева и Алина Загитова. Состоятся соревнования 21 и 23 февраля.
Качественно откатали испанцы — лишь дорожка оказалась чуть подпорчена, в остальном же все было вполне себе на уровне. От судей они получают 101,40 балла (личный рекорд). В сумме (163,33) это промежуточное второе место. Рад тренер спортсменов Александр Жулин.
Закроют вторую разминку испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин, уроженец Кировской области. Конечно же, под «Дон Кихота».
Эх, обидно... 95,77 балла они от судей получили, в сумме у них 162,24 балла. Вторые россияне пока что.
Это было хорошо — по настроению особенно. Жаль лишь, что Джонатану не удался твизл — половину балла на этом точно россияне потеряли. Еще и за поддержку, видимо, снизят. Ждем оценок судей.
А вот сейчас внимание! На льду российская пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро. Болеем за ребят!
Не превзошли превосходно выступивших итальянцев и они, впрочем — 97,22 и 160,63 балла в сумме у японцев.
Продолжают вторую разминку японцы Кана Мурамото и Крис Рид.
Не самая оснащенная в техническом плане оказалась программа у представителей Польши, зато достаточно задорно это было. Что же касается итогов, то оценили прокат арбитры в 95,29 балла. В сумме (161,35) они сильно уступают итальянцам.
Следующими в бой вступают поляки Наталия Калишек и Максим Сподырев, танец которых начинается под достаточно примечательный кавер Young and Beautiful Ланы Дель Рей.
105,31 балла они получают за прокат — это близко к их личному рекорду. В сумме у дуэта 173,47 балла — и это, естественно, промежуточное первое место.
Превосходно откатались итальянцы — совсем другой уровень это был, если вспоминать о предыдущей разминке. И чувство музыки, и темп, и эмоции — все здесь было хорошо. Вправе пара рассчитывать на высокие оценки за свое выступление.
И откроют вторую разминку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, имеющие по итогам короткого танца 68,16 балла. Любопытно, что выступать сегодня они будут под ту же композицию, что и россияне Загорски и Гурейро — под Muse. Благо, что хотя бы не подряд на лед дуэтам предстоит выходить.
На этом завершается первая разминка, и на льду тут же появляются представители второй — в том числе и россияне Загорски и Гурейро.
Достаточно примечательный танец показали турки — любопытным был он по своему виду, однако прошел не без помарок. Судьи всю эту красоту оценили в 87,76 балла. В сумме у них теперь 147.18 балла — это четвертый промежуточный показатель.
Следующими выступают турки Алиса Агафонова и Алпер Учар. Танцевать они будут под характерные восточные мотивы — это должно быть крайне интересным.
Оценки у них, впрочем, не самые впечатляющие — лишь 86,52 балла за произвольный танец. В сумме представители Южной Кореи теперь имеют 147,74 балла и промежуточное третье место.
Красивый танец получился у пары — чувственно они катались, да и техника у дуэта была вполне себе достойная. Правда, чуть подпортил все партнер, несколько раз обидно ошибшийся. Посмотрим, что скажут судьи.
На очереди хозяева турнира — Юра Минь и Александр Гамелин. В коротком танце они заработали 61,22 балла.
Достаточно чувственный танец показали немцы, получив от арбитров 90,50 балла. Это, конечно, не их личный рекорд. однако результат для дуэта достойный. В сумме у них теперь 150,49 балла.
Сейчас же на льду немцы Кавита Лоренц и Панайотис Полизоакис, за свой короткий прокат заработавшие 59,99 балла.
Вернемся к фигурному катанию. Уже выступили в Южной Корее со своими произвольными программами две пары — французы Мари-Жад Лорьо / Ромен Ле Гак и словаки Люси Мысливецкова / Лукаш Челлеи. Получили от судей они соотвественно за свой танец 89,62 и 82,82 балла. В сумме у дуэтов теперь 149,59 и 142,57 балла соотвественно.
Также мы будем внимательно следить за развитием событий с обнародованием результатов вскрытия допинг-пробы B бронзового призера Олимпиады-2018 в керлинге россиянина Александра Крушельницкого. Станут известными они, как ожидается, еще до наступления утра по московскому времени.
В танцах на льду Россия, как уже было сказано, представлена двумя парами — Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро. На данный момент они занимают шестое и 13-ю позиции в турнире и сегодня выступят 15-и и девятыми соответственно. Лидируют же пока что канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр, в короткой программе установившие мировой рекорд.
Сегодня программа Олимпиады является достаточно насыщенной — как и всегда, впрочем. Подробно и доступно ознакомиться с ней мы сможете, если перейдете по приведенной ссылке. Мы же сразу переключаемся на произвольную программу в состязании танцевальных пар фигуристов — там Россию представляют два дуэта. И даже шансы на медали еще есть.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции десятого медального дня Олимпийских игр — 2018.