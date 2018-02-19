Онлайн-трансляция 11-го медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане

Новости Календарь Об Олимпиаде Хроника Хоккей
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
08чт 09пт 10сб 11вс 12пн 13вт 14ср 15чт 16пт 17сб 18вс 19пн 20вт 21ср 22чт 23пт 24сб 25вс
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Камиль Стох
3
Давид Кубаки
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
9:3
закончен
03:05
Канада Норвегия
6:9
закончен
03:05
Южная Корея Финляндия
9:4
закончен
03:05
Китай Швейцария
5:7
закончен
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:05
Финляндия Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
Южная Корея Китай
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:3
4:3
закончен
14:05
США Канада
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:6
4:6
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Сома Уно
2
Алексей Быченко
3
Патрик Чан
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Анди Нод
3
Морган Шилд
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Тарасова/Морозов
2
Дюамель/Рэдфорд
3
Савченко/Массо
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Александр Смышляев
3
Дмитрий Райхерд
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Закончен
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 3:8
3:8
закончен
02:35
США Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:9
4:9
закончен
02:35
Китай Канада
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:10
4:10
закончен
02:35
Россия Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 7:5
7:5
закончен
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 8:2
8:2
закончен
07:35
Китай Россия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
07:35
США Южная Корея
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 1:9
1:9
закончен
07:35
Швейцария Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:40
Закончен
1
Маркус Клевеланд
2
Карлос Гарсия Найт
3
Себастьен Тутан
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
Закончен
1
Шарлотт Калла
2
Марит Бьорген
3
Криста Пярмякоски
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Шандор Лю Шаолинь
2
Самуэль Жирар
3
Семен Елистратов
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Феликс Лох
3
Йоханнес Людвиг
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:44
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Яра ван Керкхоф
3
Бьянка Вальтер
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Карлейн Ахтеректе
2
Ирен Вюст
3
Антойнетте де Йонг
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Марте Олсбу
3
Вероника Виткова
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 14:21
Закончен
1
Семен Елистратов
2
Шарль Амьен
3
Си Юра
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 14:52
Закончен
1
Южная Корея
2
Канада
3
Венгрия
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 14:55
Закончен
1
Феликс Лох
2
Крис Мэздзер
3
Роман Репилов
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 15:22
Закончен
1
Лим Хе Джун
2
Шинки Кнегт
3
Семен Елистратов
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
03:05
Норвегия Финляндия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:6
7:6
закончен
03:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:2
7:2
закончен
03:05
Южная Корея Россия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:05
Россия Канада
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 2:8
2:8
закончен
14:05
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Норвегия США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 3:10
3:10
закончен
14:05
Финляндия Китай
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:10
5:10
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Япония Швеция
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 1:2
1:2
закончен
15:10
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 8:0
8:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
М.Сибутани/А.Сибутани
3
Боброва/Соловьёв
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Редмонд Джерард
2
Максенс Парро
3
Марк Макморрис
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Евгения Медведева
2
Каролина Костнер
3
Кейтлин Осмонд
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Юка Фудзимори
3
Зои Садовски-Синнотт
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 07:40
Закончен
1
Дюамель / Рэдфорд
2
Маркей / Готарек
3
Забияко / Энберт
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
Закончен
1
Симен Хегстад Крюгер
2
Мартин Йонсруд Сундбю
3
Ханс Кристер Холунд
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
Закончен
1
Свен Крамер
2
Тед-Ян Блумен
3
Сверре Лунде Педерсен
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Тесс Джонсон
2
Екатерина Столярова
3
Джакара Энтони
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:00
Закончен
1
Крис Мэздзер
2
Феликс Лох
3
Доминик Фишналлер
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Арнд Пайффер
2
Михал Крчмарж
3
Доминик Виндиш
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Жюстин Дюфур-Лапуант
2
Джелин Кауф
3
Китон Маккарго
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Анди Нод
2
Бриттени Кокс
3
Перрин Лаффон
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:45
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Крис Мэздзер
3
Йоханнес Людвиг
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Жюстин Дюфур-Лапуант
3
Юлия Галышева
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 3:9
3:9
закончен
03:05
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швейцария Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 9:8
9:8
закончен
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 8:3
8:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 1:3
1:3
закончен
15:10
Канада Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 5:0
5:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Патрик Чан
2
Михаил Коляда
3
Адам Риппон
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 05:10
Закончен
1
Алина Загитова
2
Мирай Нагасу
3
Габриэль Дэйлман
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 05:15
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Лори Блуин
3
Энни Рукаярви
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 06:20
Закончен
1
Вирту / Мойр
2
Сибутани / Сибутани
3
Боброва / Соловьев
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:06
Закончен
1
Канада
2
Россия
3
США
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Харуна Мацумото
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Анастасия Кузьмина
3
Анаис Бескон
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Чжэй Ву Чой
2
Виньяр Слоттен
3
Кэйси Андринга
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Алекс Гоф
3
Татьяна Хюфнер
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
Закончен
1
Мартен Фуркад
2
Себастиан Самуэльссон
3
Бенедикт Долль
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Сё Эндо
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:15
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Даяна Айтбергер
3
Алекс Гоф
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
Закончен
1
Ирен Вюст
2
Михо Такаги
3
Маррит Ленстра
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Даити Хара
2
Микаэль Кингсбери
3
Кэйси Андринга
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
Закончен
1
Марен Лундбю
2
Катарина Альтаус
3
Сара Таканаси
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Канада Норвегия
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:4
8:4
закончен
14:05
Россия Швейцария
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 5:7
5:7
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 3:1
3:1
закончен
15:10
Швеция Южная Корея
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:0
8:0
закончен
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Ариэл Голд
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Закончен
1
Томас Дрессен
2
Аксель Лунд Свиндаль
3
Маттиас Майер
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Закончен
1
Шон Уайт
2
Скотти Джеймс
3
Аюми Хирано
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Алексис Пинтюро
3
Виктор Мюффа-Жанде
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
Закончен
1
Стина Нильссон
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Криста Пярмякоски
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:05
Закончен
1
Ристоматти Хакола
2
Йоханнес Хесфлот Клебо
3
Александр Большунов
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Фань Кэсинь
3
Хань Юй Тун
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:26
Закончен
1
Самуэль Жирар
2
Семен Елистратов
3
Кейта Ватанабэ
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Татьяна Хюфнер
3
Алекс Гоф
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Юлия Белорукова
2
Хейди Венг
3
Сэйди Бьорнсен
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Кьелд Нёйс
2
Патрик Руст
3
Мин Сок Ким
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:11
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Арианна Фонтана
3
Софья Просвирнова
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:31
Закончен
1
Александр Большунов
2
Ристоматти Хакола
3
Ийво Нисканен
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 14:32
Закончен
1
Южная Корея
2
Венгрия
3
США
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:00
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Даяна Айтбергер
3
Алекс Гоф
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 15:01
Закончен
1
Юлия Белорукова
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Джессика Диггинс
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 15:07
Закончен
1
Арианна Фонтана
2
Яра ван Керкхоф
3
Ким Бутен
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 15:12
Закончен
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
2
Федерико Пеллегрино
3
Александр Большунов
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:25
Закончен
1
Стина Нильссон
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Юлия Белорукова
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:38
Закончен
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
2
Федерико Пеллегрино
3
Александр Большунов
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/13/a_11647711.shtml 8:4
8:4
закончен
Керлинг
Микст. Финал
14:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/12/a_11647687.shtml 10:3
10:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
/sport/2018/02/12/a_11647687.shtml 4:1
4:1
закончен
15:10
США Россия
5:0
5:0
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Словакия Россия
3:2
закончен
закончен
США Словения
2:3 (ОТ)
закончен
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Суй/Цун
2
Тарасова/Морозов
3
Дюамель/Рэдфорд
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Закончен
1
Шон Уайт
2
Скотти Джеймс
3
Чейз Джоси
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:30
Закончен
1
Франц-Йозеф Рерль
2
Ярль Магнус Рийбер
3
Акито Ватабе
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 12:00
Закончен
1
Эрик Френцель
2
Акито Ватабе
3
Лукас Клапфер
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
Закончен
1
Йорин Тер Морс
2
Нао Кодайра
3
Михо Такаги
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Вендль / Арльт
2
Пенц / Фишлер
3
Эггерт / Бенекен
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Вендль / Арльт
2
Пенц / Фишлер
3
Эггерт / Бенекен
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:9
5:9
закончен
03:05
Канада Италия
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:3
5:3
закончен
03:05
Южная Корея США
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 7:11
7:11
закончен
03:05
Швейцария Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 10:5
10:5
закончен
08:05
Россия Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 3:10
3:10
закончен
08:05
Дания Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 3:9
3:9
закончен
08:05
Швейцария Китай
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 2:7
2:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Южная Корея Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 2:7
2:7
закончен
14:05
Швейцария Италия
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 4:7
4:7
закончен
14:05
Норвегия Япония
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 4:6
4:6
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 1:2
1:2
закончен
10:40
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 1:4
1:4
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Финляндия Германия
5:2
закончен
закончен
Норвегия Швеция
0:4
закончен
закончен
Чехия Южная Корея
2:1
закончен
закончен
Швейцария Канада
1:5
закончен
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Мануэла Мельгг
2
Микаэла Шиффрин
3
Федерика Бриньоне
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Никита Трегубов
3
Аксель Юнг
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
Закончен
1
Савченко/Массо
2
Суй/Цун
3
Дюамель/Рэдфорд
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
Закончен
1
Пьер Вольтье
2
Омар Визинтин
3
Рехино Эрнандес
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Закончен
1
Аксель Лунд Свиндаль
2
Кьетил Янсруд
3
Бит Фойц
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Мартинс Дукурс
3
Доминик Парсонс
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
Закончен
1
Николай Олюнин
2
Алекс Пуллин
3
Мишель Годино
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Закончен
1
Микаэла Шиффрин
2
Рагнхильд Мовинкель
3
Федерика Бриньоне
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
Закончен
1
Николай Олюнин
2
Алекс Пуллин
3
Кэмерон Болтон
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
Закончен
1
Алекс Пуллин
2
Джаррид Хьюз
3
Пьер Вольтье
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
Закончен
1
Пьер Вольтье
2
Джаррид Хьюз
3
Рехино Эрнандес
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
Закончен
1
Рагниль Хага
2
Шарлотт Калла
3
Марит Бьорген
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 11:15
Закончен
1
Ханна Эберг
2
Анастасия Кузьмина
3
Лаура Дальмайер
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Закончен
1
Александра Орлова
2
Анна Гуськова
3
Мэнтао Сюй
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Тед-Ян Блумен
2
Йоррит Бергсма
3
Никола Тумолеро
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:20
Закончен
1
Йоханнес Бё
2
Яков Фак
3
Доминик Ландертингер
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Закончен
1
Алла Цупер
2
Фаньюй Кун
3
Лора Пил
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
Закончен
1
Германия
2
Канада
3
Австрия
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:8
6:8
закончен
03:05
Дания Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:8
5:8
закончен
03:05
Китай Россия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Великобритания США
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 4:7
4:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 9:10
9:10
закончен
08:05
Норвегия Канада
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 4:7
4:7
закончен
08:05
Великобритания Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:5
6:5
закончен
08:05
Дания Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 7:9
7:9
закончен
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Канада Швеция
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
США Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:6
5:6
закончен
14:05
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:7
5:7
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 1:2
1:2
закончен
10:40
Россия Финляндия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 1:5
1:5
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
США Словакия
2:1
закончен
закончен
Россия Словения
8:2
закончен
закончен
Финляндия Норвегия
5:1
закончен
закончен
Швеция Германия
1:0
закончен
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Мартинс Дукурс
3
Доминик Парсонс
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Венди Холденер
2
Фрида Хансдоттер
3
Анна Свенн-Ларссон
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Юдзуру Ханю
2
Хавьер Фернандес
3
Сома Уно
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Зои Бергерманн
2
Кристина Пауль
3
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
Закончен
1
Маттиас Майер
2
Бит Фойц
3
Кьетил Янсруд
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:15
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Никита Трегубов
3
Доминик Парсонс
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
Закончен
1
Хлоэ Треспёш
2
Кристина Пауль
3
Раффаэлла Брутто
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
Закончен
1
Микела Мойоли
2
Хлоэ Треспёш
3
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
Закончен
1
Микела Мойоли
2
Жулия Перейра де Соуза Мабило
3
Ева Самкова
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:15
Закончен
1
Фрида Хансдоттер
2
Венди Холденер
3
Катарина Галльхубер
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
Закончен
1
Дарио Колонья
2
Симен Хегстад Крюгер
3
Денис Спицов
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Закончен
1
Анна Гуськова
2
Мэнтао Сюй
3
Алла Цупер
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Эсме Виссер
2
Мартина Сабликова
3
Наталья Воронина
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Элизабет Ярнолд
2
Жаклин Леллинг
3
Янина Флок
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Закончен
1
Фаньюй Кун
2
Синь Чжан
3
Лора Пил
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:52
Закончен
1
Анна Гуськова
2
Синь Чжан
3
Фаньюй Кун
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Жаклин Леллинг
2
Янина Флок
3
Элизабет Ярнолд
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Роберт Юханссон
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Рею Кобаяси
Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 4:6
4:6
закончен
03:05
Норвегия Южная Корея
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швеция США
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 10:4
10:4
закончен
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 9:8
9:8
закончен
08:05
Южная Корея Швейцария
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:5
7:5
закончен
08:05
Швеция Россия
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:4
5:4
закончен
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:6
5:6
закончен
14:05
Швеция Великобритания
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 8:6
8:6
закончен
14:05
Дания США
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:9
5:9
закончен
14:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:6
7:6
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Канада Чехия
2:3 (Б)
закончен
закончен
Южная Корея Швейцария
0:8
закончен
закончен
Россия США
4:0
закончен
закончен
Словения Словакия
3:2 (Б)
закончен
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Юдзуру Ханю
2
Сома Уно
3
Хавьер Фернандес
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Эмма Дальстрём
2
Тириль Шостад Кристиансен
3
Юханне Килли
Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
Закончен
1
Эстер Ледецка
2
Анна Файт
3
Тина Вайратер
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Закончен
1
Сара Хеффлин
2
Матильда Гремо
3
Изабель Аткин
Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
Закончен
1
Норвегия
2
Швеция
3
Россия
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Петра Ясапати
3
Цзинь Юй Ли
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Ким А Лан
2
Ким Бутен
3
Хань Юй Тун
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Цзинь Юй Ли
3
Ким Бутен
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Семён Елистратов
2
Риосукэ Сакадзумэ
3
Джон-Хенри Крюгер
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Лим Хё Джун
2
Шандор Лю Шаолинь
3
Юрий Конфортола
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Самуэль Жирар
2
Джон-Хенри Крюгер
3
Со И Ра
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Закончен
1
Джонатон Лиллис
2
Ци Гуанпу
3
Цзя Цзунъян
Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Анастасия Кузьмина
2
Дарья Домрачева
3
Тирил Экхофф
Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Янина Флок
2
Элизабет Ярнолд
3
Жаклин Леллинг
Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Закончен
1
Илья Буров
2
Дэвид Моррис
3
Димитри Ислер
Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Элизабет Ярнолд
2
Жаклин Леллинг
3
Лора Дис
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
Закончен
1
Камиль Стох
2
Андреас Веллингер
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:8
7:8
закончен
03:05
Россия США
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Япония Китай
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Дания Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 11:5
11:5
закончен
08:05
Швейцария Норвегия
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:5
7:5
закончен
08:05
Канада Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 2:5
2:5
закончен
08:05
Япония Италия
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:5
6:5
закончен
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 5:10
5:10
закончен
14:05
Китай Дания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 10:7
10:7
закончен
14:05
Южная Корея Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:4
7:4
закончен
14:05
США Канада
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 3:11
3:11
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Россия Швейцария
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:2
6:2
закончен
10:40
Финляндия Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:2
7:2
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Германия Норвегия
2:1 (Б)
закончен
закончен
Чехия Швейцария
4:1
закончен
закончен
Канада Южная Корея
4:0
закончен
закончен
Швеция Финляндия
3:1
закончен
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Оскар Вестер
2
Андри Рагеттли
3
Николас Гэппер
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Алексис Пентюро
3
Лейф Кристиан Хауген
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
Закончен
1
Эйстейн Бротен
2
Николас Гэппер
3
Алекс Болье-Маршан
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Хенрик Кристофферсен
3
Алексис Пинтюро
Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
Закончен
1
Норвегия
2
Россия
3
Франция
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Закончен
1
Ци Гуанпу
2
Павел Кротов
3
Александр Абраменко
Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Нао Кодайра
2
Ли Сан Хва
3
Каролина Эрбанова
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Южная Корея
2
Нидерланды
3
Норвегия
Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:05
Закончен
1
Мелбардис/Стренга
2
Криппс/Копач
3
Вальтер/Позер
Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Мартен Фуркад
2
Симон Шемпп
3
Эмиль Хегле Свендсен
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Закончен
1
Цзя Цзунян
2
Оливье Рошон
3
Станислав Гладченко
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
Закончен
1
Александр Абраменко
2
Цзя Цзунян
3
Илья Буров
Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
Закончен
1
Вальтер/Позер
2
Криппс/Копач
3
Лохнер/Вебер
Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 10:8
10:8
закончен
03:05
США Япония
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 2:8
2:8
закончен
03:05
Швейцария Канада
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 8:6
8:6
закончен
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 6:8
6:8
закончен
08:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 10:8
10:8
закончен
08:05
Китай Южная Корея
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 5:12
5:12
закончен
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 11:4
11:4
закончен
14:05
Дания Южная Корея
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 9:8
9:8
закончен
14:05
Италия Великобритания
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
США Норвегия
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 5:8
5:8
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Швейцария Корея
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 2:0
2:0
закончен
10:40
Швеция Япония
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 1:2
1:2
закончен
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Закончен
1
Анна Гассер
2
Юка Фудзимори
3
Рейра Ивабути
Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
Пападакис/Сизерон
3
Хуббелл/Донохью
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
Закончен
1
Кэсси Шарп
2
Мари Мартино
3
Брита Сигурни
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Нидерланды
2
Япония
3
Канада
Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
Закончен
1
Криппс/Копач
2
Фридрих/Маргис
3
Лохнер/Вебер
Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:53
Закончен
1
Ховард Лорентсен
2
Мин Кю Ча
3
Тинъюй Го
Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 15:30
Закончен
1
Норвегия
2
Германия
3
Польша
Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Закончен
1
Криппс/Копач
2
Фридрих/Маргис
3
Мелбардис/Стренга
Два экипажа показали одинаковый результат и завоевали золото - Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) и Джастин Криппс / Александр Копач (Канада)
Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 7:6
7:6
закончен
03:05
Япония Канада
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 3:8
3:8
закончен
03:05
Швеция Южная Корея
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Россия Швейцария
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 2:11
2:11
закончен
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 6:8
6:8
закончен
08:05
Швеция Швейцария
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 3:10
3:10
закончен
08:05
США Канада
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 9:7
9:7
закончен
08:05
Великобритания Дания
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 7:6
7:6
закончен
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 8:7
8:7
закончен
14:05
Дания Россия
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Китай США
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 4:10
4:10
закончен
14:05
Япония Швеция
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 5:4
5:4
закончен
Хоккей
Женщины
07:10
США Финляндия
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 5:0
5:0
закончен
15:10
Канада Россия
5:0
5:0
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
США Словакия
5:1
закончен
перерыв
Словения Норвегия
1:0
online
15:10
Швейцария Германия
–:–
скоро
15:10
Финляндия Южная Корея
–:–
скоро
Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
Пападакис/Сизерон
3
М.Сибутани/А.Сибутани
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Закончен
1
Кэсси Шарп
2
Мари Мартино
3
Брита Сигурни
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Закончен
1
Аарон Бланк
2
Алекс Феррейра
3
Торин Ятер-Уоллес
Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
Скоро
Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
Скоро
Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 10:3
10:3
закончен
03:05
Япония Канада
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 4:8
4:8
закончен
03:05
Южная Корея Швейцария
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 8:7
8:7
закончен
03:05
Италия Швеция
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 3:7
3:7
закончен
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 5:7
5:7
закончен
08:05
США Южная Корея
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 6:9
6:9
закончен
08:05
Великобритания Япония
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 8:6
8:6
закончен
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
–:–
скоро
14:05
Норвегия Италия
–:–
скоро
14:05
Япония Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Корея
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 5:1
5:1
закончен
10:40
Швейцария Япония
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml —:—
—:—
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Чехия США
–:–
скоро
10:40
Россия WQP3
–:–
скоро
15:10
Швеция WQP1
–:–
скоро
15:10
Канада WQP2
–:–
скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 20:22
Скоро
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
–:–
скоро
03:05
Швеция Китай
–:–
скоро
03:05
Швейцария Дания
–:–
скоро
03:05
Канада Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания США
–:–
скоро
08:05
Швеция Норвегия
–:–
скоро
08:05
Южная Корея Япония
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
–:–
скоро
14:05
Швейцария Япония
–:–
скоро
14:05
Россия Канада
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Россия Финляндия
–:–
скоро
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:27
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
Скоро
Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Женщины. Финал
07:10
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
00:00
SF1 | 1/2 финала
–:–
скоро
00:00
SF2 | 1/2 финала
–:–
скоро
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
15:10
F3 | За 3-е место
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 06:58
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 07:04
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
Начало в 08:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Керлинг
Мужчины. Финал
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. За 3-е место
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
07:10
F1 | Финал
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Масс-старт 30 км
Начало в 09:15
Скоро
Церемония закрытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Скоро
Хоккей
Женщины
03:05
Канада США
–:–
скоро
Полное расписание

Пхенчхан-2018. Америка требует отстранения российского хоккеиста. LIVE

Онлайн-трансляция 11-го медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане

, ,
Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали пятыми в танцах на льду на Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане. Тем временем американские СМИ потребовали отстранить от Олимпиады российского хоккеиста Вячеслава Войнова за обвинения в домашнем насилии, предъявленные ему в 2014 году. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию одиннадцатого медального дня Игр.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
11:27

Неожиданные известия из мира биатлона: три российских спортсменки, обвиненные Международным олимпийским комитетом (МОК) в употреблении допинга и пожизненно отстраненные от Олимпиад, Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина подадут в суд на информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Об этом сообщила газета The New York Times.

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков

11:22

К слову о хоккее: защитник сборной России Владислав Гавриков рассказал о том, как допинг-офицеры неожиданно пришли к нему для забора проб. «Меня во второй день в Канныне подняли в семь утра, чтобы сдать допинг-пробу. Но ничего страшного в этом нет. Это не мешает тренировкам, а сдавать тесты на допинг — наша обязанность. Мы все это знаем.

На чемпионатах мира пробы обычно берут после игр, и в семь утра не приходят. У меня, по крайней мере, такого не было», — цитирует хоккеиста «СЭ».

Защитник сборной России по хоккею Владислав Гавриков

11:17

Хоккей. Словенцы открыли счет уже на седьмой минуте матча. Ян Урбас с передачи Яна Муршака поразил ворота Норвегии. Неужели России придется играть со Словенией?

11:16

Французская фигуристка Габриэлла Пападакис, завоевавшая серебро в паре с Гийомом Сизероном, поделилась впечатлениями от своего выступления.

«Мы понимали, что выиграть золото реально, и очень этого хотели. Мы сделали все, что могли, и жалеть нам не о чем. Я чувствую, что расплачусь, если вы просто скажете, что собака вашей бабушки умерла. Я испытываю так много эмоций сейчас. Думаю, у нас будет немало времени, чтобы всё осознать и прочувствовать», — передает слова Пападакис Олимпийский канал.

Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция)

11:13

Заседание CAS по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого предварительно назначено на четверг, 22 февраля. Об этом сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

«Сегодня мы практически полным составом Федерации керлинга России вылетаем в Пхенчхан на заседание CAS, которое предварительно назначено на четверг, — передает слова Свищева ТАСС. — Но я не исключаю, что оно может пройти и завтра, поэтому мы хотим прилететь в Пхенчхан заранее».

Депутат Дмитрий Свищев

10:52

Теперь пару слов о проходящих сейчас и предстоящих соревнованиях. Помимо мужского матча Словения — Норвегия в хоккее идет и женское противостояние: Швейцария в матче за пятое место переигрывает японок — 1:0. Уже в час дня начнутся предварительные забеги в шорт-треке: женщины побегут на 1000 метров, мужчины — на 500. Вишенкой на торте станут финалы женской эстафеты на 3000 метров, правда, наша команда здесь попала только в финал В.

В мужском керлинге в 14:05 стартуют еще три матча: Швейцария — США, Норвегия — Италия и Дания — Япония.

В 14:15 стартует смешанная эстафета в биатлоне, в которой будет участвовать и российская сборная.

В 14:50 пройдут квалификационные заезды в женском бобслее.

В 15:10 начнутся два хоккейных матча в 1/8 финала мужского турнира: Финляндия — Корея и Швейцария — Германия.

В 15:45 медали разыграют двоеборцы, и на этом основная программа дня в сущности завершится..

Российская биатлонистка Татьяна Акимова на Олимпийских играх в Пхенчхане

10:50

В женском керлинге китаянки только что победили Канаду — 7:5, Корея взяла верх над американками — 9:6, а Великобритания справилась с Японией — 8:6.

10:46

Стартовала встреча Словении и Норвегии! Скоро Россия узнает своего соперника по четвертьфиналу.

10:43

Российский фристайлист Павел Чупа занял 24 место в ски-хайфпайпе и не смог выйти в решающую стадию соревнований. Медали в этой дисциплине будут разыграны 22 февраля.

10:40

Не только россиян ловят на допинге. CAS сообщает, что нападающий сборной Словении Жига Еглич сдал положительный допинг-тест на Играх. Хоккеист «Нефтехимика» будет вынужден пропустить оставшуюся часть Олимпиады. Такие вот неприятные известия прямо перед матчем Словении с норвежцами.

Сборная Словении по хоккею

10:39

Легендарный биатлонист и экс-глава СБР Александр Тихонов, комментируя выступление российских лыжников на Олимпиаде, заявил, что в биатлоне назрели перемены.

«Хочу еще раз поздравить с успешным выступлением российскую лыжную команду — с серебром в мужской эстафете и бронзой в женской. На фоне этого результаты в биатлоне выглядят жалко, но логично. Девять лет биатлон разваливается и никаких решений не принимается. Никто не обращает ни на что внимания. В биатлоне надо разбираться сейчас, а не ждать конференций и начинать сезон с новым коллективом», — написал Тихонов на своём официальном сайте.

Четырехкратный олимпийский чемпион, экс-глава СБР Александр Тихонов

10:30

Стало известно, что слушания в CAS по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого 20 февраля не состоятся. Об этом сообщил журналист AP Джеймс Эллингворт.

10:26

Екатерина Боброва в свою очередь подчеркнула, что никакого особого давления со стороны допинг-офицеров россияне на Играх не ощущают.

«Пробы забирали абсолютно у всех. Просто за русскими сейчас такое внимание, что как только к нам приходят, все сразу начинают искать предвзятость. Но тут и турка, и испанца, и итальянца проверяли. Нормально. Кстати, им также сорвали тренировки», — заметила Боброва.

Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

10:24

Тем временем появились комментарии российских танцоров на льду. Дмитрий Соловьев заявил, что пара сделала все, что могла, для завоевания медалей.

«Мы отдали все свои силы, — подтвердил Соловьев. — Еще в начале сезона пообещал себе, что положу на алтарь успеха все здоровье, буду готовиться так, как только могу. В случае завоевания медали очень хотелось подтвердить самому себе: мы работали на максимуме и не покладая рук, нигде не схалявили и не поддались своим чувствам. В общем, сделали все, что могли.

Нисколько не сожалеем о том, что сейчас мы не в призовой тройке. Хотя это ужасно обидно, конечно, поскольку каждый спортсмен работает для того, чтобы занимать самые высокие места».

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

10:22

Напомним, что очень скоро, в 10:40 мск, стартует важный для россиян матч 1/8 финала в мужском хоккейном турнире — Словения — Норвегия. Победитель этой дуэли станет соперником сборной России по четвертьфиналу Игр.

10:20

У ОКР тоже пока нет данных по допинг-пробе В керлингиста Крушельницкого. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ, вице-президент ОКР Игорь Левитин. «Мы ждем. Последней информации по пробепока нет, когда она будет — будет понятно. Конечно, очень жаль, что это произошло. Теперь федерации необходимо будет разобраться, как это могло произойти», — заявил Левитин.

10:15

Федерация хоккея России в Твиттере призвала фанатов не обращать внимания не провокации в СМИ, явно имея в виду «кампанию», развернутую против Войнова. «Благодарим всех болельщиков и СМИ за поддержку сборной на Олимпийских играх и призываем не подхватывать провокационные темы. Все наши игроки продолжают планомерную подготовку к четвертьфиналу, а пресс-служба готова отвечать на все вопросы о жизни команды».

10:10

При этом журналисты Los Angeles Times уверяют, что испытательный срок Войнова, по решению американского суда, остается в силе до июля 2018 года.

10:05

В американских СМИ также появился ответ Международного олимпийского комитета на вопрос о том, почему Войнова допустили до участия в Играх. «Олимпийский комитет России заверил нас, что в отношении Войнова никогда не выносилось никакого постановления суда, которое бы помешало ему выступать на международных соревнованиях на тех же правах, что и другие спортсмены.

Также было подчеркнуто, что постановление суда, вынесенное в отношении господина Войнова в США, было полностью выполнено», — заявили в МОК.

10:00

В американской газете Los Angeles Times появилась статья о хоккеисте Войнове, которого СМИ США требуют отстранить от Олимпиады.

В материале напомнили, что в 2014 году хоккеист, выступавший тогда за клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», получил обвинения в домашнем насилии над женой. Спортсмен отказался оспаривать обвинение и провел два месяца за решеткой.

После этого ему было запрещено выступать в НХЛ.

09:55

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали проход России под своим флагом на церемонии закрытия Олимпиады.

«Не постыдно ли это, что в закрытии Олимпиады примет участие российская делегация? Мы уже неоднократно объясняли, почему мы выбрали такой путь. Спортсмены из России должны получить шанс участия в Олимпийских играх, — заявил представитель МОК Марк Адамс. — Они в них приняли участие, доказали, что они чистые.

Мы прошли почти все этапы этого процесса, и если в конце Игр все будет соответствовать требованиям, российские спортсмены смогут принять участие в церемонии под своим флагом. Будет ли это бросать тень на церемонию? Мое мнение: нет. В любом случае, это будет грандиозное событие».

Олимпийские атлеты из России на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, 9 февраля 2018 года

09:50

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался недоволен оценками, которые поставили судьи из России, Китая и Швейцарии белорусскому фристайлисту Антону Кушниру.

«Кушнир прыгает без ошибок. Железобетонный мужик. Они поняли, что это не просто финалист, это опять чемпион Олимпийских игр. Принято решение. Кем? Прежде всего, судьями. Все они протащили в финал своих спортсменов.

Они понимали: пусти Антона в финал — труба. И опять белорусы два золота, как и на прошлой Олимпиаде, могут завоевать», — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Глава Белоруссии пообещал «растрясти сонное политизированное царство», если Международный олимпийский комитет не примет правильного решения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время товарищеского матча в Сочи, 2014 год

09:45

Помните, американский журналист потребовал отстранить российского хоккеиста Вячеслава Войнова от Олимпиады за домашнее насилие? Федерация хоккея России (ФХР) отреагировала на это заявление в своем твиттере.

«Войнов имеет право участвовать во всех международных турнирах. Войнов и его жена живут вместе в счастливом браке. Мы просим СМИ уважать частную жизнь спортсмена и немедленно прекратить спекуляции по этому вопросу», — гласит заявление ФХР.

09:40

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что Россия должна добиться олимпийской медали в танцах на льду на следующих Играх.

«Я считаю, что Боброва и Соловьев сделали на этих Играх максимум того, что могли. И мы их с этим поздравляем. Дебютанты Олимпийских игр Загорски и Гурейро молодцы, но сегодня им не удалась поддержка.

Мы будем работать над тем, чтобы к следующим Играм у нас обязательно была медаль в танцах. У нас есть профессиональные тренеры и замечательные спортсмены, которые позволяют на это рассчитывать», — заявил Горшков.

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

09:35

Чупа объяснил свое 24-е место нервами.

«Сегодня в квалификации мне помешали техника, нервы. Возможно, я перегорел сегодня, не дотерпел с вылетом, не хватило сил. Если бы я чисто выполнил все свои трюки, я мог бы выйти в финал. В десятку лучших возможно было попасть», — отметил спортсмен.

09:30

Сам Чупа оценил свое выступление критически.

«Очень позитивные впечатления от Олимпийских игр, комфортные условия для выступления. Но так как я не смог выступить нормально, то настроение сейчас так себе. Утром перед стартом я не волновался, спал как обычно. Я долго шел к этой Олимпиаде.

У меня была мечта – выступить на Олимпиаде и не облажаться. Но я не смог показать нормальный результат. Надеюсь, на следующих Олимпийских играх у меня все получится», — приводит слова Чупы «Р-Спорт».

09:20

Новости фристайла: россиянин Павел Чупа, к сожалению, не квалифицировался хафпайпа на Олимпиаде.

Лучшим результатом Чупы стал 46,80 балла, с которым он занял 24-е место из 27-ми, а надо было попасть в том-12.

Финал состоится 22 февраля.

09:15

Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет рассматривать дело подозреваемого в допинге россиянина Крушельницкого сегодня, 20 февраля, как об этом сообщалось ранее.

«На сегодня слушания не запланированы. В ближайшее время мы сообщим на официальном сайте, когда могут пройти слушания», — приводит ТАСС заявление представителя суда.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне

09:10

Снова к фигурному катанию: тренер пары Боброва / Соловьев Александр Жулин прокомментировал завершение работы с этими фигуристами.

«Подводя итог нашего сотрудничества, могу сказать — было настоящим удовольствием работать с ними, это просто замечательные люди, опытные спортсмены.

Вряд ли я могу повлиять на их решение сделать паузу и уж тем более на их решение вернуться на лед. Это они должны решать сами.

Я очень горжусь ими и их выступлением здесь, в Пхенчхане. Они безошибочно прокатали свои программы и на командном, и на индивидуальном турнирах, в отличие от американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донахью, ставших четвертыми в индивидуальном турнире с грязным катанием, без вращения.

Наши ребята выглядели просто замечательно, и это дорогого стоит», — отметил специалист.

Александру Жулину работа в шоу помогает в спорте

09:05

Российская фристайлистка Валерия Демидова поделилась впечатлениями от выступления в финале олимпийских соревнований по хафпайпу.

«Для меня это был хороший результат, я выступила сегодня лучше, чем в квалификации (девятое место -- «Газета.Ru»). Но нет предела для совершенства. Тем не менее я считаю, что выступила здесь очень хорошо. Но если могла бы подняться еще выше, то было бы еще круче», — цитирует спортсменку ТАСС.

Валерия Демидова

09:00

По поводу пробы B российского керлингиста Крушельницкого, подозреваемого в употреблении допинга, все еще нет известий, хотя они должны были появиться сегодня, 20 февраля, утром по южнокорейскому времени (сейчас там уже три часа дня).

Этот факт прокомментировал пресс-атташе сборной России Константин Выборнов.

«Новой информации на данный момент по результатам вскрытия пробы B нет, штаб нашей команды ожидает, как и все, официальных сообщений», – цитирует его «Р-Спорт».

Российские спортсмены Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий во время матча за третье место турнира по керлингу Россия – Норвегия на соревнованиях в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх в Пхенчане, 13 февраля 2018 года

08:55

А в мужском хоккее тем временем сборная США одолела словаков со счетом 5:1 в дополнительном квалификационном раунде и пробилась в четвертьфинал Олимпиады, где встретится с чехами. Матч 1/4 финала состоится 21 февраля.

Игроки сборной США и ассистент главного тренера Крис Челиос (слева на втором плане)

08:50

Немного женского хоккея: объединенная команда двух Корей уступила шведкам со счетом 1:6 и заняла последнее место на Олимпийских играх.

в матче за седьмое место на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Таким образом, сборная Корей, в которой 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 — из КНДР, проиграла все пять матчей на Олимпиаде.

08:45

Неожиданные новости из сноуборда. Финальные соревнования в дисциплине биг-эйр среди женщин на Олимпиаде состоятся на день раньше — они были перенесены с 23 на 22 февраля.

Отмечается, что причиной данного решения стали опасения организаторов за безопасность спортсменов и зрителей из-за сильного ветра.

К сожалению, представительница России Софья Федорова в решающую стадию турнира выйти не смогла.

Российская сноубордистка Софья Федорова в квалификации соревнований по биг-эйру на Олимпийских играх -- 2018

08:40

Немного отойдем от новостей фигурного катания. В лыжном хафпайпе завершилась первая попытка квалификации, по итогам которой российский фристайлист Павел Чупа стал, к сожалению, только 18-м с результатом 46,80.

Но в данный момент идет вторая попытка! Чупе надо постараться войти в топ-12 — в этом случае он пройдет в финал.

08:35

Стало известно, под какими номерами будут выступать российские фигуристки Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова в короткой программе одиночниц.

Медведева начнет первой в группе фаворитов под 25 номером. Загитова выступит 28-й, а Мария Сотскова завершит короткую программу 30-й.

Начало соревнований — 21 февраля в 4:00 по московскому времени.

Фигуристка Евгения Медведева, тренер Этери Тутберидзе и фигуристка Алина Загитова на проводах фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой

08:30

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказала мнение по поводу итогового пятого места Бобровой и Соловьева в танцах на льду на Олимпиаде-2018, а также оценила обладателей золотых и серебряных наград.

«Мне жаль наших ребят. Короткий танец у них неважный, его надо было менять еще в сентябре. Канадцы и французы? Они небожители — нужно четыре золотые медали давать. Видно было, что Тесса Вирту каждым шагом отдает все на завоевание золота. Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, не считая ее вчерашнего раздевания, тоже прекрасно выступили», — заявила Тарасова.

2016 год. Татьяна Тарасова на пресс-конференции, посвященной старту социального проекта "Дети на льду. Звезды"

08:25

Также Боброва поделилась планами по поводу участия в чемпионате мира по фигурному катанию, который состоится с 19 по 25 марта в Милане:

«Есть усталость. После 17 лет, когда выходные по две недели в год, хочется отпустить это, подумать. По чемпионату мира пока нет решения».

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

08:20

Российская фигуристка Екатерина Боброва, в паре с Дмитрием Соловьевым ставшая пятой на олимпийском турнире в танцах на льду, рассказала о допинг-тестах в Южной Корее. «Перед личным турниром ко мне приходили допинг-офицеры, и сейчас один зашел за мной. Но допинг берут у всех. К итальянской паре тоже приходили. Хорошо, что его берут в больших количествах у всех, чтобы не к чему было придраться», — приводит слова Бобровой ТАСС.

08:15

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал новое заявление о расследовании возможного употребления мельдония российским керлингистом Александром Крушельницким.

«Ведется расследование, и, конечно, разочаровывает, когда это происходит на Олимпиаде, — заявил представитель МОК Марк Адамс. — С другой стороны, это показывает, что наша система работает.

Что касается церемонии закрытия (на которой Россия должна была пройти под своим флагом. — «Газета.Ru»), рабочая группа МОК учтет все аспекты и 24 февраля вынесет свои рекомендации исполкому.

Мы находимся в регулярном контакте с российской делегацией. Пока неизвестно, будут ли какие-то слушания и в какой форме, это пока не определено. Мне также неизвестно, вернул ли Крушельницкий уже аккредитацию. Специальных правил, куда и как ее возвращать, не существует, но у меня пока нет такой информации», — цитирует Адамса «СЭ».

Российский спортсмен Александр Крушельницкий

08:10

Также Соловьев высказал удовлетворение работой, проделанной в олимпийский сезон.

«Действительно, мы отдали все свои силы. Еще в начале сезона пообещал себе, что положу на алтарь успеха все здоровье, буду готовиться так, как только могу. В случае завоевания медали очень хотелось подтвердить самому себе: мы работали на максимуме и не покладая рук, нигде не схалявили и не поддались своим чувствам.

В общем сделали все, что могли. Нисколько не сожалеем о том, что сейчас мы не в призовой тройке. Хотя это ужасно обидно, конечно, поскольку каждый спортсмен работает для того, чтобы занимать самые высокие места», — признался Соловьев.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

08:10

И снова к фигурному катанию: спецкор «Газеты.Ru» в Южной Корее Дмитрий Окунев передает слова Дмитрия Соловьева после оглашения оценок в танцах на льду. Напомним, Соловьев в паре с Екатериной Бобровой стал пятым.

«Судьи могли оценить нас щедрее? Ой, мы сами очень не любим об этом говорить и сами себя оценивать. Вокруг пусть говорят, если хотят. Не нам судить... Вы знаете, мы идеалисты.

Смотрим собственную работу и придираемся. Каждый раз кажется, что все очень плохо. Полагаю, это нормальное состояние для любого человека. Каждый раз мы стремимся к лучшему», — заверил фигурист.

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

08:05

Американский журналист предложил отстранить российского хоккеиста Вячеслава Войнова от Олимпиады прямо во время пресс-конференции представителя Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса.

Мотивом к отстранению журналист назвал обвинение Войнова в домашнем насилии, предъявленное ему в 2014 году.

В ответ Адамс заявил, что решать этот вопрос должна Международная федерация хоккея (ИИХФ).

Российский хоккеист Вячеслав Войнов борется за шайбу со словаком Петером Черешняком на Олимпийских играх -- 2018

07:58

Мини-новости из мира мужского олимпийского керлинга, где россиян также нет — в матче предварительного раунда турнира в Пхенчхане сборная Великобритании одолела Норвегию со счетом 10:3.

07:48

Следующим образом выглядело награждение призеров в танцах на льду. Жаль, что россиян на нем не оказалось.

07:38

С заявлением относительно непонятной ситуации со срывом тренировки российской фигуристки Алины Загитовой нетерпеливыми допинг-офицерами выступили в Международном олимпийском комитете (МОК). По словам директора по коммуникациям МОК Марка Адамса, во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) стараются не поступать подобным образом, но «иногда такое случается». «Я не знаю этого конкретного случая. К сожалению, такое иногда возникает, это не уникальная ситуация. WADA делает все, чтобы тестирование не проходило во время тренировок, но иногда такое случается. Следует обращаться в WADA за комментарием по этому делу», — заявил он.

Алина Загитова

07:33

Тем временем прямо сейчас завершился второй период в матче 1/8 финала мужского хоккейного турнира между сборными США и Словакии — по его итогам американцы ведут со счетом 3:1 и уже одной ногой находятся в четвертьфинале. Впрочем, в существовании крепкого духа у словаков сомнений нет никаких — российская сборная подтвердит. А значит, может произойти здесь всякое.

07:27

К слову, совсем чуть-чуть продержался новый мировой рекорд в сумме в танцах на льду — буквально десять минут он просуществовал, после чего его сместило еще более внушительное достижение канадской пары.

07:26

Что же касается россиян, то они финишируют пятыми и 13-ми соотвественно.

07:23

Таким образом, становятся олимпийскими чемпионами Пхенчхана канадцы, французы — вторые! Бронза достается американскому дуэту Майя Сибутани / Алекс Сибутани!

07:22

А вот и баллы!

07:19

Вот это эмоции, вот это битва! Ярчайшее выступление канадцы сейчас продемонстрировали — хоть и можно в нем к чему-то придраться все-таки. Судьбу золота, вероятно, решат сотые балла.

07:16

Завершится олимпийский турнир в танцах на льду, конечно же, невероятными канадцами. Вирту и Мойр на льду. Смотрим.

07:14

Вне пьедестала в итоге остаются американцы — 187,69 балла у них в сумме. Боброва и Соловьев в свою очередь сегодня будут пятыми.

07:10

С одной стороны, качественно выступили представители США. С другой — на фоне танцевавших прямо до них французов смотрелось все это крайне средне. Не очень, вероятно, Мэдисон и Закари рады, что именно таким их стартовый номер оказался.

07:07

Предпоследними сегодня выступят американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью.

07:05

123.35; 205,28; два мировых рекорда. Особые комментарии тут не нужны.

07:02

Вау! Даже относительно инопланетного уровня французов этот прокат был просто невероятным. Лишь Вирту с Мойром с таким смогут бороться, конечно.

06:59

На экваторе сильнейшей разминки радовать южнокорейскую публику будут фантастические французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

06:58

Эх, без медалей, похоже, остаются россияне — 114,86 и 192,59 балла получают американцы. Почти гарантирована им теперь бронза.

06:55

Очень сильный в техническом плане прокат получился у представителей США — крайне чисто все здесь было. Возможно, чуть не хватило здесь эмоций, однако решать это судьям.

06:51

Прямо сейчас на южнокорейском льду выступают американцы Майя Сибутани и Алекс Сибутани.

06:49

Остаются первыми россияне! 184,91 балла у итальянцев в сумме (108,34 за произвольный прокат). Расстроены они этим явно.

06:46

Кажется, что могли чуть лучше выступить итальянцы — были тут некоторые шероховатости, да и по эмоциям все-таки явно уступили они россиянам. Посмотрим, что скажут на это судьи.

06:41

На старте сильнейшей разминки выступит опытный итальянский дуэт Анна Каппеллини / Лука Ланотте.

06:37

На арене прямо сейчас заключительная разминка. Сверхсобранными выглядят все ее участники — это и понятно.

06:34

Хорошие оценки! 111,45 балла за прокат россияне получили! И в сумме у них теперь 186,92 балла — на данный момент они лидируют в турнире. Теперь остается лишь смотреть за выступлениями конкурентов. Есть у Екатерины и Дмитрия шансы на бронзу.

06:32

Молодцы, россияне! Можно выдохнуть! Попросту идеально по эмоциям выступили Боброва и Соловьев. Была здесь, конечно, и техника, но это и не главное — эмоции и эстетика, повторимся, были в их прокате просто эталонные. Ждем оценок.

06:27

А на льду Боброва и Соловьев. Болеем, переживаем, верим!

06:26

Это их личная трагедия, конечно — лишь 100,13 и 175,58 балла в сумме получила пара. Крайне грустный для американцев сюжет.

06:25

При этом показали характер представители США — и до падения они очень ярко выступали, и, что куда более важно, после оного не впали в уныние, очень сильно докатав свою программу.

06:23

Ничего себе... Падают на абсолютно ровном месте спортсмены — без вращения они вовсе остаются.

06:21

Следующими будут выступать Мэдисон Чок и Эван Бэйтс из США, вполне себе реальные претенденты на бронзу, а значит, прямые конкуренты Бобровой и Соловьева. Танцевать им предстоит под Джона Леннона.

06:20

А в танцах на льду в лидеры вырвались канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже — не самым идеальным у них получился произвольный прокат (107,65), однако по сумме у них все хорошо (181,98).

06:15

Пришли итоговые результаты из хафпайпа — победила там, как и ожидалось, канадка Кесси Шарп. Что касается Демидовой, то она в конце концов стала шестой — это очень и очень достойный результат, надо сказать.

06:10

Тем временем над Южной Кореей в очередной раз прозвучала Muse — поблагодарить за это нужно британскую пару Пенни Кумс / Николас Баклэнд. Много ошибок у дуэта было, однако судьи почему-то частично закрыли на это глаза, поставив спортсменам 101,96 балла за прокат. В сумме у них теперь 170,32 балла и промежуточное третье место.

06:06

«Хотелось ли большего? Всегда хочется... — продолжает Джонатан. — Так получилось, что мы здесь всего три дня. Но даже за такой срок получили просто море удовольствия. Удалось повидаться с нашими друзьями по фигурному катанию из разных стран. Плюс увиделся с приятелями из других видов спорта. В 2009 году мы проводили в Турции восстановительный сбор. Познакомился тогда с керлингисткой Галей Арсенькиной и хоккеистом Колей Прохоркиным. И здесь вдруг увиделись в столовой! Девять лет назад только мечтали о попадании на Олимпиаду, и вот теперь все мы здесь. Игры – настоящая сказка» .

06:03

Да, мощные баллы! 107,31 и 176,91 балла в сумме — конечно же, первые они теперь. Очень счастлива партнерша такому исходу.

06:00

Вернемся к канадцам и их танцу — крайне уверенным и эмоциональным получился прокат пары под нетленную мелодию. Огромное количество оригинальных ходов в их выступлении было, плюс все это чистым оказалось. Большие шансы у представителей Канады побить личный рекорд сейчас.

05:57

«Эмоций масса, буря восторга, — говорят всегда позитивные Тиффани и Джонатан после своего танца корреспонденту «Газеты.Ru». — Не обошлись, конечно, без ошибочек, но в общем и целом своим прокатом довольны. Мы старались на совесть, честно. Если суммировать обе программы, это наш самый лучший турнир. Произвольную мы откатали хорошо. Увы, сейчас посмотрели протокол и узнали, что у нас первый уровень за поддержку в элементе, который мы в принципе не сорвали. Хочется понять, почему. Все сделали правильно. В душе надеемся, что это технический сбой. Поэтому тренер звонит сейчас в Москву другим тренерам. Может, они что видели по телевизору. Ладно, все это мелочи. Главное, соревнования закончились, чему мы очень рады».

05:53

Открывают разминку канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье. За короткую программу они получили 69,6 балла. Под музыку из «Джеймса Бонда» они будут выступать.

05:48

На льду, к слову, уже третья разминка — в ее ходе, напомним, выступят и россияне Боброва и Соловьев. Последними, если быть точными.

05:43

Перенесемся ненадолго во фристайл, в котором в эти минуты проходит финал в хафпайпе — там среди прочих выступает 17-летняя россиянка Валерия Демидова. По итогам двух попыток они занимает очень достойное пятое место.

05:38

А вот и Тиффани с Джонатаном. К сожалению, едва ли окажутся они в итоге в десятке сегодня.

05:33

А тем временем у нас — пока еще не стартовала третья разминка — прямое включение из Южной Кореи: специальный корреспондент «Газеты.Ru» показывает, где будет проходить жеребьевка женского турнира одиночниц, в котором за золото сразятся россиянки Евгения Медведева и Алина Загитова. Состоятся соревнования 21 и 23 февраля.

05:30

Качественно откатали испанцы — лишь дорожка оказалась чуть подпорчена, в остальном же все было вполне себе на уровне. От судей они получают 101,40 балла (личный рекорд). В сумме (163,33) это промежуточное второе место. Рад тренер спортсменов Александр Жулин.

05:26

Закроют вторую разминку испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин, уроженец Кировской области. Конечно же, под «Дон Кихота».

05:25

Эх, обидно... 95,77 балла они от судей получили, в сумме у них 162,24 балла. Вторые россияне пока что.

05:22

Это было хорошо — по настроению особенно. Жаль лишь, что Джонатану не удался твизл — половину балла на этом точно россияне потеряли. Еще и за поддержку, видимо, снизят. Ждем оценок судей.

05:18

А вот сейчас внимание! На льду российская пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро. Болеем за ребят!

05:17

Не превзошли превосходно выступивших итальянцев и они, впрочем — 97,22 и 160,63 балла в сумме у японцев.

05:10

Продолжают вторую разминку японцы Кана Мурамото и Крис Рид.

05:08

Не самая оснащенная в техническом плане оказалась программа у представителей Польши, зато достаточно задорно это было. Что же касается итогов, то оценили прокат арбитры в 95,29 балла. В сумме (161,35) они сильно уступают итальянцам.

05:02

Следующими в бой вступают поляки Наталия Калишек и Максим Сподырев, танец которых начинается под достаточно примечательный кавер Young and Beautiful Ланы Дель Рей.

05:00

105,31 балла они получают за прокат — это близко к их личному рекорду. В сумме у дуэта 173,47 балла — и это, естественно, промежуточное первое место.

04:58

Превосходно откатались итальянцы — совсем другой уровень это был, если вспоминать о предыдущей разминке. И чувство музыки, и темп, и эмоции — все здесь было хорошо. Вправе пара рассчитывать на высокие оценки за свое выступление.

04:53

И откроют вторую разминку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, имеющие по итогам короткого танца 68,16 балла. Любопытно, что выступать сегодня они будут под ту же композицию, что и россияне Загорски и Гурейро — под Muse. Благо, что хотя бы не подряд на лед дуэтам предстоит выходить.

04:48

На этом завершается первая разминка, и на льду тут же появляются представители второй — в том числе и россияне Загорски и Гурейро.

04:46

Достаточно примечательный танец показали турки — любопытным был он по своему виду, однако прошел не без помарок. Судьи всю эту красоту оценили в 87,76 балла. В сумме у них теперь 147.18 балла — это четвертый промежуточный показатель.

04:40

Следующими выступают турки Алиса Агафонова и Алпер Учар. Танцевать они будут под характерные восточные мотивы — это должно быть крайне интересным.

04:38

Оценки у них, впрочем, не самые впечатляющие — лишь 86,52 балла за произвольный танец. В сумме представители Южной Кореи теперь имеют 147,74 балла и промежуточное третье место.

04:37

Красивый танец получился у пары — чувственно они катались, да и техника у дуэта была вполне себе достойная. Правда, чуть подпортил все партнер, несколько раз обидно ошибшийся. Посмотрим, что скажут судьи.

04:32

На очереди хозяева турнира — Юра Минь и Александр Гамелин. В коротком танце они заработали 61,22 балла.

04:30

Достаточно чувственный танец показали немцы, получив от арбитров 90,50 балла. Это, конечно, не их личный рекорд. однако результат для дуэта достойный. В сумме у них теперь 150,49 балла.

04:25

Сейчас же на льду немцы Кавита Лоренц и Панайотис Полизоакис, за свой короткий прокат заработавшие 59,99 балла.

04:20

Вернемся к фигурному катанию. Уже выступили в Южной Корее со своими произвольными программами две пары — французы Мари-Жад Лорьо / Ромен Ле Гак и словаки Люси Мысливецкова / Лукаш Челлеи. Получили от судей они соотвественно за свой танец 89,62 и 82,82 балла. В сумме у дуэтов теперь 149,59 и 142,57 балла соотвественно.

04:15

Также мы будем внимательно следить за развитием событий с обнародованием результатов вскрытия допинг-пробы B бронзового призера Олимпиады-2018 в керлинге россиянина Александра Крушельницкого. Станут известными они, как ожидается, еще до наступления утра по московскому времени.

Российский керлингист Александр Крушельницкий

04:10

В танцах на льду Россия, как уже было сказано, представлена двумя парами — Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро. На данный момент они занимают шестое и 13-ю позиции в турнире и сегодня выступят 15-и и девятыми соответственно. Лидируют же пока что канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр, в короткой программе установившие мировой рекорд.

04:05

Сегодня программа Олимпиады является достаточно насыщенной — как и всегда, впрочем. Подробно и доступно ознакомиться с ней мы сможете, если перейдете по приведенной ссылке. Мы же сразу переключаемся на произвольную программу в состязании танцевальных пар фигуристов — там Россию представляют два дуэта. И даже шансы на медали еще есть.

Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

04:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции десятого медального дня Олимпийских игр — 2018.

Санкции против России
Читайте также