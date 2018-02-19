Онлайн-трансляция 11-го медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане

Теперь пару слов о проходящих сейчас и предстоящих соревнованиях. Помимо мужского матча Словения — Норвегия в хоккее идет и женское противостояние: Швейцария в матче за пятое место переигрывает японок — 1:0. Уже в час дня начнутся предварительные забеги в шорт-треке: женщины побегут на 1000 метров, мужчины — на 500. Вишенкой на торте станут финалы женской эстафеты на 3000 метров, правда, наша команда здесь попала только в финал В.

В мужском керлинге в 14:05 стартуют еще три матча: Швейцария — США, Норвегия — Италия и Дания — Япония.

В 14:15 стартует смешанная эстафета в биатлоне, в которой будет участвовать и российская сборная.

В 14:50 пройдут квалификационные заезды в женском бобслее.

В 15:10 начнутся два хоккейных матча в 1/8 финала мужского турнира: Финляндия — Корея и Швейцария — Германия.

В 15:45 медали разыграют двоеборцы, и на этом основная программа дня в сущности завершится..