WADA отрицает причастность к срыву тренировки Загитовой на Играх-2018‍

Фигурное катание

Танцы на льду, произвольная программа

За кого болеть: Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро

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Когда: 4.00 мск

Во вторник определятся олимпийские чемпионы Пхенчхана в танцах на льду, где Россию представляют два дуэта — Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

По итогам короткой программы шансы на медали здесь сохраняет лишь первая пара, тогда как Тиффани и Джонатану остается лишь бороться за десятку (пока что они 13-е).

При этом и у Бобровой с Соловьевым ситуация на данный момент не самая радужная — они хоть и отстают от тройки лидеров всего на 2,28 балла, но располагаются лишь на шестом месте, что значительно понижает их шансы на финиш на пьедестале.

Что же касается борьбы за золото, то здесь, вероятно, своего не упустят канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, в коротком танце обновившие мировой рекорд.

Главными претендентами на серебро являются их основные конкуренты из Франции — Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которым старт состязания сильно подпортило бракованное платье партнерши, оголившее грудь девушки.

Биатлон

Смешанная эстафета

За кого болеть: Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев

Когда: 14.15 мск

20 февраля российским биатлонистам предоставится последняя возможность хоть немного улучшить свои результаты на Олимпиаде-2018, пока что являющиеся неутешительными, хоть и не сенсационными.

Произойти попадание в пятерку, не говоря уже о пьедестале, впрочем, может лишь в случае идеальной стрельбы россиян при провале конкурентов на рубежах — ходом Кайшева, Акимова, Бабиков и Елисеев одолеть лидеров точно не сумеют.

Фаворитами гонки букмекеры считают норвежцев и немцев — именно эти делегации на данный момент, к слову, и первенствуют в медальном зачете всех Игр.

Фристайл

Финал женского хафпайпа; квалификация мужского хафпайпа

За кого болеть: Валерия Демидова, Павел Чупа

Когда: 5.18; 7.00 мск

Просто обязаны поклонники российской сборной поболеть во вторник за отечественную фристайлистку Валерию Демидову, которая давеча пробилась в финал хафпайпа с десятым результатом.

Шансов побороться за медали у 17-летней девушки не так уж и много, однако спортсменка, без сомнения, должна показать в состязании свой максимум, хотя бы навязав конкуренцию лидерам дисциплины

— канадке Кесси Шарп и француженке Мари Мартино.

Именно они, как ожидается, и сразятся за золото с частично большими шансами на итоговый успех у североамериканки.

Кроме того, стоит понаблюдать за тем, как соотечественник Демидовой Павел Чупа бьется в мужской квалификации дисциплины.

Шорт-трек

Женская квалификация на 1000 м; мужская квалификация на 500 м; финал женской эстафеты на 3000 м

За кого болеть: Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Семен Елистратов, Александр Шульгинов и Павел Ситников

Когда: 13.00; 13.45; 14.23 мск

Единственным медальным событием отчетного дня в шорт-треке будет женская эстафета на 3000 м, где российская четверка выступит в финале B, тогда как в главном забеге посоревнуются представительницы Италии, Канады, Китая и Южной Кореи.

Теоретически в случае схода с дистанции сразу двух сборных и своей победы в утешительном финале России еще может встать на пьедестал — однако это уже что-то из разряда фантастики.

А до старта эстафеты россиянки Просвирнова и Ефременкова начнут свой путь к пьедесталу на индивидуальной дистанции 1000 м. То же самое спустя некоторое время предстоит и отечественным шорт-трекистам — Елистратову, уже призеру Пхенчхана, Шульгинову и Ситникову.

Бобслей

Дебютные заезды в женским двойках

За кого болеть: Надежда Сергеева / Анастасия Кочержова и Александра Родионова / Юлия Беломестных

Когда: 14.50 мск

Любителей бобслея вторник порадует квалификацией в женских двойках, где четыре россиянки в свою очередь попробуют порадовать своих поклонников достойными результатами.

Благо, что шансы на это есть — те же Сергеева и Кочержовой вполне себе уверенно выступают в рамках Кубка мира и пока что хороши на пхенчханских разминках.

А еще здесь выступят представительницы Нигерии и Ямайки.

Последние, к слову, прямо перед стартом соревнований остались без боба, однако в итоге все же сумели найти необходимый инвентарь и теперь полны решимости сделать свою дебютную Олимпиаду (причем дебютную и для женского бобслея в целом) еще более запоминающейся.

Лыжное двоеборье

Квалификация и финал в большом трамплине и 10 км среди мужчин

За кого болеть: Эрнест Яхин

Когда: 13.00; 15.45 мск

Во вторник соревновательная часть Олимпиады завершится для россиянина Эрнеста Яхина, ранее ставшего лишь 21-м в нормальном трамплине.

На медали спортсмен в предстоящей дисциплине особо не рассчитывает, однако в топ-10 оказаться по итогам состязания хочет — и это вполне достижимая цель.

Хоккей

Матчи первого раунда плей-офф у мужчин

За кого болеть: за приемлемый хоккей — россияне завтра отдыхают

Когда: 6.10; 10.40; 15.10 мск

У мужской сборной России 20 февраля будет очередной день отдыха, и часть его подопечные Олега Знарка, вероятно, займут просмотром матча 1/8 финала, по итогам которого станет известен соперник «Красной машины» на пути в полуфинал — им станет либо Норвегия, либо Словения, которую Илья Ковальчук и компания ранее уничтожили в группе со счетом 8:2.

В еще одной встрече дня США попробуют остаться в олимпийском турнире — для этого им нужно преодолеть словаков, недавних обидчиков россиян.

Керлинг

Женщины, предварительный раунд

За кого болеть: за удачу

Когда: 8.05 мск

Также во вторник состоится ряд матчей в женском керлинге (и мужском, однако россиян там нет вовсе), где у российской команды Виктории Моисеевой сохраняются призрачные шансы на выход в плей-офф. Причем для этого коллективу нужно не только победить в оставшихся играх (20 февраля такой возможности у них не будет), но и рассчитывать на удачный исход поединков соперниц.

Допинг

Оглашение результатов вскрытия допинг-пробы B российского керлингиста

За кого болеть: Александр Крушельницкий, Анастасия Брызгалова и весь российский спорт

Когда: до наступления утра по московскому времени

Возможно, одним из наиболее важных событий предстоящего дня станет оглашение результатов вскрытия допинг-пробы B керлингиста Александра Крушельницкого, ранее взявшего бронзу Пхенчхана в дабл-миксте в паре с женой Анастасией Брызгаловой.

Впервые о наличии запрещенного мельдония в организме спортсмена стало известно накануне — очевидно, что по данному делу предстоит долгое разбирательство, так как в факт намеренного приема допинга кем-либо из россиян на этой Олимпиаде, учитывая весь бэкграунд имени МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA), поверить сложно.

Однако прямо сейчас одна из медалей сборной России под серьезной угрозой. И очередной ключевой момент по важнейшему для всего отечественного спорта вопросу разрешится совсем скоро.

А еще не хотелось бы повторения ситуации с претендентом на золото в женском одиночном катании Алиной Загитовой — у нее в понедельник, напомним, сорвалась тренировка из-за внезапного желания допинг-офицеров проверить 15-летнюю девушку на наличие в ее организме запрещенных веществ.

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