Фигуристы Боброва / Соловьев стали шестыми в коротком танце на Олимпиаде

Как и мужчины-одиночники, российские танцоры получили на Олимпиаде только две квоты вместо максимально возможных трех. Под номинально вторым номером в Пхенчхан-2018 должны были поехать стремительно прогрессирующие в последнее время Александра Степанова / Иван Букин, однако в самый последний момент перед ними зажгли красный свет из-за претензий к партнеру со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

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Букина не обвинили в употреблении допинга прямым текстом, но к выступлению не допустили.

Кампания в поддержку спортсмена, возглавленная Натальей Бестемьяновой, партнершей отца Букина – Андрея по чемпионскому дуэту Калгари-1988, осталась неуслышанной.

В итоге место отстраненных заняли резервисты Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро. Спортивная биография этих фигуристов довольно причудлива. Партнер родился в Австралии, имеет португальские корни, а в России тренируется с подросткового возраста.

С россиянками у него складывалось не особо: те либо оказывались ниже уровнем, либо уходили в другую пару, или же завершали карьеру. Поэтому несколько лет назад для Гурейро выписали уроженку Лондона с французским гражданством Загорски. В 2016 году она получила паспорт России, а в декабре 2017-го дуэт занял третье место на чемпионате страны, отобравшись в сборную.

При всей «экзотичности» партнеров особых звезд с неба они не хватают. Так, на московском первенстве Европы в январе Загорски / Гурейро стали лишь шестыми. В переводе на Олимпиаду, это позиции безнадежных середняков.

Собственно, от натурализованных иностранцев и не ждали великих свершений. Выступили они посредственно – лишь 66,47 балла, хуже сразу нескольких дуэтов, сопоставимых им по классу.

Это 13-я строчка.

Например, выше оказались Сара Уртадо / Кирилл Халявин: до смены спортивной прописки на испанскую партнер танцевал с Ксенией Монько, приходя к медалям национального первнества и участвуя в чемпионатах мира и Европы.

Ведущей силой в танцах на льду у России на протяжении последних сезонов считаются Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев. Эти спортсмены – среди рекордсменов по сроку совместной работы. Впервые будущие лидеры встали в пару в 2000 году.

Боброва / Соловьев – единственные из 15 российских фигуристов в Пхенчхане с олимпийским опытом. Причем дебютировали еще в Ванкувере-2010, оставшись 15-ми.

В Сочи-2014 наметился существенный прогресс: пятое место. По идее к своим третьим Играм окрепнувшие спортсмены должны были подойти в роли фаворитов.

Однако отсутствие сейчас серьезной конкуренции на внутрироссийским уровне, а также объективные трудности не позволили им претендовать на этот статус.

Свои текущие возможности Боброва / Соловьев наглядно продемонстрировали в командном турнире, где остались третьими и в короткой, и в произвольной программах. Не добавляло им шансов на медали и то обстоятельство, что в личном состязании к участникам командного добавились сразу несколько сильных дуэтов.

Вообще в неофициальном реестре претендентов россияне шли где-то примерно четвертыми-пятыми: после канадских танцоров Тесса Вирту / Скотт Мойр, французов Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон и американцев Майа Шибутани / Алекс Шибутани.

Жребий определил Бобровой / Соловьеву танцевать предпоследними в сильнейшей разминке.

На момент их выхода на лед были известны уже все результаты, за исключением дуэта из Италии Анна Каппеллини / Лука Ланотте, который россияне, кстати, опередили в команде.

Впрочем, данное обстоятельство едва ли добавляло настроения россиянам. Вирту / Мойр откатались филигранно, с воодушевлением и горящими глазами. Как любят говорить эксперты фигурного катания, за время танца канадцы прожили на льду целую жизнь.

Вирту / Мойр настолько удивили судей, что те не поскупились на оценки. 83,67 балла – таков теперь личный рекорд дуэта и одновременно – новый мировой рекорд! Предыдущий, установленный ими на Skate Canada-2017, равнялся 82,68.

Пападакис / Сизерон представили принципиально иной типаж: не игривый, но деловой. Их программа в корне отличалась от канадской, но была не менее убедительна.

Как выяснилось чуть позже, жюри все же больше понравились Вирту / Мойр. Поэтому французов поставили на вторую строчку с 81,93 балла.

Боброва / Соловьев не обошлись без мелких претензий со стороны судей.

Россияне старались, танцевали задорно и эмоционально, однако получили лишь 75,43, уступив собственному лучшему показателю. Россияне занимают после короткой программы шестое место.

Помимо «богов» их превзошли (по крайней мере, по баллам) американские дуэты Мэдисон Хаббелл / Захари Донохи (77,75) и Майа Шибутани / Алекс Шибутани (77,73), а также Каппеллини / Ланотте (76,57).

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