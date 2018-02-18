Судьба Крушельницкого решится 19 февраля после вскрытия пробы В

Допинг

В десятый день Олимпийских игр в Пехнчхане будут разыграны всего три комплекта наград, и сборная России может претендовать на пополнение медальной коллекции разве что в случае какого-то чуда.

Более того, Россия может лишится одной из уже завоеванных ранее на этих Играх награды.

Первый же допинговый скандал Олимпийских игр-2018 затронул и без того многострадальную нашу сборную — пробе А керлингиста Александра Крушельницкого, выигравшего бронзу в даблмиксте в паре с женой Анастасией Брызгаловой, обнаружили пресловутый мельдоний.

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Проба была взята после матча за бронзу против Норвегии и ее результаты говорят о том, что препарат попал в организм керлера, когда Крушельницкий находился на сборе в Японии. Спортсмен уже заявил, что подозревает кого-то из конкурентов за место в сборной России на Олимпиаде.

Тренер Крушельницкого уже рассказал, что тот действительно принимал мельдоний, но прекратил в 2015 году, когда вещество было внесено в запрещенный список WADA.

Слова атлета и тренера уже приняты во внимание соответствующими инстанциями, которые начали расследование. Но если 19 января в пробе В, которая будет вскрыта в присутствии керлингиста, наличие мельдония подтвердится, шансов сохранить медаль будет очень мало.

Бобслей

Мужчины, двойки

За кого болеть: Алексей Стульнев / Василий Кондратенко, Максим Андрианов / Юрий Селихов

Когда: 14.15 мск.

В бобслее 19 января будут разыграны медали в двойках. Сборной России тут изначально было трудно на что-то рассчитывать из-за недопуска на Игры пилота Александра Касьянова и большого количества отечественных разгоняющих.

Тем не менее во время тренировок экипаж Алексея Стульнева смотрелся очень прилично и заезжал в десятку.

Но когда начались официальные соревнования, все поменялось. В первой попытке Стульнев и Василий Кондратенко стали только 18-ми, а после второй откатились вовсе на 20-ю позицию.

Экипаж Максима Андрианова ожидаемо выступает еще хуже, только знакомясь с накалом Олимпийских игр. После первой попытки Андрианов и Юрий Селихов шли 28-ми, а ко второму дню соревнований подойдут 29-ми из 30-ти. Позади нашего второго экипажа только хорватская команда.

Что касается борьбы за победу, то после первой попытки лидировал главный латвийский экипаж во главе с Оскаром Мелбардисом, но провал во втором заезде отбросил его на пятое место.

Перед вторым днем возглавляет протокол немец Нико Вальтер, на 0,10 с от него отстает канадец Джастин Криппс, на 0,19 с отстают еще одни немцы во главе с Йоханнесом Лохнером.

Шансы на медали и победу есть как минимум еще у Мелбардиса и немца Франческо Фридриха, отстающих на 0,23 и 0,29 с. Не теряют надежд быть в призах еще шесть экипажей, располагающихся внутри интервала 0,57 с от лидера.

Прыжки с трамплина

Большой трамплин, командное первенство

За кого болеть: Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Евгений Климов, Михаил Назаров

Когда: 16.36 мск.

В прыжках с трамплина молодая российская команда постарается максимально зажечь, но в текущем розыгрыше Кубка мира на трех этапах она дважды была восьмой, занимая последние места среди пробившихся в финал, а один раз осталась последней среди всех сборных — 11-й.

Основная борьба развернется между выигравшими все три командных соревнования на Кубке мира в этом сезоне норвежцами и дважды занимавшими второе место, а также победившими на домашнем чемпионате мира по полетам с трамплина поляками во главе с победителем личных соревнований на этих Играх Камилем Стохом, также лидирующим и в зачете Кубка мира.

Также стоит обратить внимание на стабильную сборную Германии, австрийцев и японцев, которые, скорее всего, разыграют между собой бронзу, если никто не замахнется на большее, или в их борьбу не вмешается, например, Словения.

Фигурное катание

Танцы на льду, короткая программа

За кого болеть: Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро

Когда: 4.00 мск.

У фигуристов стартуют соревнования танцевальных пар. К сожалению, Россия не досчиталась здесь пары Александра Степанова / Иван Букин, из-за того что партнера не пригласил на Игры МОК.

Вместо нее Олимпийских атлетов из России представит перспективный дуэт Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

Впрочем, за медали он бороться не будет, в отличие от выигравших серебро в команде Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева.

Конкуренция в танцах просто сумасшедшая, и на бронзовую медаль будут претендовать пять, а то и семь дуэтов, так что Бобровой и Соловьеву важно здорово выступить уже в коротком танце.

Почему они претендуют только на бронзу? Да просто справиться с канадцами Тессой Вирту и Скоттом Мойром и французами Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном пока не представляется возомжным.

Но и конкуренция с американцами Майей и Алексом Шибутани, канадцамм Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже, итальянцами Анной Капеллини и Лукой Ланоте, а также еще одной парой из США Мэдисон Чок / Эван Бэйтс будет очень острой.

Керлинг

Женщины, предварительный раунд

За кого болеть: сборная России

Когда: 3.05 мск, 14.05 мск.

Обидные поражения от США и Швеции в равных поединках привели женскую сборную России по керлингу на последнее место в соседстве с также выигравшими только по одной встрече Данией и Швейцарией.

С ними команде Виктории Моисеевой и предстоит сразиться в заключительный день группового этапа, и только две победы сохранят шансы на выход в полуфинал. Впрочем даже при этом раскладе они будут призрачными.

Но это же не повод не болеть за наших девушек, ведь именно для этого состава Игры в Пхенчхане являются дебютными.

Хоккей

Женщины, полуфинал

За кого болеть: сборная России

Когда: 15.10 мск.

Потерпев три поражения на групповом этапе с общим счетом 1:15, женская сборная России по хоккею разгромила в четвертьфинале Швейцарию (6:2) и теперь еще раз встретится с канадками.

В группе мы уступили «кленовым листьям» со счетом 0:5, и сейчас шансов на победу практически нет, но российские девушки будут абсолютно точно биться изо всех сил и без лишнего давления, ведь «бронзовый» матч команде гарантирован в любом случае.

Фристайл

Женщины, хафпайп, квалификация

За кого болеть: Валерия Демидова

Когда: 4.00 мск.

В хафпайпе у женщин от России выступит только Валерия Демидова, но она и является главной олимпийской надеждой сборной страны.

В этом сезоне Валерия уже заезжала разок на подиум на этапах Кубка мира и в целом выступает стабильно и качественно, так что в финал она проходить должна.

Сноуборд

Женщины, биг-эйр, квалификация

За кого болеть: Софья Федорова

Когда: 3.30 мск.

В Кубке мира по сноуборду в биг-эйре россиянка Софья Федорова выступила в этом сезоне только на двух этапах из четырех, но была при этом четвертой и 12-й.

Безусловно, российская спортсменка рассчитывать на попадание в финальную часть соревнований, где вполне можно будет побороться и за медаль.

Другие виды

Еще один комплект медалей будет разыгран в десятый день Олимпийских игр в конькобежном спорте у мужчин на дистанции 500 м, где одним из главных фаворитов должен был быть действующий мировой рекордсмен и чемпион мира Павел Кулижников.

Вот только его на Игры не пригласили, и в итоге Россию на этой дистанции не будет представлять вообще ни один спортсмен.

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