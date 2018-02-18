Буров: я дружу с украинцем Абраменко

В третьем, решающем финале турнира по лыжной акробатике у мужчин Илья Буров прыгал первым и получил оценку 122,17. Выступивший следующим Павел Кротов упал на приземлении, заработав лишь 103,17 балла, однако до последнего претендовал на медаль: конкуренты россиян тоже ошибались, демонстрируя свои сложные программы.
В итоге Буров занял третье место, Кротов — четвертое. В предыдущий раз российский акробат поднимался на призовой подиум 12 лет назад: в Турине-2006 Владимир Лебедев также завоевал бронзу.
— Я выложился по-максимуму. Мог выступить и лучше, но чуть-чуть переволновался, — рассказал Буров.
— Ваши первые эмоции, когда поняли: медаль есть?
— Это матерное слово. Напишите так: шок! Шок и «непонимамба» происходящего.
— Исполнили свою спортивную мечту?
— Да. Сюда были вложены все силы, терпение и страдание.
— Такое ощущение, что вам немного занизили оценки...
— Возможно, во второй попытке. Но судьям виднее.
В главном финале, думаю, оценили достойно. Там у меня были небольшие помарки.
— В первом и втором прыжках финала не раскрывали все карты или уже боролись по полной?
— В каждом выкладывался на все сто. Здесь чуть расслабишься, допустишь ошибку — и тебя «раздерут» судьи. Выступал так, как запланировали с тренером.
— В финале 2 вы находились на грани вылета. Сильно переживали?
— Верно, моя дальнейшая турнирная судьба зависела от показателя Ци Гуанпу.
Присел посмотреть его прыжок. Когда китаец не смог нормально приземлиться, обрадовался, конечно.
— Сколько времени вам понадобилось на привыкание к трассе?
— Пять тренировочных дней. Любой склон и трамплин нормально освоятся, надо только усердно тренироваться.
— Фристайл открыл счет наградам в Пхенчхане-2018. На вас часом не давило, что до сих пор медалей не было?
— Разве что совсем немного. Понимал, что в акробатике нужно призовое место. Были надежды на могул, но у них не получилось.
— В главном финале вы прыгали первым из шестерки, затем ждали результаты остальных. Молились, чтобы все попадали?
— Когда упал мой однокомандник Павел Кротов, было обидно. Мы очень долго шли к этому старту. Остальные делали сложную программу.
Некоторые пошли с листа, например, канадец Оливье Рошон. Каждый будет рад, когда падает соперник.
— В акробатике это нормально – радоваться, когда падает соперник?
— Радость внутренняя. Твой же результат будет от этого зависеть. Поэтому если конкурент упал – хорошо.
— Вы тепло обнимались с чемпионом — украинцем Александром Абраменко. Дружите?
— Да. Никакой вражды у нас нет и близко. Отлично общаемся со всеми славянами – украинцами и белорусами.
— А китайцы?
— Нет, с ними контакта нет. Так уж сложилось.
— Кому посвящаете медаль?
— Своим детям.
— Ваш брат Максим, обладатель Кубка мира, не смог пройти квалификацию. Уже обсудили с ним выступление?
— Пока нет. Во время финальных прыжков он стоял в стороне, поддерживал.
Конечно, Максим и сам хотел принять участие в решающей стадии. Но ему не повезло на приземлении, не справился.
Что ж, он еще слишком молод, так что все впереди. Я и сам тоже хочу поехать на следующую Олимпиаду.
— Как вам организация Игр?
— Все прекрасно, только погодные условия не всегда радовали. Случалось, дул сильный ветер.
— Вы пережили тяжелую травму и длительное восстановление. Отчаяние не накатывало?
— Было сложно из-за однообразия. Процедуры каждый день. Кое-как переборол, поскольку понимал, что надо восстанавливать форму.
— А не страшно было снова прыгать?
— Поначалу было больно, приходилось привыкать заново. Но я понимал, что без этого никак.
— Не боялись ли остаться без Олимпиады по другой причине: из-за отстранения МОК?
— Было, конечно. Но все сложилось хорошо.
Особо не думал о вариантах на самом деле. Пусть и под нейтральным флагом выступаем, но все равно боремся.
— Ходили на встречу с президентом МОК Томасом Бахом?
— Даже не слышал о ней. Ничего спросить у него все равно не смог бы, потому что не владею английским языком.
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