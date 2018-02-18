В допинг-тесте керлингиста Крушельницкого обнаружили следы мельдония‍

Международный олимпийский комитет подозревает российского спортсмена в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом журналистам рассказал пресс-атташе «Олимпийских спортсменов из России» Константин Выборнов.

«Штаб нашей делегации 18 февраля получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. .

До результатов вскрытия пробы B, которые станут известны предположительно в течение 24 часов, мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта», — передает слова Выборнова «РИА Новости».

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Впоследствии МОК выступил с официальным заявлением.

«Допинг-тестирование и наказания на Олимпиаде в Пхёнчхане проходят независимо от МОК. Комитет не может давать комментариев, пока расследование продолжается.

Тем не менее мы примем к сведению заявление представителя делегации Олимпийских атлетов России», — передает сообщение МОК «Спорт-Экспресс».

Однако подозрения относительно имени возможного возмутителя спокойствия уже есть. Ранее СМИ стало известно, что в допинг-пробе бронзового призера Олимпиады, российского керлингиста Александра Крушельницкого обнаружен мельдоний.

Одним из первых о новости заявил известный телекомментатор Дмитрий Губерниев, сославшийся на данные «коллег» в своем инстаграме.

«Молния! Коллеги сообщают, что в допинг-пробе Крушельницкого нашли мельдоний. Это фейк? Это правда? Если это так — нам <…> (конец)» — написал журналист.

Сам спортсмен вскоре заявил, что «не в курсе всей этой ситуации».

Международная федерация керлинга (WCF) уже отметила, что знает об этих сообщениях.

«Мы знаем о появившейся в прессе информации. Сейчас, к сожалению, мы не имеем права ничего комментировать — ни подтверждать, ни отрицать.

Как только ситуация прояснится, мы будем готовы дать комментарии по этому вопросу», — отметили в пресс-службе WCF.

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, в свою очередь, заявил, что он чрезвычайно удивлен подобными новостями. По его словам, официального подтверждения наличия допинга в пробе пока нет.

«Пока официального подтверждения этой информации нет.

Сейчас мы пытаемся разобраться и получить информацию от допинговой службы. Нас, мягко говоря, удивила эта информация. Разговаривал с Александром, он мне еще раз подтвердил, что ничего не принимал. Я уверен в своих спортсменах и докторах», — передает слова Свищева ТАСС.

Первый вице-президент федерации керлинга России Андрей Созин и вовсе назвал эти данные «провокацией спецслужб».

«На мой взгляд, это абсолютная провокация спецслужб. Никакого мельдония мы не получали, не принимали, это совсем не рабочая ситуация для керлинга.

Мы можем еще понять какие-то другие специальные медикаменты. Но мельдоний никто не пил», — подчеркнул Созин.

Он добавил, что считает подобные сообщения признаком зависти. Правда, не уточнил, чьей конкретно.

«Это зависть. Это просто выглядит некрасиво. Мы думали, что уже все прошло. Президент МОК Бах сказал, что пройдет Олимпиада и мы все снова будем дружить, но спецслужбы нам дружить не дадут», — передает слова Созина НСН.

Бывший президент Федерации керлинга России Ольга Адрианова пошла еще дальше и предположила, что Крушельницкому могли подмешать мельдоний.

«Я не химик и не знаю, сколько мельдоний выводится из организма. Если вдруг такое несчастье случилось, только если кто-то где-то специально подмешал и дал, .

— сказала Адрианова в интервью «Спорт-Экспрессу». — Спортсмен не использовал, врачи не давали, в федерации инструктировали всех. Спортсмены знают о терапевтическом использовании препаратов. Крушельницкий и Брызгалова не болели, в больнице не лежали, никаких препаратов не использовали. Не верю, что эта пара могла использовать допинг, потому что они затратили массу сил, энергии, здоровья, времени, чтобы выиграть эту медаль».

Она добавила, что пара керлингистов на протяжении последних двух лет показывала высокие результаты.

«Ребята понимают, что медаль стоит больше, чем эти препараты. Не думаю, что хоть один российский спортсмен пойдет на такое, учитывая сложившуюся ситуацию. Ведь это просто как подписать себе приговор. Это утка и провокация», — подытожила Андианова.

Отметим, что супруги Брызгалова / Крушельницкий завоевали бронзу Олимпиады в Пхенчхане 13 февраля, в матче за третье место одолев норвежских спортсменов Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена.

Для российского керлинга эта олимпийская медаль стала первой в истории — ранее в этом виде спорта наши атлеты не добирались до пьедестала.

«Мы расслабленно начали турнир, но по его ходу набирали кондиции. Матч за третье место можно назвать одним из лучших в карьере. Чувствую, что выложился полностью.

Ощущения двойственные — с одной стороны, рады бронзе, с другой — очень обидно, что не получилось выиграть медаль более высокого достоинства»,

— говорил Крушельницкий после победы.

Брызгалова, в свою очередь, призывала соотечественников перехватить медальную «эстафету» для улучшения позиций сборной в медальном зачете.

«Мы смотрели выступление Семена Елистратова в шорт-треке: свою награду он посвятил всем отстраненным, кого здесь нет.

Тогда-то мы и подумали: он смог — и мы сможем. Теперь пусть остальные перехватят эстафету у керлинга»,

— сказала Анастасия.

Мельдоний был включен в список запрещенных препаратов Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в сентябре 2015 года с началом действия запрета с 1 января 2016-го.

Ввскоре в употреблении мельдония призналась теннисистка Мария Шарапова, заявившая, что упустила момент с попаданием препарата в список запрещенных — спустя некоторое время ее дисквалифицировали на год с лишним.

На данный момент сборной России занимает в неофициальном общекомандном зачете Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане 20-е место, имея в своем активе 11 наград — три серебряных и восемь бронзовых.

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