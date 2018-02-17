Работа над ошибками: как Россия обыграла США и прошла в плей-офф

Поражение с золотым отливом

Возможно, Словакия уже выиграла для России Олимпиаду.

Нет, безусловно, на пути России к золотым медалям Пхенчхана еще встанут более серьезные соперники, чем были у нее в группе, однако это не главное. В распоряжении Олега Знарка находится сильнейший подбор хоккеистов, дающий фору всем остальным соискателям наград и при должном подходе и отношении обязанный вставать на высшую ступень пьедестала почета.

Собственно, именно относительно нехватки этих двух составляющих и были главные переживания болельщиков:

крайне реалистичным виделся сценарий, при котором «Красная машина» катком проходится по своему квартету, триумфально завершая его с тремя разгромами в активе, а потом в четвертьфинале/полуфинале попадает на канадцев или шведов, после чего несолоно хлебавши отправляется домой, кое-как оправдываясь за поражение от менее звездных, но более собранных, мотивированных и готовых к перманентной борьбе оппонентов.

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Теперь же такое развитие событий куда менее вероятно: получив мощнейший «щелчок по носу от словаков», эхо которого столь громко раздавалось в СМИ и едких комментариях в сети, кажется, стало для россиян важнейшим толчком к пробуждению, вероятно, даже более значимым, чем некоторые уступки КХЛ в интересах сборной, вместе взятые.

Дело за малым — не растерять ту уничтожительную в своей мощи злость, столь щедро подаренную смелыми «рыцарями» в идеальный момент и в такой же превосходной форме.

Исчезнувшие звенья

Оглушительно уступив Словакии (одним из наиболее печальных итогов матча стала именно беззубая игра россиян в атаке), Знарок пошел на масштабную перестройку звеньев, и это тут же дало свои плоды: при всей проходимости Словении и США (а также полученной экстра-мотивации) нельзя не отметить, что в двух последних поединках группы главные фавориты Олимпиады действовали в созидании куда более адекватно и качественно.

Тут можно вспомнить и перевод Сергея Андронова в тройку к Илье Ковальчуку, всего за два дня сделавший последнего лучшим олимпийским бомбардиром сборной, и комбинационные кружева трио Никита Гусев / Павел Дацюк / Кирилл Капризов, и, хоть какие-то улучшения в игре в большинстве, естественно, произошедшие не просто так.

Любопытен лишь один момент — почему успех в итоге приносят экстренные изменения от Знарка (безусловно, удачные), но не те якобы наигранные связки, возникновение и существование которых стало одной из причин болельщицкой ненависти в отношении КХЛ и некоторых управленцев национального хоккея?

Впрочем, уж лучше так — оставь тренерский штаб после словацкого фиаско все как есть, и, возможно, сейчас бы пришлось искать причины участия россиян в 1/8 финала (то есть непобеды в группе), вспоминая, что капитан США Брайан Джионта является обладателем Кубка Стэнли, и не так важно, что 15-летней давности.

Маленькое большинство, большое меньшинство

Российские проблемы с большинством, кажется, не являются чем-то удивительным даже для тех, кто смотрит матчи сборной раз в полгода.

Поэтому вполне себе логичным и ожидаемым результатом 12 минут штрафа словаков в ходе премьерного показа мощи «Красной машины» пхенчханской публике стал ноль голов российских спецбригад вкупе с, на первый взгляд, тотальным непониманием, что в таких случаях делать.

Справедливости ради, совсем иная картина большинства предстала во встрече со словенцами — там подопечные Знарка показали гроссмейстерский процент реализации удалений оппонентов, преобразовав три двухминутных штрафа в два гола.

Этот показатель ни в коем случае нельзя списать на случайность, однако и применять его в качестве объективного примера налаживания системы нельзя — все-таки слишком уж особенными были обстоятельства (спасибо, Словакия), да и сама выборка крайне скромна.

В поединке с американцами Россия, к слову, вновь ни разу не отличилась при игре «пять на четыре», зато дважды сделала это в усеченных составах — правда, как минимум один из этих голов уж точно необходимо соотнести с индивидуальным мастерством (в данном случае Ковальчука) и преждевременным «уходом» США в раздевалку.

В итоге выводы об олимпийском большинстве России пока что делать сложно — очевидно, что здесь до сих пор все не так гладко, как хотелось бы, однако увиденное в матче со Словенией дает определенные надежды.

А вот чего у отечественной сборной нельзя отнять, так это превосходного меньшинства

— всего за три встречи Пхенчхана россияне набрали с пяток, если не больше, необязательных фолов, которые могли закончиться для команды фатально, однако таковым из них стал лишь один (да и то есть ощущение, что не выйди вперед словаки в том большинстве, они в итоге все равно бы одолели обескураженных соперников).

Особо красноречива статистика: 28 штрафных минут сборной России ее соперники превратили всего лишь в один гол.

Причем особенно важно, что в основном в меньшинстве подопечные Знарка обходились без везения, «выезжая» именно на грамотной игре в разрушении, а не на благосклонности фортуны.

Вратарский вопрос

На данный момент в восьми из девяти сыгранных Россией периодов на Олимпиаде-2018 ее ворота защищал Василий Кошечкин — 1/2 представительства не армейских клубов в этой сборной. Илья Сорокин появился на льду в третьей 20-минутке матча со Словенией, когда счет был уже сильно в пользу фаворитов.

И впечатление от своей игры голкипер пока что оставляет неоднозначное.

С одной стороны, достаточно неудачным для стража ворот получился дебютный поединок, после которого как минимум за одну свою шайбу словаки были обязаны его поблагодарить. С другой — нельзя не отметить вклад Василия в столь убедительную победу над США.

Безусловно, выиграли бы россияне у «звездно-полосатых» и без его немалой помощи, однако именно несколько по-настоящему классных спасений вратаря при провалах его обороны позволили воцариться на табло столь приятным российскому глазу числам — 4:0.

И теперь в преддверии плей-офф именно Кошечкин видится действительно лучшим выбором для Знарка — в тех матчах, где соперники смогут создавать у его ворот опасность чуть чаще, чем раз в пять минут, позволяя голкиперу находиться в должных «температуре» и концентрации, он принесет команде наибольшую пользу среди всех его коллег.

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