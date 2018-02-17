Российские хоккеисты всухую обыграли американцев на Олимпиаде‍

Мужская сборная России по хоккею разгромила национальную команду США в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира в южнокорейском Пхенчхане — 4:0.

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Встреча со «звездно-полосатыми» являлась для подопечных Олега Знарка определяющей в борьбе за первое место в группе, дающее прямую путевку в четвертьфинал без участия в предварительном раунде плей-офф — лишь в случае победы (а также при условии, что в параллельном поединке словаки не обыграют словенцев раньше овертайма) россияне бы финишировали в квартете выше всех.

К счастью, так все и сложилось — словенцы не просто дотянули до экстра-периода, но и выигрывали по буллитам (3:2 ПБ), тогда как Павел Дацюк и компания и вовсе не оставили ни шанса соперникам, забросив в ворота тех четыре безответные шайбы.

Особый вклад в разгром принципиальных оппонентов внесли Илья Ковальчук и Николай Прохоркин, оформившие по дублю.

Любопытно, что благодаря свое результативной игре против американцев Ковальчук сумел стать главным российским снайпером на Олимпиадах, обогнав в рейтинге Павла Буре — на данный момент в активе нападающего питерского СКА 13 заброшенных на Играх шайб, и останавливаться на достигнутом он явно не планирует.

По окончании матча Илья не согласился с тем, что США играли в «грязный» хоккей, а также отметил вклад в победу Прохоркина.

«Не показалось, что американцы сегодня играли грязно, это хоккей. Они играли так, как играют всегда, в тело. Ничего, мы были к этому готовы, сами спуску им не давали.

Николай — молодец, хорошо бы он и дальше играл так. Это для него начало, с таким потенциалом он может играть очень здорово. Сегодня он показал, что является отличным хоккеистом, забив два гола, особенно красивым получился второй», — сказал Ковальчук.

«Очень важно напрямую выйти в четвертьфинал, — также отметил он. — Играть еще один матч — это трата сил. Это все равно Олимпиада, здорово, что у нас один выходной больше. Мы подготовимся и выйдем готовыми на 100 процентов.

Кроме того, форвард вспомнил поединок против США на Играх в Сочи, в котором «звездно-полосатые» в рамках групповой стадии добились победы по буллитам (3:2 ПБ).

«Всегда играешь особенно против североамериканских команд, с ними тяжело играть. Никакой злости, это просто спорт. После Сочи крутили повторы, как Ти Джей Оши забивал нам победный буллит, надеюсь, они теперь поменяют картинку»,

— передает слова Ковальчука ТАСС.

Главный тренер российской команды Олег Знарок в свою очередь не согласился с мнением своего подопечного относительно того, что американцы играли «так, как всегда».

«Мы не поддавались на провокации. У соперника, наверное, было такое задание, когда били Дацюка, в конце игры — Ковальчука», — сказал специалист.

«Мы заранее предполагали это, поэтому у нас все по плану, что касается новых звеньев, то они еще играют не совсем идеально, — добавил наставник. — Обыграли американцев за счет тактики. Были моменты какие-то, старались успокоить ребят. Это — Олимпиада».

Умудрившийся завершить встречу со словенцами (8:2) с показателем полезности -2 Прохоркин по окончании заключительной игры группового этапа признался, что неутешительные статистические выкладки добавили ему дополнительной мотивации на битву с представителями США.

«Конечно, все понравилось: хоккей, атмосфера на трибунах, силовые приемы, шикарная игра была. У американцев была такая тактика провоцировать на удаления.

С Сергеем Мозякиным игралось очень здорово — это превосходный нападающий, очень приятно с ним играть. Он сделал первый гол — мне осталось только подставить клюшку.

То, что у меня было -2 в матче со Словенией, меня завело. Не очень приятные цифры»,

— рассказал форвард.

А вот партнер Прохоркина по атакующей группе сборной России — Кирилл Капризов — в разговоре с журналистами отметил классную игру своей команды в меньшинстве: в поединке с американцами россияне получили десять минут штрафа, однако не позволили сопернику этим воспользоваться.

«Хорошая игра была сегодня, вся команда хорошо постаралась. Стараемся играть каждый матч все лучше и лучше. У обеих команд было много удалений, но сегодня хорошо сработало меньшинство — ребята — красавцы, хорошо действовали. Вся команда провела отличную встречу и неважно, кто забивает», — сказал он.

«Как корейская еда? Нормально, но нам сейчас не до этого, думаем о турнире»,

— заключил форвард.

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